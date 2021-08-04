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“Это бойцовская команда” – Костышин про Шахтёр Караганды

Лига конференций
(1 голосов)

Пресс-конференция главного тренера “Колоса” и Евгения Волынца

“Это бойцовская команда” – Костышин про Шахтёр Караганды

Фото: Koloskovalivka / Автор: неизвестен

Новина українською

Тренер “Колоса” Руслан Костышин ответил на несколько вопросов во время предматчевой пресс-конференции. Сегодня команда из Ковалевки сыграет с "Шахтером" из Караганды.

“Ждём сложный матч, потому что соперник сложный. Если команда обыграла “Стяуа” это о чем-то говорит”.

Какие сильные и слабые места вашего соперника можете выделить?

“Это бойцовская команда, которая очень хорошо играет в единоборства и выигрывает много единоборств. Это будет тяжелое противостояние. Мы изучили по какой схеме они будут играть, но я не буду больше ничего говорить” – ответил Руслан Костишин.

Матч пройдет в 21:00 на домашнем стадионе “Колоса” в Ковалёвке. Ответная встреча пройдет 10 августа в Казахстане в 17:00.

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В статье: Руслан Костышин Шахтер (Караганды) Евгений Волынец Колос (Ковалевка)
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Источник:
koloskovalivka.com

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Комментарии (3)
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hunter_kiev (Київ)
04.08.2021 в 22:30
Таке позорище, цей пан. Хамовитий, бидлуватий завжди, а тепер і обісрався раніше часу. “Ждём сложный матч…. Это бойцовская команда, … Это будет тяжелое противостояние…»Це що таке? Шапками закидувати, звісно, не треба, вже не раз було навіть у наших грандів, але таке молоти про Шахтар з Караганди…
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.08.2021 в 22:13
Готує наперед відмазки...
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Dimka26 (Чернигов)
04.08.2021 в 22:10
кругом одни бойцы да борцы
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