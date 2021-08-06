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(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Костышин

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(2 голосов)

Желание есть, класса нет

(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Костышин

Фото - ФК Колос / Автор - невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Все не очень хорошо. "Колос" – это команда из топ-5 чемпионата Украины как по прошлогодним раскладам, так и по текущему состоянию турнирной таблицы. Карагандинский "Шахтер" прямо сейчас – команда, идет в конце турнирной таблицы чемпионата Казахстана. Лишь на четыре очка опережает зону вылета. И с таким соперником у "Колоса" возникли колоссальные проблемы.

Это был матч на три результата. Бледный, медленный, невыразительный первый тайм от украинской команды с ускорением после перерыва. Но если говорить в целом и комплексно, то гости точно не заслужили поражение. Они создали четыре голевых эпизода против трех у ковалевцев, выиграли гораздо больше единоборств (124 против 98), эффективнее играли в отборе. Наконец, красноречивый показатель ожидаемых голов: 1,78 против 0,64 в пользу "Шахтера".

"Колос" выполнил больше ключевых передач и во втором тайме улучшил свою статистику в плане контроля над игрой, но катастрофически не хватало точного завершающего удара. "Колос" играл не без азарта и огонька в глазах, но без фантазии и изобретательности.

(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Костышин - изображение 1

Фото - ФК "Колос" / автор неизвестен

Это просто такой уровень: уровень, не позволяющий побеждать команды из Казахстана или Финляндии. "Колос" может выиграть в гостях и пройти дальше, но уже очевидно, что это не будет легкий проход в доминантном стиле. Если это случится, то это будет выстраданный успех.

"Колос" в этом сезоне еще не пропускал. Три матча – ноль голов. Но первый тайм против карагандинского "Шахтера" не стал провальным только благодаря уверенной игре голкипера Волынца. Поэтому Руслану Костышину придется очень сильно постараться для сохранения сухой тенденции. Ну и забивать – без голов не будет побед.

Не хотелось бы терять сразу и второго представителя УПЛ в еврокубках. Но уровень... таков наш уровень.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (9)
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tare58
06.08.2021 в 13:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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Болельщик39 (Харьков)
06.08.2021 в 13:01
А у Костышина и вид такой, включая походку, что немного стыдно перед другими странами. Ничего личного - просто, если представляешь страну, то хоть поговори с ведущим стилистом Ковалёвки, купи костюм не в секондхэнде.
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avatar
usovvictor (Kharkov)
06.08.2021 в 12:20
...уровень Колоса явно недостаточен для таких матчей, иметь на своем поле джокер удаления и так бесхарактерно его "пробегать", ...срам какой-то...
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Гваделупа Гондураса (Huhuj)
06.08.2021 в 12:06
Что вы понимаете в футболе? Просто газон был слишком коротко подстрижен. Правда, Руслик?
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+1
0
Papaye (Dnipro)
06.08.2021 в 12:34
Да и комбайны в таких турнирах не канают..
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0
0
dalexx (Украина)
06.08.2021 в 12:01
А может тренер засиделся в Колосе?
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0
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Syned7272 (Chicago)
06.08.2021 в 11:34
Вместо миллиардеров промышленников , пришли колхозы . Не особо то им нужны те еврокубки . Нужно за аренду олимпийского платить в случае группового раунда ,выезды , аэропорты , отели , все дела .Гораздо проще валять дурака у себя в селе ... Да и уровень не позволяет . Ждём Металлист , будет реальная третья сила в Европе .
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+3
-2
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Микко82 (Херсон)
06.08.2021 в 11:25
Костишин ще перед матчем сказав, що якщо збірна України не може перемогти Фінляндію та Казахстан, значить рівень футболу там піднявся. А якщо серйозно - то грьобаний стид і позор.
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+4
0
Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 11:20
Костишін физрук тут вопросов нет.Но и Гвардиола ничего не смог бы выграть с Колосом.Уровень игроков-любительский.
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+2
-2


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