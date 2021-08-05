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ЛК. Колос - Шахтер (Караганды) 0:0. Сухие старания и нервы

Лига конференций
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(1 голосов)

Победитель в этой паре определится во вторник

ЛК. Колос - Шахтер (Караганды) 0:0. Сухие старания и нервы

Фото: ФК Колос

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина уже потеряла одну команду в еврокубках. Потерять и вторую так рано – непозволительная роскошь, но понимание этого никак не помогало "Колосу" в первой серии противостояния третьего квалификационного раунда. Как и в поединках УПЛ, ковалевцы выглядели тяжеловато, а теми подарками, которые украинская команда делала сопернику в защите, гости не воспользовались только из-за низкого индивидуального класса.

Старт матча был неприметным – медленный осторожный футбол без моментов. Команды словно присматривались друг к другу, о нежелании рисковать свидетельствовало и однообразие во время серии угловых ударов возле ворот "Шахтера". Взбудоражить это сонное царство удалось Черноморцу, который очень хорошо приложился к мячу из-за пределов штрафной площади, но немного не рассчитал с точностью.

Вряд ли тогда Руслан Костышин мог предположить, что этот момент так и останется единственным опасным в исполнении его команды за весь первый тайм. Но так и случилось. "Шахтер" же понял, что нет смысла сидеть на своей половине поля, и пошел вперед. Было жарко.

Едва мяч не оказался в сетке ворот "Колоса" после розыгрыша углового. Граф сбросил на дальнюю штангу на Букораца, но с сильным ударом серба справился Волынец. Дальше – больше. Плотный удар Атанаскоски с левого фланга, выстрел Рустемовича со штрафного, удар Шикавкы после выигранного у Черноморца единоборства. Тогда, когда игроки "Шахтера" попадали в створ, выручал Волынец. Но все было очень на тоненького.

В конце еще и Омиртаев проверил бдительность украинского голкипера, поэтому вполне понятными были эмоции Руслана Костышина. Матч шел не по его сценарию.

Во втором тайме "Колос" усилил свою игру. По крайней мере, стало больше контроля мяча и акцентированных розыгрышей. Хотя "Шахтеру" все равно удавалось организовывать опасность у ворот Волынца: здесь и удар Рустемовича, и выстрел Митошевича. У "Колоса" заслуживает внимания попытка Ильина вывести один на один с голкипером бразильца Кариоку. Чуть-чуть не прошел этот пас.

Но "Колос" подбирался все ближе и ближе. Не прошла последняя передача от Кариоки, на прострел Ситчинавы никто не откликнулся, а вот после контратаки, организованной после выигранной борьбы в центре поля, ковалевцы должны были забивать. Быстрый выпад завершился передачей Ильина на Кариоку и дальним ударом бразильца – мяч облизнул штангу. Не повезло.

На финальном отрезке матча "Колос" заработал большинство – Атанасковски в центре поля срезал Золотова и увидел перед собой вторую желтую карточку. Давление украинской команды после этого только усилилось. Это был хороший шанс заработать гандикап перед тяжелым выездом в Казахстан, но нет. "Колосу" не хватило мастерства. Ведь перед финальным свистком Богданов и Ильин запороли свои моменты.

Матч на три счета. В первом тайме лучше выглядел "Шахтер", во втором – "Колос". Ковалевцы не пропустили уже в третьем поединке подряд, но и забитых имеют на протяжении этой серии только один. Теперь придется что-то придумывать в Казахстане.

Лига конференций. Третий квалификационный раунд
05.08.2021. Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле – Петер Кярсгаард-Андресен (Дания)

"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Шахтер" (Караганды, Казахстан) 0:0

"Колос": Волынец - Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец - Богданов, Задоя - Чурко (Ильин 54), Костышин (Нуриев 83), Кариока - Лысенко (Ситчинава 54)

"Шахтер" К: Шацкий – Габышев (Кыбырай 65), Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски – Рустемович (Наджарян 83), Букорац, Митошевич (Ламаньє 83) – Омиртаев (Тошев 65), Шикавка (Таттыбаев 72)

Предупреждения: Богданов 39 - Граф 37, Букорац 45+3, Атанасковски 59, Габышев 60, Атанасковски 76
Удаление: Атанасковски 76 (две желтые)

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В статье: Третий квалификационный раунд Колос (Ковалевка) Лига конференций
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Комментарии (50)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.08.2021 в 23:17
Нічого не поробиш - Фінляндія і Казахстан це наш сьогоднішній рівень.
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0
0
artem06725 (Мариуполь)
05.08.2021 в 23:13
Как сделать так, чтобы Украину в еврокубках представляло только 3 клуба? Упасть еще ниже в рейтинге или как?
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+2
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
05.08.2021 в 23:07
Не люблю этот клуб по понятным причинам. В еврокубках, это тебе не в первенстве УПЛ.., здесь и дать-то некому. А посему КОЛ-ХОЗ в Казахстане будет просто повержен. ШАХТЁР довольно сильный соперник, практически не проходимый для КК...
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+3
0
vituynia (Черкассы)
05.08.2021 в 23:06
Ну колхоз хотя бы пытался,Ворскла ещё хуже выглядела.Хотя результат такой же. К сожалению у нас есть два клуба,дальше пропасть.
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+5
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2021 в 23:06
Колхоз, особенно лицо команды-гл. тренер
Ответить
+2
-1
kravaserega (Kyiv)
05.08.2021 в 23:06
Судя по игре первого тайма, для наших представителей на евроарене надо сделать четвертый турнир, где они бы играли с представителями Сан-Марино и Андорры, это сюр какой-то, казахи их просто укатывали в газон, а потом скажут, что получили очередной опыт и будут пытаться сыграть в следующий раз ещё лучше..
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+6
0
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2021 в 23:05
Набагато солідніше, ніж Ворскла. Але всі ці чорноокі (як і у Ворсклі), псують все враження, як і результативність. Шансів небагато (особливо на штучному газоні), але вони є. Сподіваюся на клас гравців Колоса, який не менше за карагандинців
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+4
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
05.08.2021 в 23:10
Один и кариока что-то старался..остальные просто дерево не обработанное
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0
0
avatar
Drovko (Lviv)
05.08.2021 в 23:02
9 номер той Дієго це Тунець №2, швидкості нуль..техніки теж...та атака 2 в 1 коли йому виклали мяч в ноги...біжи і розстрілюй ворота...а він гальмує і бє типу обвідним ударом...технар бл*ть..щастя що казахи в 1 таймі пробачили..слів немає..."крутий" сезон у нас цього року в єврокубках накльовується...
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+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.08.2021 в 23:04
Он хоть как-то игру на себя брал, но скорости правда нет, на месте дрыгается
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+2
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
05.08.2021 в 23:04
Ну там пас был плохой. В ноги, а то и чуть в недодачу, даж коментатор отметил. Других вариантов там не было.
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+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
05.08.2021 в 23:05
ти хотів сказати що він прийняв погано...пас там нормальний...переглянь повтор
+1
0
avatar
Baium (Киев)
05.08.2021 в 23:01
Краще ніж Шахтар
Ответить
0
-3
Дыр0к0л (Енакиево)
05.08.2021 в 23:01
Очередной колхоз пролетает
Ответить
+6
-1
NikosFutboloidos (Chop)
05.08.2021 в 23:01
Вибачаюсь за відвертість але Ворскла, Десна, Колос і.т.д це продукти виключно для внутрішнього споживання!!! Чекаємо Металіст, Дніпро, Карпати. А поки чекатимемо котимся вниз в рейтингу. І ще УЕФА замість Суперліги підсунуло піплам цей Кубок сіл та аулів.
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+4
-1
avatar
Drovko (Lviv)
05.08.2021 в 23:03
)))Карпати?))) ти серйозно?
Ответить
+3
0
NikosFutboloidos (Chop)
05.08.2021 в 23:05
Вони обовязково повернуться дровиняка ти невіруюча...
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2021 в 23:18
Вони то повернуться, но скажи коли Карпати входили у список конкурентноспроможних команд упл? 10/11 рік? Так і тоді це було виключення з правил і везіння. Навіть Чорноморець має більше єврокубкове досягнення чим леви. Но то таке. Я за те що вони не були ніколи навіть 5 силою в упл. По факту в нас було тільки 4 сили. Всі інші статисти, яким інколи може підфартити...
0
0
Дыр0к0л (Енакиево)
05.08.2021 в 23:01
УГПЛ продолжает показывать свой истинный уровень на евроарене! Ничья с 10-ой командой Казахстана это уровень!
Ответить
+7
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2021 в 23:02
11-я
Ответить
+2
0
Дыр0к0л (Енакиево)
05.08.2021 в 23:05
Тем более
+1
0
vlotko (Броди)
05.08.2021 в 23:16
Зато в грі проти ДК колгоспники " костьми ляжут ". Не дурно тренер Костишин вчора згадував успіхи збірної в порівнянні з результатом Ворскли.
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0
0
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Romerik (YNWA)
05.08.2021 в 23:01
И хто ще буде тут доказувати, що нам потрібно підіймати свій рейтинг Уєфа? Очевидно, що це було актуально до війни з кацапами, коли наша упл була реально 6 по силі лігою уєфа. А тепер цього не потрібно взагалі, так як в нас нема кому грати другосортні турніри навіть. Просто треба дивитися на Шд і Дк і насолоджуватися їх грою (кожні вболівальники своїм клубом) і забити взагалі х*й на той рейтинг.
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+4
-1
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Baium (Киев)
05.08.2021 в 23:02
Шахтар і Динамо виграють, а рейтинг сам піднімається
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0
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2021 в 23:03
К этому и идём.
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
05.08.2021 в 22:59
В Казахстане одна Надежда на бразильца И Костышина младшего, остальные дубы.
Ответить
+3
-1
ГенриВол (Волочиськ)
05.08.2021 в 22:59
Якщо пройдуть Шахтьор, що далі? Хто в нас грає в єврокубках, диву дивуєшся. От було колись... Охохо.
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+3
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2021 в 23:01
Маккаби Тель-Авив скорее всего, но не пройдут, к сожелению.
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+1
-1
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Кююмалайнен (Київ)
05.08.2021 в 22:57
Позор! Середняки УПЛ скоро в любительских лигах будут влетать. Придумали лигу конференций, собрали туда весь шлак, а мы и там последние... Рейтинги, бюджеты, но если тренирует физрук голимый, шансов нет. Пока владельцы клубов не опомнятся и не заменят физруков на тренеров, дела не будет. Чтобы поднять уровень УПЛ, нужно ещё 15 Луческу, физрукам - люстрация!
Ответить
+4
-1
Русланбай (Рівне)
05.08.2021 в 23:08
Багатий пан вкладає гроші як може. На стадіон , базу хватило , на висококваліфікованих гравців - Ні. Але і на тому треба йому подякувати. Прийшла купа людей. Було свято на стадіоні. Для людей робить. І викликає повагу.
Ответить
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
05.08.2021 в 23:18
А те що вони ці гроші здобули обкрадаючі країну 30 років, то пусте.
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
05.08.2021 в 22:57
Тренерской мысли вообще никакой не видно было на поле. Ощущение что набор игроков просто собрались поиграть. Костышин игрок - днище, на второй тайм вообще выходить не должен был, но папаша держал до последнего, пока тот и встать уже не мог. Негр только старался, что-то там бегал, пытался затащить. Ильин жлоб, 2 раза мог отдать под гол, оба раза пробил уй пойми куда.
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+4
-1
FC Energy (Новая Каховка)
05.08.2021 в 22:59
Он не жлоб, а ограниченный игрок, который видит ворота и пуляет, все
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2021 в 23:01
младшенький выиграл много единоборств, норм обострял и был одним из лучших на поле. постарайся смотреть в след раз футбол глазами а не задницей
Ответить
+2
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
05.08.2021 в 23:08
Можешь меня в неё поцеловать, иксперд. А потом понаблюдай за ним минуты так с 60й, и расскажи ещё раз что он там выиграл и обострил.
0
-1
Русланбай (Рівне)
05.08.2021 в 22:57
Якщо в команді є Богданов, Кирил Петров, Лисенко, Гавриш ( 35 років ) то як ви хочете успішно грати в Єврокубках ? Без якісного підсилення ( Січінава, Нурієв) ? Про те що Колос програє в Казахстані , навіть і не сумніваюся.
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2021 в 22:58
а если нет, что тогда сделаешь?
Ответить
+2
0
Русланбай (Рівне)
05.08.2021 в 22:58
Принесу свої вибачення.
+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2021 в 22:59
вот это по-мужски
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2021 в 22:57
болваны блд
Ответить
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.08.2021 в 22:57
Удивительно, как такие Ворсклы и Колосы умудряются занимать еврокубковых места? Днепр и то интереснее был бы чем эти колхозы.. надежда на Металлист, хоть кто-нибудь третий добавится.
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+5
0
alexfc (Киев)
05.08.2021 в 22:56
А ещё чем-то Костышин гундел. Дрова они и есть дрова. Второе позорище вылетит уже в первом раунде
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+4
0
Не дармоед (Запорожье)
05.08.2021 в 22:56
Суета не о чем ,тупая беготня по полю без нормальных ударов. Очередной балласт(
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+6
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
05.08.2021 в 22:56
ответку Колос проиграет --игры нет состава тоже --одним словом --колхоз
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+3
-1
Просто любитель (Днепр)
05.08.2021 в 22:55
Шикарнейшая игра от нашего колхоза
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
05.08.2021 в 22:54
Индивидуально слабая команда Колоса, нет игроков, которые бы могли завершить атаку. Сплошной сумбур
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+8
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.08.2021 в 22:54
Второй пошёл!
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+5
0
avangardo (Lviv)
05.08.2021 в 22:54
Нічия, стабільність наших команд зашкалює
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.08.2021 в 22:54
Два колхоза. Деревья, ни удара, ни игры, бей беги.
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+4
-2
Mexxxxx (Просяная)
05.08.2021 в 22:52
Желание есть, класса нет. Но и за это спасибо.
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+3
-2


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