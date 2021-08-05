  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Девять украинцев. Колос объявил состав на стартовый матч сезона в Лиге конференций
В тренде

Девять украинцев. Колос объявил состав на стартовый матч сезона в Лиге конференций

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Плюс белорус и бразилец

Девять украинцев. Колос объявил состав на стартовый матч сезона в Лиге конференций

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Костышин определился со стартовым составом на первый матч третьей квалификации Лиги конференций против "Шахтёра" из Караганды. Тренерский штаб украинского клуба выпустит девять украинцев и двух легионеров: Золотова из Беларуси и летнего новичка Диего Кариоку, который до этого ещё не выходил в основе в официальных матчей ковалёвцев.

"Колос": Волынец - Черноморец, Петров, Гавриш, Золотов - Кариорка, Задоя, Богданов, Чурко - Костышин - Лысенко.

Матч "Колос" - "Шахтёр" Караганда состоится сегодня, 5 августа, в 21:00. Следите за игрой в аудио или текстовой трансляции на UA-Футбол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
05.08.2021 в 20:05
Удачи Колосу!!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...