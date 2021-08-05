Отбор к ЛК. Камбек Гента и разгромная победа Фейеноорда

Сегодня проходит предпоследний раунд отбора к Лиге Конференций, в котором команды проводят свои первые игры двухматчевого противостояния.

Лига Конференций, Третий отборочный раунд, 1-е матчи

Пасуш (Португалия) – Ларн (Северная Ирландия) 4:0

Голы: Перейра Джуниор (44, 70), Эустакиу (73), Жезус (90)

"Пасуш де Феррейра" решил не откладывать дело в длинный ящик, фактически решив вопрос выхода в следующий раунд в первой игре. Северные ирландцы почти продержались первый тайм, но под занавес Перейра Джуниор всё же размочил счёт. Во второй половине все шло в одни ворота – Джуниор отметился ещё раз, а за ним и Эустакиу с Жезусом. Ответная игра станет чистой формальностью.

Шленск (Польша) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 2:1

Голы: Экспосито (28), Пих (45+17, пен) – Барейро (45+5)

Форвард Роберт Пих продолжает делать разницу для "Шленска". 32-летняя "десятка" сегодня отметился пятым забитым голом в этом отборе, реализовав пенальти под занавес бесконечно затянувшегося первого тайма игры с "Хапоэлем" Беэр-Шева. Неплохой задел для поляков перед поездкой в Израиль.

Приштина (Косово) – Буде-Глимт (Норвегия) 2:1

Голы: Джон (44), Лоде (82, автогол) – Берг (11)

Косовары же продолжают удивлять. Местная "Приштина" не собирается сходить с дистанции, подтвердив это стремление победой над "Буде-Глимт". Матч с норвежцами долго складывался вничью, но обидный автогол в концовке наклонил чашу весов в пользу хозяев.

Спартак Тр (Словакия) – Маккаби ТА (Израиль) 0:0

"Спартак" Трнава и "Маккаби" Тель-Авив скатали один из скучнейших матчей игрового дня, разойдясь с нулями на табло. С 4 ударами в створ ворот на двоих размочить счёт так никому и не удалось.

Гент (Бельгия) – РФШ (Латвия) 2:2

Голы: Оладойе (52), Тиссудали (77) – Лемаич (11), Шимкович (28)

Лидер чемпионата Латвии РФШ здорово потрепал нервы "Генту", но один из фаворитов отбора сумел совершить камбек. Гости выдали ударные стартовые полчаса, но во второй половине хозяева сумели сравнять счёт усилиями Оладойе и Тиссудали.

Люцерн (Швейцария) – Фейеноорд (Нидерланды) 0:3

Голы: Тил (9, 39), Синистерра (84)

"Фейеноорд" слишком силён для третьего по значимости континентального турнира, поэтому немного обидно видеть их здесь. Нидерландцы спокойно разобрались с крепким "Люцерном" на выезде, а главным героем вновь стал Гус Тил. Не пригодившийся московскому "Спартаку" атакующий полузащитник к победному хет-трику в прошлом раунде добавил дубль в сегодняшней игре.

ТНС (Уэльс) – Виктория П (Чехия) 4:2

Голы: Хадсон (19), Макманус (30, пен, 54, пен, 76) – Бегель (89), Ба Луа (90+5)

Валлийский ТНС весело громил небезызвестную "Викторию" Пльзень, но рано расслабился. К 88-й минуте счёт был 4:0 в пользу хозяев, но чехи успели отыграть два мяча и вернули интригу в противостоянии.

Хиберниан (Шотландия) – Риека (Хорватия) 1:1

Голы: Бойл (67) – Ампем (61)

"Хиберниан" и "Риека" отложили выяснение отношений на вторую игру. Напряженный матч в Шотландии взорвался после исхода часа игрового времени – команды обменялись мячами Бойла и Ампема. После этого команды вновь включили осторожный режим и довели поединок до справедливой ничьи.

Чукарички (Сербия) – Хаммарбю (Швеция) 3:1

Голы: Йованович (22), Доцич (40, 53) – Лудвигсон (25)

"Чукарички" сделали неплохой задел для выхода в финальный раунд отбора, обыграв "Хаммарбю" в два мяча. Разницу сделал опытный хавбек Марко Доцич, оформивший дубль. Шведов сбрасывать со счётом не станем – в прошлых раундах они уже доказывали свою конкурентоспособность.

Ракув (Польша) – Рубин (Россия) 0:0

"Ракув" и "Рубин" не смогли порадовать зрителей в дождливый вечер на арене "Сталь" хотя бы одним забитым голом. Поляки играли своей схемой в 5 защитников, а Леонид Слуцкий хоть и пытается привить казанской команде более зрелищный стиль, но традиции берут своё. Немудрено, что всё завершилось нулями.

Брейдаблик (Исландия) – Абердин (Шотландия) 2:3

Голы: Эйольфссон (16), Вильяльмссон (43, пен) – Рамирес (3, 49), Фергюсон (11)

В Исландии местный "Брейдаблик" устроил веселую зарубу с "Абердином", но в итоге проиграл. Все мячи команд припасли на первые 50 минут, а особенно активен был американский форвард гостей Кристиан Рамирес, забивший два гола.

Уйпешт (Венгрия) – Базель (Швейцария) 1:2

Голы: Круазе (40) – Кабрал (55), Маль (74)

Венгерский "Уйпешт" здорово помучал "Базель", но швейцарцы всё же поедут домой с победой в кармане. Главный голеадор гостей Артур Кабрал подтвердил свой статус, забив очередной мяч, сравняв счёт на 55-й минуте. Седьмое результативное действие бразильца в четырёх играх турнира.

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Теута (Албания) 1:0

Гол: Эмаху (90+1)

"Шэмрок Роверс" в родных стенах давил скромную "Теуту", и таки сумел дожать – форвард Айдомо Эмаху открыл счёт уже в компенсированное к основным 90 минутам время. Албанцы за игру нанесли всего один жалкий удар – дома придётся что-то менять.

Санта-Клара (Португалия) – Олимпия Любляна (Словения) 2:0

Голы: Карлос Карвальо (14), Мансур (45+2)

"Санта-Клара" в родных стенах убедительно победила "Олимпию" из Любляны. Результат сделал бразильский десант – форвард Карлос Карвальо и защитник Мансур. Оба мяча были забиты в первом тайме. С 62-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Уроша Коруна, но сумели предотвратить разгром и больше не пропускали, сохранив небольшие шансы на ответную встречу.