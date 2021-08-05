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ЛК. Третий квалификационный раунд. Колос / Шахтер К и другие важные матчи для Таблицы коэффициентов

Лига конференций
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(1 голосов)

Анонс первых матчей

ЛК. Третий квалификационный раунд. Колос / Шахтер К и другие важные матчи для Таблицы коэффициентов

УЕФА

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 72-е команды, разделенные на 36 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в плей-офф квалификации, побежденные попрощаются с еврокубками минимум на год. Базовая дата первых матчей – 05.08.2021. Но два поединка состоялись раньше.

Главный матч дня в Лиге конференций – противостояние "Колоса" и "Шахтера" из Казахстана (21:00).

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Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (выгодны победы команд, выделены жирным):

  • Сочи (Россия) 19:00 Партизан (Сербия);
  • Войводина (Сербия) 20:00 ЛАСК (Австрия);
  • Лачи (Албания) 20:00 Андерлехт (Бельгия);
  • Витесс (Нидерланды) 20:00 Дандолк (Ирландия);
  • Люцерн (Швейцария) 21:30 Фейеноорд (Нидерланды);
  • Гент (Бельгия) 21:30 РФШ (Латвия);
  • Хибериан (Шотландия) 21:45 Риека (Хорватия);
  • Брейдаблик (Исландия) 22:00 Абердин (Шотландия);
  • Ракув (Польша) 22:00 Рубин (Россия).

Также обращаем внимания на пары, где определяются потенциальные соперники наших или наших конкурентов.

  • Тобол (Казахстан) 19:00 Жилина (Словакия) - потенциальный соперник Селтика (Шотландия);
  • Эльфсборг (Швеция) 19:45 Валеж (Босния и Герцеговина) - потенциальный соперник Фейеноорда (Нидерланды);
  • АЕЛ (Кипр) 20:00 Карабах (Азербайджан) - потенциальный соперник Абердина (Шотландия);
  • Слёнск (Польша) 21:00 Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) - потенциальный соперник Рапида (Австрия).
  • Спартак (Трнава, Словакия) 21:15 Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) - потенциальный соперник Колоса (Украина);
  • Санта Клара (Португалия) 22:30 Олимпия (Словения) - потенциальный соперник Сочи (Россия).

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Все матчи дня:

Скриншот - Soccerway

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Комментарии (1)
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
05.08.2021 в 13:29
А де ж ворсклянє? Дайте, кур...а, хлопцям хоч втішний матч зіграти, хоч з переможеним пари Рахув-Рубін! Ну будь ласка!
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