“Это бойцовская команда” – Костышин про Шахтёр Караганды
Пресс-конференция главного тренера “Колоса” и Евгения Волынца
Фото: Koloskovalivka / Автор: неизвестен
Тренер “Колоса” Руслан Костышин ответил на несколько вопросов во время предматчевой пресс-конференции. Сегодня команда из Ковалевки сыграет с "Шахтером" из Караганды.
“Ждём сложный матч, потому что соперник сложный. Если команда обыграла “Стяуа” это о чем-то говорит”.
Какие сильные и слабые места вашего соперника можете выделить?
“Это бойцовская команда, которая очень хорошо играет в единоборства и выигрывает много единоборств. Это будет тяжелое противостояние. Мы изучили по какой схеме они будут играть, но я не буду больше ничего говорить” – ответил Руслан Костишин.
Матч пройдет в 21:00 на домашнем стадионе “Колоса” в Ковалёвке. Ответная встреча пройдет 10 августа в Казахстане в 17:00.
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