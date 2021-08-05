Девять украинцев. Колос объявил состав на стартовый матч сезона в Лиге конференций

Руслан Костышин определился со стартовым составом на первый матч третьей квалификации Лиги конференций против "Шахтёра" из Караганды. Тренерский штаб украинского клуба выпустит девять украинцев и двух легионеров: Золотова из Беларуси и летнего новичка Диего Кариоку, который до этого ещё не выходил в основе в официальных матчей ковалёвцев.

"Колос": Волынец - Черноморец, Петров, Гавриш, Золотов - Кариорка, Задоя, Богданов, Чурко - Костышин - Лысенко.