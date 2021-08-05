Тренер карагандинского Шахтера: Колос довольно-таки неплохая команда. Ждем очень сложную игру
Игра состоится уже сегодня, 5 августа
Фото: Шахтер (Караганда)
Главный тренер "Шахтер" (Караганда) Магомед Адиев поделился мыслями о предстоящем матче против "Колоса" в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
- Ожидаем очень сложную игру. Мы знаем соперника, смотрели их матчи, анализировали. Это довольно-таки неплохая команда, я думаю, соперник попытается использовать свои сильные стороны, мы приложим свои усилия, поэтому будет интересная и сложная игра.
Есть уверенность в том, что наше противостояние будет определяющим в Астане.
- Какие последние новости в команде? Все ли игроки прилетели?
- Сейчас, можно сказать, у нас позитивное настроение, потому что многие футболисты оправляются после травм. Хозин, Назаренко, Тошев - те игроки, которые были в лазарете, сейчас они вместе с нами. Понятно, что они еще не в тех кондициях, в которых мы их хотели бы видеть, но то, что они тренируются с командой - это уже хорошо.
- Вы заявили на домашний матч "Астану Арену", с чем это связано?
- Конечно, мы хотели сыграть дома при своих болельщиках, но к сожалению, наш стадион не готов принимать матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций", - приводит слова Адиев официальный сайт клуба.
Напомним, что матч "Колос" - "Шахтер" (Караганда) состоится сегодня, 5 августа в Ковалевке на стадионе "Колос". Начало - 21:00. Ответная игра пройдет 10 августа в Казахстане в 17:00.
Популярное сейчас
- Хачериди прокомментировал слухи о возможном переходе в Десну
- Роскошная девушка в поле. Клуб Второй лиги оригинально представил выездную форму
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Британия - 4-я, Украина - 37-я
- “Сборная не обыграла ни финнов, ни Казахстан” – тренер “Колоса” вступился за “Ворсклу”
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО