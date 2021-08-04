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Колос - Шахтер (Караганда). Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
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Колос - Шахтер (Караганда): Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 05.08.2021 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Колос - Шахтер (Караганда). Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Еще только начало сезона, а украинским болельщикам уже пришлось пережить немало разочарования. Один из представителей страны бесславно вылетел из Лиги конференций, став якорьком для рейтинга Украины в Nаблице коэффициентов. Важно, чтобы такой судьбы не повторил "Колос".

Ковалевцы второй раз в истории вышли на международную арену, но впервые в истории проведут международный матч на домашнем стадионе. Соперником будет "Шахтер", представляющий Караганду. Дата матча – 05.08.2021. Начало – 21:00.

Прямую онлайн текстовую трансляцию матча обеспечит матч центр UA-Футбол >>>. Также за всеми главными событиями поединка вы можете следить с помощью АУДИО-трансляции, которую обеспечит YouTube-канал "Подкасты UA-Футбол" >>>. Это комментарий матча в живом времени.

Телетрансляцию поединка обеспечит телеканал "Футбол 2". До начала и после начала матча в эфире будет работать аналитическая студия. Также официальный сигнал матча можно будет найти в Интернете, на ресурсах, ретранслирующих телеканалы "Футбол 1/2/3". В частности, Киевстар ТВ, Воля ТВ, Oll.tv, Vodafone TV и др.

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В статье: Колос (Ковалевка) Лига конференций
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