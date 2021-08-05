ЛК. Третий квалификационный раунд. Колос / Шахтер К и другие важные матчи для Таблицы коэффициентов

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 72-е команды, разделенные на 36 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в плей-офф квалификации, побежденные попрощаются с еврокубками минимум на год. Базовая дата первых матчей – 05.08.2021. Но два поединка состоялись раньше.

Главный матч дня в Лиге конференций – противостояние "Колоса" и "Шахтера" из Казахстана (21:00).

Матчи с участием наших конкурентов в Таблице коэффициентов (выгодны победы команд, выделены жирным):

Сочи (Россия) 19:00 Партизан (Сербия);

Войводина (Сербия) 20:00 ЛАСК (Австрия);

20:00 ЛАСК (Австрия); Лачи (Албания) 20:00 Андерлехт (Бельгия);

20:00 Андерлехт (Бельгия); Витесс (Нидерланды) 20:00 Дандолк (Ирландия);

Люцерн (Швейцария) 21:30 Фейеноорд (Нидерланды);

21:30 Фейеноорд (Нидерланды); Гент (Бельгия) 21:30 РФШ (Латвия) ;

; Хибериан (Шотландия) 21:45 Риека (Хорватия) ;

; Брейдаблик (Исландия) 22:00 Абердин (Шотландия);

22:00 Абердин (Шотландия); Ракув (Польша) 22:00 Рубин (Россия).

Также обращаем внимания на пары, где определяются потенциальные соперники наших или наших конкурентов.

Тобол (Казахстан) 19:00 Жилина (Словакия) - потенциальный соперник Селтика (Шотландия);

Эльфсборг (Швеция) 19:45 Валеж (Босния и Герцеговина) - потенциальный соперник Фейеноорда (Нидерланды);

АЕЛ (Кипр) 20:00 Карабах (Азербайджан) - потенциальный соперник Абердина (Шотландия);

Слёнск (Польша) 21:00 Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) - потенциальный соперник Рапида (Австрия).

Спартак (Трнава, Словакия) 21:15 Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) - потенциальный соперник Колоса (Украина);

Санта Клара (Португалия) 22:30 Олимпия (Словения) - потенциальный соперник Сочи (Россия).

Все матчи дня:

Скриншот - Soccerway