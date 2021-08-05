ЛК. Астана спасается в матче с КуПСом на 90+4 минуте, драма в Трабзоне 

Лига конференций, третий квалификационный раунд

“Сочи” Россия – “Партизан” Белград, Сербия 1:1

Голы: Нобоа 66 (пен.) – Гомиш 73

Дебютант еврокубков оступился в матче с белградским “Партизаном”. “Сочи” поверил в победу после того как 36-летний Нобоа реализовал пенальти на 66-й минуте, но гости отыгрались через семь минут. Экс-форвард “Ливерпуля” и “Бенфики” Лазар Маркович без давления выполнил подачу с фланга на дальнюю штангу, а там никто не прикрыл Гомиша. Хороший результат для “Партизана”.

“КуПС” Куопио, Финляндия – “Астана” Казахстан 1:1

Голы: Удох 54 – Битри 90+4

Финский “КуПС” дважды спасался в “Ворсклой” на последних секундах, а сегодня сам пропустил в дополнительное время. К провалу был близок гегемон казахского футбола “Астана”. “КуПС” забил свой гол после ошибки гостей у своих ворот, но на последних минутах обидчик “Воркслы” уж слишком сильно прижимался к своим ворота, отправляя в свою вратарскую при навесах соперника по семь-восемь человек. В итоге “Астана” дожала. Отскок после очередного навеса и Битри, который остался без опеки, с 14 метров вогнал мяч в угол.

“Локомотив” Пловдив, Болгария – “Копенгаген” Дания 1:1

Голы: Илиев 60 (пен.) – Биль 74

На 76-й минуте Вильчек (“Копенгаген”) не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Ангелов 90+4 (“Локомотив”)

“Копенгаген” в прошлом раунде забил девять голову белорусскому “Торпедо”, но болгарский “Локомотив” – соперник другого уровня. Датский клуб мог сделать камбэк, но польский форвард Камил Вильчек не реализовал пенальти при счете 1:1.

“Тобол” Костанай, Казахстан – “Жилина” Словакия 0:1

Гол: Гоно 27

“Тоболу” не удалось повторить спасение “Астаны”. Гол 20-летнего Мирослава Гоно остался единственным в матче – прекрасный дальний удар с 25 метров.

“Эльфсборг” Швеция – “Вележ” Мостар, Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Фрик 34 – Радович 32

“Вележ” в прошлом раунде создал самую громкую сенсацию, выбив греческий “АЕК”. Ничья на выезде со шведским “Эльфсборгом” – неплохой результат для скромного клуба из Боснии и Герцеговины.

“АЕК Лимассол” Кипр – “Карабах” Агдам, Азербайджан 1:1

Голы: Шчепович 69 (пен.) – Зубер 90+3

Еще одна драма последних секунд. Кипрскому “АЕКу” не хватило совсем немного, чтобы переиграть “Карабах”.

“ЦСКА” София, Болгария – “Осиек” Хорватия 4:2

Голы: Мазику 30, Кэри 39, Кайседо 42, Йомов 74 – Матей 41 (авт.), Топчагич 90+3 (пен.)

Во втором раунде болгарский “ЦСКА София” довел противостояние с клубом “Лиепая” из Латвии до серии пенальти. Два матча закончилось со счетом 0:0. Сегодня же был голепад – и до пенальти в ответной игре вероятно не дойдет.

“Динамо” Батуми, Грузия – “Сивасспор” 1:2

Голы: Мамучашвили 54 – Джеймс 75, Кайоде 90+6

“Сивасспор” – это не “БАТЭ”. “Динамо” Батуми разделалось с белорусским грандом на прошлой стадии, но турецкий “Сивасспор” – орешек покрепче. Но все изначально складывалось для “Динамо” Батуми – гол на 54-й минуте Мамучашвили и шанс играть на контратаках. Но “Сивасспор” не только отыгрался, но и забил второй мяч на последних секундах. Отметился игрок все еще игрок “Шахтера” Кайоде.

“Войводина” Сербия – “ЛАСК” Австрия 0:1

Гол: Михорль 70

Удаление: Чучин 90+1 (“Войводина”)

“Лачи” Албания – “Андерлехт” Брюссель, Бельгия 0:3

Голы: Делькруа 26, Худт 42, Рефаэлов 61

Венсан Компани строит очень интересный проект. В составе “Андерлехта” купленные или арендованные игроки “Боруссии” Дортмунд, “Шальке”, “Баварии”, “Лацио”, “Манчестер Сити”, “Вест Хэма”, сильные местные воспитанники и… Богдан Михайличенко. У албанского “Лачи” просто не было шансов. Что касается Михайличенко, экс-игрок киевского “Динамо” вышел на поле на 68-й минуте, заменив Серхио Гомеса.

“Маккаби” Хайфа, Израиль – “ХБ Торсхавн” Фарерские острова 7:2

Голы: Давид 6, Давид 24, Хазиза 45+6, Гершон 62, Сахар 74, Атцили 82, Ашкенази 90+2 – Даль 29, Йохансен 70 (пен.)

Удаление: Хансен 60 (“ХБ Торсхавн”)

Избиение. По-другому и не скажешь. Чемпион Израиля забивал чемпиону Фарерских островов голы на любой вкус и с любых позиций.

“Рига” Латвия – “Хибернианс” Паола, Мальта 0:1

Гол: Агиус 69

Еще одно “чемпионское” противостояние. Бывший клуб Виктора Скрипника рискует остаться без групповой стадии еврокубков.

“Русенборг” Тронхейм, Норвегия – “Домжале” Словения 6:1

Голы: Андерссон 7, Исламович 23, Карич 34 (авт.), Рейтан 40, Исламович 46, Хольм 86 – Алич 44

Не только “Маккаби” Хайфа может устраивать большие разгромы. Но “Домжале” все же более статусный клуб, чем “ХБ Торсхавн”. Тем удивительнее результат.

“Витесс” Арнем, Нидерланды – “Дандолк” Ирландия 2:2

Голы: Беро 20, Опенда 88 – Маклини 65, Маклини 76

Удаление: Опенда 90+1

Прекрасная игра 28-летнего форварда “Дандолка” Патрика Маклини. Сначала он типичный “британский” гол, замкнув кросс с фланга головой, а его второй гол – это просто конфетка. Маклини разобрался с соперником в штрафной, а затем черпачком перекинул кипера. “Дандолк” выигрывал, но “Витесс” все же отыгрался в конце. Шансы команды остаются равными.

“Трабзонспор” Турция – “Мольде” Норвегия 3:3

Голы: Нвакеме 16, Хьюго 58, Джанини 74 – Бринхильдсен 31, Бринхильдсен 64, Хуссейн 85

На 90+5 минуте Бакасетас (“Трабзонспор”) не реализовал пенальти.

Еще один триллер. “Трабзонспор” трижды выходил вперед, “Мольде” трижды отыгрывался. А на последних секундах греческий форвард “Трабзонспора” Бакасетас добавил масла в огонь, пробив с пенальти в штангу. Это было зрелищно.