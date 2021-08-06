Маркер не спас. Номера и фамилии отклеились от формы казанского Рубина прямо во время матча

Вчера, 5 августа, казанский "Рубин" провел матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с польским "Ракувом" (0:0). Команды играли под дождем, форма казанцев не выдержала такого испытания. Фамилии и номера начали отклеиваться с джерси еще по ходу первого тайма, на вторую половину встречи многие игроки российского клуба вышли с нарисованными знаками.

Персонал "Рубина" сориентировался и в перерыве начал возвращать номера и фамилии игроков маркерами. Естественно, вышло очень неудачно, разнобой на "спинах" казанцев можно было проассоциировать с формой мальчишек во дворе.

Читайте также Яремчук - вне заявки Бенфики на первый матч против Спартака в Москве

Судья заметил "обновку" игроков "Рубина" перед началом второго тайма и из-за этого отложил продолжение игры на несколько минут. Рефери потребовал, чтобы казанцы с нарисованными номерами сменили джерси. После игры главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил:

"У вас в Польше такой чистый экологический дождь, что наши номера не выдержали. У вас экология лучше. У нас рассчитано на кислотный дождь".