(Анти) Герой футбольного дня. Руслан Костышин

Все не очень хорошо. "Колос" – это команда из топ-5 чемпионата Украины как по прошлогодним раскладам, так и по текущему состоянию турнирной таблицы. Карагандинский "Шахтер" прямо сейчас – команда, идет в конце турнирной таблицы чемпионата Казахстана. Лишь на четыре очка опережает зону вылета. И с таким соперником у "Колоса" возникли колоссальные проблемы.

Это был матч на три результата. Бледный, медленный, невыразительный первый тайм от украинской команды с ускорением после перерыва. Но если говорить в целом и комплексно, то гости точно не заслужили поражение. Они создали четыре голевых эпизода против трех у ковалевцев, выиграли гораздо больше единоборств (124 против 98), эффективнее играли в отборе. Наконец, красноречивый показатель ожидаемых голов: 1,78 против 0,64 в пользу "Шахтера".

"Колос" выполнил больше ключевых передач и во втором тайме улучшил свою статистику в плане контроля над игрой, но катастрофически не хватало точного завершающего удара. "Колос" играл не без азарта и огонька в глазах, но без фантазии и изобретательности.

Фото - ФК "Колос" / автор неизвестен

Это просто такой уровень: уровень, не позволяющий побеждать команды из Казахстана или Финляндии. "Колос" может выиграть в гостях и пройти дальше, но уже очевидно, что это не будет легкий проход в доминантном стиле. Если это случится, то это будет выстраданный успех.

"Колос" в этом сезоне еще не пропускал. Три матча – ноль голов. Но первый тайм против карагандинского "Шахтера" не стал провальным только благодаря уверенной игре голкипера Волынца. Поэтому Руслану Костышину придется очень сильно постараться для сохранения сухой тенденции. Ну и забивать – без голов не будет побед.

Не хотелось бы терять сразу и второго представителя УПЛ в еврокубках. Но уровень... таков наш уровень.