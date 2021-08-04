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Украинские арбитры будут работать на двух матчах Лиги конференций

Лига конференций
(3 голосов)

Бригады Сергея Бойко и Евгения Арановского получили назначения на матчи еврокубков

Украинские арбитры будут работать на двух матчах Лиги конференций

Новина українською

Сразу две украинские бригады арбитров получили назначения на первые квалификационные матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций.

На игре "Русенборг" (Норвегия) - "Домжале" (Словения) главным судьей будет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Александр Корниенко и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр - Анатолий Абдула.

Матч состоится в четверг, 5 августа, в 20:00 (киевское время).

На встречи "Чукарички" (Сербия) и "Хаммарбю" (Швеция) будет работать Евгений Арановский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Володин. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

Игра состоится в четверг, 5 августа, в 20:00 (киевское время).

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В статье: Евгений Арановский Сергей Бойко Русенборг (Тронхейм) Чукарички (Белград) Домжале (Словения) Хаммарбю (Стокгольм)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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tare522
04.08.2021 в 17:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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