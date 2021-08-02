Раунд плей-офф Лиги конференций. Стали известны полные результаты жеребьёвки

В Ньоне завершилась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги конференций. По её итогам были сформированы пары соперников, которые встретятся на последнем этапе отбора накануне групповой стадии. Среди тех, кто узнал своего потенциального оппонента, был и ковалёвский "Колос" .

На этой стадии турнира в борьбу также вступают представители ТОП-5 чемпионатов: "Тоттенхэм", "Ренн", "Унион" Берлин и "Рома".

Результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги конференций

Путь чемпионов

"Мура" (SVN) / "Жальгирис" Вильнюс (LTU) - "Приштина" (KOS) / "Будё/Глимт" (NOR)

"Нефчи" (AZE) / "Хельсинки" (FIN) - "Маккаби" Хайфа (ISR) / "Торсхавн" (FRO)

"Омония" (CYP) / "Флора" Таллин (EST) - "Шемрок Роверс" (IRL) / "Теута" (ALB)

"Рига" (LVA) / "Хибернианс" (MLT) - "Линкольн Ред Импс" (GIB) / "Слован" Братислава (SVK)

"Линфилд" (NIR) / "Фола" Эш (LUX) - "Кайрат" Алматы (KAZ) / "Алашкерт" (ARM)

Основной путь

АЕЛ Лимассол (CYP) / "Карабах" (AZE) - "Брейдаблик" (ISL) / "Абердин" (SCO)

"Уйпешт" (HUN) / "Базель" (SUI) - "Чукарички" (SRB) / "Хаммарбю" (SWE)

ТНС (WAL) / "Виктория" Плзень (CZE) - "ЦСКА-София" (BUL) / "Осиек" (CRO)

"Пасуш де Феррейра" (POR) / "Ларн" (NIR) - "Тоттенхэм" (ENG)

"Ренн" (FRA) - "Русенборг" (NOR) / "Домжале" (SVN)

"Лачи" (ALB) / "Андерлехт" (BEL) - "Витесс" (NED) / "Дандолк" (IRL)

"Войводина" (SRB) / ЛАСК (AUT) - "Галатасарай" (TUR) / "Сент Джонстон" (SCO)

"Колос" Ковалёвка (UKR) / "Шахтёр" Караганды (KAZ) - "Спартак" Трнава (SVK) / "Маккаби" Тель-Авив (ISR)

"Богемиан" (IRL) / ПАОК (GRE) - "Хайберниан" (SCO) / "Риека" (CRO)

"КуПС" (FIN) / "Астана" (KAZ) - "Унион Берлин" (GER)

Люцерн (SUI) / "Фейеноорд" (NED) - "Эльфсборг" (SWE) / "Вележ" (BIH)

"Ракув" Честохова (POL) / "Рубин" (RUS) - РФШ (LVA) / "Гент" (BEL)

"Динамо" Батуми (GEO) / "Сивасспор" (TUR) - "Локомотив" Пловдив (BUL) / "Копенгаген" (DEN)

"Санта Клара" (POR) / "Олимпия" Любляна (SVN) - "Сочи" (RUS) / "Партизан" (SRB)

"Трабзонспор" (TUR) / "Молде" (NOR) - "Рома" (ITA)

"Шлёнск" Вроцлав (POL) / "Хапоэль" Беер-Шева (ISR) - "Рапид" Вена (AUT) / "Анортосис" Фамагуста (CYP)

"Яблонец" (CZE) / "Селтик" (SCO) - "Тобол" Костанай (KAZ) / "Жилина" (SVK)

Пары, указанные первыми, стартовые игры раунда проведут дома. Матчи запланированы на 19 и 26 августа.