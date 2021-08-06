Голкипер Колоса: Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец прокомментировал матч против "Шахтера" из Караганды (0:0) в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

"После второй игры посмотрим, какой это результат. Хорошая игра была, хорошая атмосфера, очень непростой соперник. Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка, потому что очень боевая команда, хорошо ведет борьбу и борется за каждый мяч, поэтому непростой соперник.

Посмотрим, что получится после второй игры", — сказал Волынец.