Вячеслав Грозный: Колос увидел силу Шахтера, тренеру нужна серьезная тактическая работа

Известный тренер Вячеслав Грозный, в свое время тренировавший карагандинский "Шахтер", прокомментировал первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций "Колос" - "Шахтер", который закончился ничейным результатом 0:0

- Я еще до игры предупреждал скептиков, не думать, что "Колос" легко обыграет "Шахтер". Уровень футбола в Казахстане, за исключением наших грандов киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", где футболисты и бюджеты клубов значительно выше, ни в чем не уступает украинскому чемпионату. Тот факт, что четыре казахстанские команды продолжают играть в еврокубках, говорит о многом. А мы уже, к сожалению, потеряли в еврокубках "Ворсклу". У многих сложилось впечатление, что их футбол слабее. Но это ошибочное мнение. Там умею играть в футбол, много выступает легионеров, очень приличного уровня, в чем смогли убедиться украинские болельщики. Не так давно сборные в Киеве сыграли вничью. Футбол в Казахстане динамично развивается в последние годы.

Нужно быть объективным: в первом тайме гости действовали острее у ворот соперника, и могли забить несколько мячей, в то время как "Колос" за исключением удара Черноморца, ничего не создал. И только после проведенных корректив и выхода Ильина и Сичинавы появились реальная острота, агрессия и голевые моменты. Могу отметить, что именно с выходом этой пары игра группы атаки "Колоса" второй матч подряд меняется в лучшую сторону. Предвижу, что в каждом последующем матче у них будет значительно больше игрового времени.

Коваливцам на выезде, конечно, будет непросто, так как нужно выигрывать матч, но у "Шахтера" аналогичные намерения. Почему будет сложно? Во-первых, лететь не менее 5 часов. Во-вторых, разница во времени. И третье, искусственное поле. Четвертое – активная поддержка своих болельщиков. Сегодня мы увидели, что в Нурсултане будет ох как не просто. Еще раз повторюсь: "Шахтер" своей игрой доказал, что умеет прилично играть в футбол. Более того, карагандинцы вверху выигрывают всю борьбу, все стандарты, как у своих, так и у чужих ворот. Детально нет смысла анализировать, понятно, что "Шахтер" играл на результат, было много борьбы, а с ним и брака у обеих команд. Гости не собирались играть первым номером. А зачем? Они играли в три центральных защитника и два универсальных вингера. Уверен, что удаленного Атансковски без проблем заменит игравший еще при мне в прошлом сезоне француз Ламанж, универсальный и быстрый футболист очень высокого уровня. Нужно отметить, "Шахтер" под еврокубки пригласил большую группу иностранцев, естественно все играющие и опытные. Чемпионат команда начинала совсем другим составом, но провалила старт и сразу же поменяли тренера Алиева на Адиева и провели очень масштабную селекцию под еврокубки, что уже и приносит свои плоды.

В ответном матче "Колосу" необходимо опустить мяч вниз, учитывая искусственное поле. Мое мнение, что Ильин должен играть с первых минут, он быстрый, шустрый, может зарабатывать стандарты. Маленькие, быстрые и легкие необходимы в группе атаки, это очень важно. В любом случае до матча говорил, что шансы 50 на 50, и таковыми они остаются. Для "Шахтера" неимоверный психологический заряд, что они прошли румынский "Стяуа". И для "Колоса" казахстанский клуб очень трудный соперник. Если бы коваливцы выиграли, то их устраивала бы ничья, а так ничья на выезде приведет к пенальти. А у соперника хороший вратарь Игорь Щацкий, уверенно действующий в серии 11-метровых.

Теперь "Колос" увидел истинную силу соперника, и сейчас тренерскому штабу нужна в первую очередь серьезная тактическая работа, чтобы понять, как этому противостоять. "Шахтер" хорош в организации игры, особенно в защите, команда крепкая, и нужно уделить повышенное внимание при стандартах, которые могут нести опасность у ворот коваливцев.