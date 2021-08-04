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ЛК. Третий квалификационный раунд. ПАОК неожиданно уступает, обидчик Григорчука снова побеждает

Лига конференций
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Большинство матчей состоятся в четверг

ЛК. Третий квалификационный раунд. ПАОК неожиданно уступает, обидчик Григорчука снова побеждает

УЕФА

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Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 72-е команды, разделены на 36 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в плей-офф квалификации, побежденные попрощаются с турниром минимум на год. Базовая дата первых матчей – 05.08.2021. Но два поединка состоялись раньше.

03.08.2021

"Богемианс" (Ирландия) - ПАОК (Греция) 2:1
Голы: Коте 23, Коте 52 - Нельсон Оливейра 72

Здесь определяется вероятный соперник шотландского "Хиберниана" – конкурента Украины в Таблице коэффициентов. ПАОК фаворит, однако проиграл свой первый матч на поле "Богемианса". Но разница минимальна, поэтому команда Развана Луческу (сын Мирчи Луческу) еще имеет шансы пройти дальше.

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Фола" (Люксембург) 1:2
Голы: Чадвик 9 - Бенси 69, Карон 88

От этой команды в предыдущем круге пострадал солигорский "Шахтер", который до недавнего времени возглавлял Роман Григорчук. "Фола" очень непростая, в чем убедились также игроки "Линфилда". Стратегическое преимущество на стороне команды из Люксембурга.

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В статье: Лига конференций
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