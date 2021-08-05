Мощный тайм от голкипера Колоса Волынца. Трижды спас свою команду от верного гола
Ковалёвцы половину тайма проспали
ФК "Колос"
У голкипера "Колоса" Евгения Волынца еврокубкового опыта пока немного. Но матч против карагандинского "Шахтёра" уже обещает войти для него персонально в историю. Пока его партнёры по команде в поле дремали, вратарь трижды спас свою команду от верных голов.
После первого тайма счёт в матче "Колос" - "Шахтёр" Караганда 0:0. Это первый поединок третьей квалификации Лиги конференций. Через неделю соперники проведут встречу в Казахстане.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.08.2021 в 22:59
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