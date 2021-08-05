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Мощный тайм от голкипера Колоса Волынца. Трижды спас свою команду от верного гола

Лига конференций
(1 голосов)

Ковалёвцы половину тайма проспали

Мощный тайм от голкипера Колоса Волынца. Трижды спас свою команду от верного гола

ФК "Колос"

UA-Футбол
Новина українською

У голкипера "Колоса" Евгения Волынца еврокубкового опыта пока немного. Но матч против карагандинского "Шахтёра" уже обещает войти для него персонально в историю. Пока его партнёры по команде в поле дремали, вратарь трижды спас свою команду от верных голов.

После первого тайма счёт в матче "Колос" - "Шахтёр" Караганда 0:0. Это первый поединок третьей квалификации Лиги конференций. Через неделю соперники проведут встречу в Казахстане.

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В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.08.2021 в 22:59
2 пошёл --слабый колхоз--нет игрока с хорошим точным ударом -бей беги
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