ЛК. Третий квалификационный раунд. Колос / Шахтер К и другие важные матчи для Таблицы коэффициентов
Анонс первых матчей
УЕФА
Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 72-е команды, разделенные на 36 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.
Победители выйдут в плей-офф квалификации, побежденные попрощаются с еврокубками минимум на год. Базовая дата первых матчей – 05.08.2021. Но два поединка состоялись раньше.
Главный матч дня в Лиге конференций – противостояние "Колоса" и "Шахтера" из Казахстана (21:00).
Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (выгодны победы команд, выделены жирным):
- Сочи (Россия) 19:00 Партизан (Сербия);
- Войводина (Сербия) 20:00 ЛАСК (Австрия);
- Лачи (Албания) 20:00 Андерлехт (Бельгия);
- Витесс (Нидерланды) 20:00 Дандолк (Ирландия);
- Люцерн (Швейцария) 21:30 Фейеноорд (Нидерланды);
- Гент (Бельгия) 21:30 РФШ (Латвия);
- Хибериан (Шотландия) 21:45 Риека (Хорватия);
- Брейдаблик (Исландия) 22:00 Абердин (Шотландия);
- Ракув (Польша) 22:00 Рубин (Россия).
Также обращаем внимания на пары, где определяются потенциальные соперники наших или наших конкурентов.
- Тобол (Казахстан) 19:00 Жилина (Словакия) - потенциальный соперник Селтика (Шотландия);
- Эльфсборг (Швеция) 19:45 Валеж (Босния и Герцеговина) - потенциальный соперник Фейеноорда (Нидерланды);
- АЕЛ (Кипр) 20:00 Карабах (Азербайджан) - потенциальный соперник Абердина (Шотландия);
- Слёнск (Польша) 21:00 Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) - потенциальный соперник Рапида (Австрия).
- Спартак (Трнава, Словакия) 21:15 Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) - потенциальный соперник Колоса (Украина);
- Санта Клара (Португалия) 22:30 Олимпия (Словения) - потенциальный соперник Сочи (Россия).
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Все матчи дня:
Скриншот - Soccerway
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Комментарии (1)
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
05.08.2021 в 13:29
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