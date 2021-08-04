“Это бойцовская команда” – Костышин про Шахтёр Караганды

Тренер “Колоса” Руслан Костышин ответил на несколько вопросов во время предматчевой пресс-конференции. Сегодня команда из Ковалевки сыграет с "Шахтером" из Караганды.

“Ждём сложный матч, потому что соперник сложный. Если команда обыграла “Стяуа” это о чем-то говорит”.

Какие сильные и слабые места вашего соперника можете выделить?

“Это бойцовская команда, которая очень хорошо играет в единоборства и выигрывает много единоборств. Это будет тяжелое противостояние. Мы изучили по какой схеме они будут играть, но я не буду больше ничего говорить” – ответил Руслан Костишин.

Матч пройдет в 21:00 на домашнем стадионе “Колоса” в Ковалёвке. Ответная встреча пройдет 10 августа в Казахстане в 17:00.