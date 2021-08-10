Относительность. Шахтёр Караганда - Колос 0:0 / пен. 3:1

Руслан Костышин не относится к тем тренерам, у которых есть железно основной состав и все остальные. Постоянно какие-то небольшие ротации проводиться должны. Поэтому по сравнению с прошлой официальной игрой - а это была домашняя встреча с теми же казахами - коуч ковалёвцев изменил половину состава. На уровне сенсации: выход в атаке Сичинавы, а не Лысенко. Видимо, Костышин таким образом согласился принять условия оппонента с большим количеством борьбы. Не менее удивительная ротация - изменение пары центрбеков (Павловец и Новак вместо Петрова и Гавриша). Наконец, Чурко и Задоя также остались в запасе, а вместо них вышли Ильин с Милько.

Матч начался обнадёживающе: с момента имени Золотова-Кариоки-Костышина. Первый от своей правой бровки выполнил шикарную диагональ на противоположный край штрафной площади, второму прицельно пробить не дали, а Костышин в подкате не переправил снаряд в сетку уже из вратарской. В этот момент подумало что-то вроде: "Ничего. Начало положено, впереди должно быть веселее".

Нет. Не было веселее.

После активности в стартовую четверть основного времени от представителя УПЛ номинальные хозяева нейтрального поля немного отодвинули игру от своих ворот и даже сами создали парочку неприятных для нас ситуаций у ворот Волынца. Нервничать можно было дважды: когда Денис Костышин привёз стандарт почти на своей линии штрафной, однако обошлось, а также после очень острого прострела слева Тошев - спасибо ему! - не смог подставить ногу под мяч.

Во втором тайме "Шахтёр" решил отдать мяч под контроль "Колоса", и это было худшее, что можно было сделать для общей динамо игры. Понятно, что обоим тренерам и игрокам на зрелищность плевать. Главное результат. В какой-то степени это правильно, ведь все мы мечтаем о высоком рейтинге нашей страны в таблице коэффициентов, а также о трёх-четырёх командах в группах еврокубков. Однако не всегда это кстати при отсутствии игры.

Командам не откажешь в желании - это нужно признать. Проблема в том, что у этих же команд впереди очень большие проблемы с созиданием, с последним и предпоследним пасом. Переходить центральную линию поля удавалось обоим, но вот хотя бы с какой-то крутой передачей в штрафную - это не сюда. То некому замкнуть, то удар наносился не туда, то передача шла прямо в соперника. В общем, полный набор из учебника "Как не нужно играть в атаке".

Из того, что мы увидели за 45 минут второго тайма плюс полчаса дополнительного, пожалуй, можно отметить по одному эпизоду у каждого из коллективов. Первый из них был у мастера ударов Богданова, который с полукруга штрафной пробил чуть мимо правой "девятки". Второй - у Назаренко, головой буквально на миллиметры подправившего фланговую подачу; повтор не дал точного ответа, летел ли снаряд в рамку, но Волынец в хорошем прыжке вытащил.

Серия пенальти - это одновременно самое справедливый и не справедливый финал этой истории. Победителя в паре нужно было определить - это факт. Но наиграл ли кто-то на проход? Нет.

В мастерстве бить из 11-метровой точки в любую точку ворот преуспели хозяева. Голкипер "горняков" Шацкий три удара взял и вытащил свою команду уже через вторую серию пенальти в этой Лиге конференций.

"Колос"... Ну, а "Колос" может гордиться тем, что в этом сезоне не пропустил ни одного гола с игры. Только от карагандинцев по пенальти. Вроде бы и относительно приятный показатель, но кому от этого легче?

Казахстан. Нур-Султан. Стадион: "Астана-Арена"

Шахтер (Караганда) - Колос (Ковалёвка) 0:0 / пенальти 3:1

Шахтер: Игорь Шацкий, Михаил Габышев (Павел Назаренко 60), Стефан Букорац, Дэвид Мавутор, Ескендир Кыбырай (Абдель Ламанж 89), Андрей Буйволов, Вук Митошевич (Владимир Хозин 89), Эдин Рустемович, Иван Граф, Мартин Тошев (Айдос Таттыбаев 63), Евгений Шикавка (Оралхан Омиртаев 60)

Колос: Евгений Волынец, Диего Сантос (Вячеслав Чурко 60), Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Костышин (Анатолий Нуриев 88), Евгений Новак, Александр Павловец, Николай Золотов, Ника Ситчинава (Владимир Лысенко 60), Олег Ильин (Тарас Сакив 106), Андрей Богданов (Евгений Задоя 97)

Предупреждения: Стефан Букорац 35, Абдель Ламанж 100

Серия пенальти:

0:0 - Нуриев (вратарь)

1:0 - Рустемович

1:1 - Черноморец

2:1 - Букорац

2:1 - Чурко (вратарь)

3:1 - Граф

3:1 - Павловец (вратарь)