Украинские арбитры будут работать на двух матчах Лиги конференций
Бригады Сергея Бойко и Евгения Арановского получили назначения на матчи еврокубков
Сразу две украинские бригады арбитров получили назначения на первые квалификационные матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций.
На игре "Русенборг" (Норвегия) - "Домжале" (Словения) главным судьей будет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Александр Корниенко и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр - Анатолий Абдула.
Матч состоится в четверг, 5 августа, в 20:00 (киевское время).
На встречи "Чукарички" (Сербия) и "Хаммарбю" (Швеция) будет работать Евгений Арановский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Володин. Четвертый арбитр - Виталий Романов.
Игра состоится в четверг, 5 августа, в 20:00 (киевское время).
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