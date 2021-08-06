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Маркер не спас. Номера и фамилии отклеились от формы казанского Рубина прямо во время матча

Лига конференций
(1 голосов)

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Маркер не спас. Номера и фамилии отклеились от формы казанского Рубина прямо во время матча

Рубин

Новина українською

Вчера, 5 августа, казанский "Рубин" провел матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с польским "Ракувом" (0:0). Команды играли под дождем, форма казанцев не выдержала такого испытания. Фамилии и номера начали отклеиваться с джерси еще по ходу первого тайма, на вторую половину встречи многие игроки российского клуба вышли с нарисованными знаками.

Персонал "Рубина" сориентировался и в перерыве начал возвращать номера и фамилии игроков маркерами. Естественно, вышло очень неудачно, разнобой на "спинах" казанцев можно было проассоциировать с формой мальчишек во дворе.

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Судья заметил "обновку" игроков "Рубина" перед началом второго тайма и из-за этого отложил продолжение игры на несколько минут. Рефери потребовал, чтобы казанцы с нарисованными номерами сменили джерси. После игры главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил:

"У вас в Польше такой чистый экологический дождь, что наши номера не выдержали. У вас экология лучше. У нас рассчитано на кислотный дождь".

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В статье: Рубин (Казань) футбольная форма Ракув (Ченстохова) Лига конференций
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Комментарии (3)
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FC Energy (Новая Каховка)
06.08.2021 в 10:16
Позорище...
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+1
0
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ascent (Луксор)
06.08.2021 в 10:22
А Слава Украине с картой на футблках, которые никто не видел це ПЕРЕМОГА?
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0
0
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ascent (Луксор)
06.08.2021 в 10:23
Жаль, что никто не додумался маркером контуры карты обвести...
0
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