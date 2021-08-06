Маркер не спас. Номера и фамилии отклеились от формы казанского Рубина прямо во время матча
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Рубин
Вчера, 5 августа, казанский "Рубин" провел матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с польским "Ракувом" (0:0). Команды играли под дождем, форма казанцев не выдержала такого испытания. Фамилии и номера начали отклеиваться с джерси еще по ходу первого тайма, на вторую половину встречи многие игроки российского клуба вышли с нарисованными знаками.
Спасибо, @premierliga! ???? https://t.co/p1QS9YHBLH pic.twitter.com/C7C5T3myyP— «Рубин» Казань (@fcrk) August 5, 2021
Персонал "Рубина" сориентировался и в перерыве начал возвращать номера и фамилии игроков маркерами. Естественно, вышло очень неудачно, разнобой на "спинах" казанцев можно было проассоциировать с формой мальчишек во дворе.
Судья заметил "обновку" игроков "Рубина" перед началом второго тайма и из-за этого отложил продолжение игры на несколько минут. Рефери потребовал, чтобы казанцы с нарисованными номерами сменили джерси. После игры главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил:
"У вас в Польше такой чистый экологический дождь, что наши номера не выдержали. У вас экология лучше. У нас рассчитано на кислотный дождь".
Ok Conference League might not be the richest competition, but Rubin Kazan ain’t doing them any favour by playing with kits numbers coming out from Pub League drunk division pic.twitter.com/apk6dml5pT— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 5, 2021
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