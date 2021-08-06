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Голкипер Колоса: Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка

Лига конференций
(1 голосов)

Евгений Волынец высказался после игры с казахами

Голкипер Колоса: Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Голкипер "Колоса" Евгений Волынец прокомментировал матч против "Шахтера" из Караганды (0:0) в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

"После второй игры посмотрим, какой это результат. Хорошая игра была, хорошая атмосфера, очень непростой соперник. Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка, потому что очень боевая команда, хорошо ведет борьбу и борется за каждый мяч, поэтому непростой соперник.

Посмотрим, что получится после второй игры", — сказал Волынец.

Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Колос" состоится 10 августа в Казахстане. Начало - 17:00.

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В статье: Евгений Волынец Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 14:08
Волынец хороший вратарь.А у уровень Колос это 10-12 место в УГПЛ.Надеюсь их последний сезон в ЭК.Ждем Днепр,Металл,КривБасс.
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alexfc (Киев)
06.08.2021 в 13:52
Ніхто і не думає. Відразу стало видно клас поточних футболістів Колоса.
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
06.08.2021 в 13:37
То ви себе забагато переоцінуєте: з вашого боку був простий непрофесіоналізм....
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.08.2021 в 13:36
Нет, что ты? Конечно же так никто не думает. Дебил.
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