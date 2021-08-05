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Тренер карагандинского Шахтера: Колос довольно-таки неплохая команда. Ждем очень сложную игру

Лига конференций
(1 голосов)

Игра состоится уже сегодня, 5 августа

Тренер карагандинского Шахтера: Колос довольно-таки неплохая команда. Ждем очень сложную игру

Фото: Шахтер (Караганда)

Новина українською

Главный тренер "Шахтер" (Караганда) Магомед Адиев поделился мыслями о предстоящем матче против "Колоса" в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

- Ожидаем очень сложную игру. Мы знаем соперника, смотрели их матчи, анализировали. Это довольно-таки неплохая команда, я думаю, соперник попытается использовать свои сильные стороны, мы приложим свои усилия, поэтому будет интересная и сложная игра.

Есть уверенность в том, что наше противостояние будет определяющим в Астане.

- Какие последние новости в команде? Все ли игроки прилетели?

- Сейчас, можно сказать, у нас позитивное настроение, потому что многие футболисты оправляются после травм. Хозин, Назаренко, Тошев - те игроки, которые были в лазарете, сейчас они вместе с нами. Понятно, что они еще не в тех кондициях, в которых мы их хотели бы видеть, но то, что они тренируются с командой - это уже хорошо.

- Вы заявили на домашний матч "Астану Арену", с чем это связано?

- Конечно, мы хотели сыграть дома при своих болельщиках, но к сожалению, наш стадион не готов принимать матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций", - приводит слова Адиев официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Колос" - "Шахтер" (Караганда) состоится сегодня, 5 августа в Ковалевке на стадионе "Колос". Начало - 21:00. Ответная игра пройдет 10 августа в Казахстане в 17:00.

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В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Источник:
shakhter.kz

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Комментарии (1)
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dagop33
05.08.2021 в 13:07
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