ЛК. Третий квалификационный раунд. ПАОК неожиданно уступает, обидчик Григорчука снова побеждает
Большинство матчей состоятся в четверг
УЕФА
Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 72-е команды, разделены на 36 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители выйдут в плей-офф квалификации, побежденные попрощаются с турниром минимум на год. Базовая дата первых матчей – 05.08.2021. Но два поединка состоялись раньше.
"Богемианс" (Ирландия) - ПАОК (Греция) 2:1
Голы: Коте 23, Коте 52 - Нельсон Оливейра 72
Здесь определяется вероятный соперник шотландского "Хиберниана" – конкурента Украины в Таблице коэффициентов. ПАОК фаворит, однако проиграл свой первый матч на поле "Богемианса". Но разница минимальна, поэтому команда Развана Луческу (сын Мирчи Луческу) еще имеет шансы пройти дальше.
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Фола" (Люксембург) 1:2
Голы: Чадвик 9 - Бенси 69, Карон 88
От этой команды в предыдущем круге пострадал солигорский "Шахтер", который до недавнего времени возглавлял Роман Григорчук. "Фола" очень непростая, в чем убедились также игроки "Линфилда". Стратегическое преимущество на стороне команды из Люксембурга.
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