Мощный тайм от голкипера Колоса Волынца. Трижды спас свою команду от верного гола

У голкипера "Колоса" Евгения Волынца еврокубкового опыта пока немного. Но матч против карагандинского "Шахтёра" уже обещает войти для него персонально в историю. Пока его партнёры по команде в поле дремали, вратарь трижды спас свою команду от верных голов.

После первого тайма счёт в матче "Колос" - "Шахтёр" Караганда 0:0. Это первый поединок третьей квалификации Лиги конференций. Через неделю соперники проведут встречу в Казахстане.