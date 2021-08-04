Украинские арбитры будут работать на двух матчах Лиги конференций

Сразу две украинские бригады арбитров получили назначения на первые квалификационные матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций.

На игре "Русенборг" (Норвегия) - "Домжале" (Словения) главным судьей будет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Александр Корниенко и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр - Анатолий Абдула.

Матч состоится в четверг, 5 августа, в 20:00 (киевское время).

На встречи "Чукарички" (Сербия) и "Хаммарбю" (Швеция) будет работать Евгений Арановский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Володин. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

Игра состоится в четверг, 5 августа, в 20:00 (киевское время).