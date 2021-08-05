ЛК. Колос - Шахтер (Караганды) 0:0. Сухие старания и нервы

Украина уже потеряла одну команду в еврокубках. Потерять и вторую так рано – непозволительная роскошь, но понимание этого никак не помогало "Колосу" в первой серии противостояния третьего квалификационного раунда. Как и в поединках УПЛ, ковалевцы выглядели тяжеловато, а теми подарками, которые украинская команда делала сопернику в защите, гости не воспользовались только из-за низкого индивидуального класса.

Старт матча был неприметным – медленный осторожный футбол без моментов. Команды словно присматривались друг к другу, о нежелании рисковать свидетельствовало и однообразие во время серии угловых ударов возле ворот "Шахтера". Взбудоражить это сонное царство удалось Черноморцу, который очень хорошо приложился к мячу из-за пределов штрафной площади, но немного не рассчитал с точностью.

Вряд ли тогда Руслан Костышин мог предположить, что этот момент так и останется единственным опасным в исполнении его команды за весь первый тайм. Но так и случилось. "Шахтер" же понял, что нет смысла сидеть на своей половине поля, и пошел вперед. Было жарко.

Едва мяч не оказался в сетке ворот "Колоса" после розыгрыша углового. Граф сбросил на дальнюю штангу на Букораца, но с сильным ударом серба справился Волынец. Дальше – больше. Плотный удар Атанаскоски с левого фланга, выстрел Рустемовича со штрафного, удар Шикавкы после выигранного у Черноморца единоборства. Тогда, когда игроки "Шахтера" попадали в створ, выручал Волынец. Но все было очень на тоненького.

В конце еще и Омиртаев проверил бдительность украинского голкипера, поэтому вполне понятными были эмоции Руслана Костышина. Матч шел не по его сценарию.

Во втором тайме "Колос" усилил свою игру. По крайней мере, стало больше контроля мяча и акцентированных розыгрышей. Хотя "Шахтеру" все равно удавалось организовывать опасность у ворот Волынца: здесь и удар Рустемовича, и выстрел Митошевича. У "Колоса" заслуживает внимания попытка Ильина вывести один на один с голкипером бразильца Кариоку. Чуть-чуть не прошел этот пас.

Но "Колос" подбирался все ближе и ближе. Не прошла последняя передача от Кариоки, на прострел Ситчинавы никто не откликнулся, а вот после контратаки, организованной после выигранной борьбы в центре поля, ковалевцы должны были забивать. Быстрый выпад завершился передачей Ильина на Кариоку и дальним ударом бразильца – мяч облизнул штангу. Не повезло.

На финальном отрезке матча "Колос" заработал большинство – Атанасковски в центре поля срезал Золотова и увидел перед собой вторую желтую карточку. Давление украинской команды после этого только усилилось. Это был хороший шанс заработать гандикап перед тяжелым выездом в Казахстан, но нет. "Колосу" не хватило мастерства. Ведь перед финальным свистком Богданов и Ильин запороли свои моменты.

Матч на три счета. В первом тайме лучше выглядел "Шахтер", во втором – "Колос". Ковалевцы не пропустили уже в третьем поединке подряд, но и забитых имеют на протяжении этой серии только один. Теперь придется что-то придумывать в Казахстане.

Лига конференций. Третий квалификационный раунд

05.08.2021. Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле – Петер Кярсгаард-Андресен (Дания)

"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Шахтер" (Караганды, Казахстан) 0:0

"Колос": Волынец - Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец - Богданов, Задоя - Чурко (Ильин 54), Костышин (Нуриев 83), Кариока - Лысенко (Ситчинава 54)

"Шахтер" К: Шацкий – Габышев (Кыбырай 65), Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски – Рустемович (Наджарян 83), Букорац, Митошевич (Ламаньє 83) – Омиртаев (Тошев 65), Шикавка (Таттыбаев 72)

Предупреждения: Богданов 39 - Граф 37, Букорац 45+3, Атанасковски 59, Габышев 60, Атанасковски 76

Удаление: Атанасковски 76 (две желтые)