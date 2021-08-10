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  3. Относительность. Шахтёр Караганда - Колос 0:0 / пен. 3:1
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Относительность. Шахтёр Караганда - Колос 0:0 / пен. 3:1

Лига конференций
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(3 голосов)

Минус два уже на старте евросезона

Относительность. Шахтёр Караганда - Колос 0:0 / пен. 3:1

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Костышин не относится к тем тренерам, у которых есть железно основной состав и все остальные. Постоянно какие-то небольшие ротации проводиться должны. Поэтому по сравнению с прошлой официальной игрой - а это была домашняя встреча с теми же казахами - коуч ковалёвцев изменил половину состава. На уровне сенсации: выход в атаке Сичинавы, а не Лысенко. Видимо, Костышин таким образом согласился принять условия оппонента с большим количеством борьбы. Не менее удивительная ротация - изменение пары центрбеков (Павловец и Новак вместо Петрова и Гавриша). Наконец, Чурко и Задоя также остались в запасе, а вместо них вышли Ильин с Милько.

Матч начался обнадёживающе: с момента имени Золотова-Кариоки-Костышина. Первый от своей правой бровки выполнил шикарную диагональ на противоположный край штрафной площади, второму прицельно пробить не дали, а Костышин в подкате не переправил снаряд в сетку уже из вратарской. В этот момент подумало что-то вроде: "Ничего. Начало положено, впереди должно быть веселее".

Нет. Не было веселее.

После активности в стартовую четверть основного времени от представителя УПЛ номинальные хозяева нейтрального поля немного отодвинули игру от своих ворот и даже сами создали парочку неприятных для нас ситуаций у ворот Волынца. Нервничать можно было дважды: когда Денис Костышин привёз стандарт почти на своей линии штрафной, однако обошлось, а также после очень острого прострела слева Тошев - спасибо ему! - не смог подставить ногу под мяч.

Во втором тайме "Шахтёр" решил отдать мяч под контроль "Колоса", и это было худшее, что можно было сделать для общей динамо игры. Понятно, что обоим тренерам и игрокам на зрелищность плевать. Главное результат. В какой-то степени это правильно, ведь все мы мечтаем о высоком рейтинге нашей страны в таблице коэффициентов, а также о трёх-четырёх командах в группах еврокубков. Однако не всегда это кстати при отсутствии игры.

Командам не откажешь в желании - это нужно признать. Проблема в том, что у этих же команд впереди очень большие проблемы с созиданием, с последним и предпоследним пасом. Переходить центральную линию поля удавалось обоим, но вот хотя бы с какой-то крутой передачей в штрафную - это не сюда. То некому замкнуть, то удар наносился не туда, то передача шла прямо в соперника. В общем, полный набор из учебника "Как не нужно играть в атаке".

Из того, что мы увидели за 45 минут второго тайма плюс полчаса дополнительного, пожалуй, можно отметить по одному эпизоду у каждого из коллективов. Первый из них был у мастера ударов Богданова, который с полукруга штрафной пробил чуть мимо правой "девятки". Второй - у Назаренко, головой буквально на миллиметры подправившего фланговую подачу; повтор не дал точного ответа, летел ли снаряд в рамку, но Волынец в хорошем прыжке вытащил.

Серия пенальти - это одновременно самое справедливый и не справедливый финал этой истории. Победителя в паре нужно было определить - это факт. Но наиграл ли кто-то на проход? Нет.

В мастерстве бить из 11-метровой точки в любую точку ворот преуспели хозяева. Голкипер "горняков" Шацкий три удара взял и вытащил свою команду уже через вторую серию пенальти в этой Лиге конференций.

"Колос"... Ну, а "Колос" может гордиться тем, что в этом сезоне не пропустил ни одного гола с игры. Только от карагандинцев по пенальти. Вроде бы и относительно приятный показатель, но кому от этого легче?

Казахстан. Нур-Султан. Стадион: "Астана-Арена"
Шахтер (Караганда) - Колос (Ковалёвка) 0:0 / пенальти 3:1
Шахтер: Игорь Шацкий, Михаил Габышев (Павел Назаренко 60), Стефан Букорац, Дэвид Мавутор, Ескендир Кыбырай (Абдель Ламанж 89), Андрей Буйволов, Вук Митошевич (Владимир Хозин 89), Эдин Рустемович, Иван Граф, Мартин Тошев (Айдос Таттыбаев 63), Евгений Шикавка (Оралхан Омиртаев 60)
Колос: Евгений Волынец, Диего Сантос (Вячеслав Чурко 60), Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Костышин (Анатолий Нуриев 88), Евгений Новак, Александр Павловец, Николай Золотов, Ника Ситчинава (Владимир Лысенко 60), Олег Ильин (Тарас Сакив 106), Андрей Богданов (Евгений Задоя 97)
Предупреждения: Стефан Букорац 35, Абдель Ламанж 100
Серия пенальти:
0:0 - Нуриев (вратарь)
1:0 - Рустемович
1:1 - Черноморец
2:1 - Букорац
2:1 - Чурко (вратарь)
3:1 - Граф
3:1 - Павловец (вратарь)

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В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Комментарии (103)
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oda1979 (Запорожье)
10.08.2021 в 19:58
Ну и чо? Нормальный расклад. Вообще не понимаю этот др@ч на Еврокубки. Полностью коррумпированная система УАФ и УПЛ не в состоянии ничего родить. А на высасывающие все соки с украинского киевские ДК и ШК вообще пофиг. Если сдохнут и буй с ними.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 19:57
Желаю чтобы Колос в этом сезоне занял максимум 6 место. ну не может иметь право играть команда не забивающая хотя бы голы .
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0
0
Саша AS80 (Харків)
10.08.2021 в 19:58
нехай вилітають нах.. користі з них 0!
Ответить
0
0
ensen82
10.08.2021 в 19:56
МНЕ ВОТ ИНТЕРЕСТНО КАКАЯ КОМАНДА НУЖНА КОЛОСУ ЧТОБ ПРОЙТИ? САН -МОРИН,ФАРЕРЫ? ПРОСТО ПОЗОР .УКРАИНЕ НАДО ТОЛЬКО 3 МЕСТА В ЕВРОКУБКАХ.ВОРСКЛА ТО ЖЕ САМОЕ . БОЛЬШЕ СМОТРЕТЬ ИХ МАТЧИ НЕ БУДУ НИКОГДА.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
10.08.2021 в 19:58
А зачем нужны 3 места????
Ответить
0
0
ВиктАн
10.08.2021 в 19:56
Обидно сцка за такой футбол.
Ответить
+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
10.08.2021 в 19:56
Два з двох ВИЛІТІЛИ Мабуть сили бережуть, щоб поборотися в УПЛ за місця в єврокубках
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+2
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 19:56
))))))))))))
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
10.08.2021 в 19:55
А вот и аукнулось ! Не фиг было Жеку выгонять... А то рассказывали - у нас и без Селезнёва есть кому пенальти пробивать...
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+1
-1
Login 123
10.08.2021 в 19:55
Надо вернуть квоту 90х в еврокубках, что бы было 3 команды и чтоб всякие колхозы не позорили страну
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
10.08.2021 в 19:53
Они, наверное думали, что это Донецкий Шахтёр))). Стыдно за такую команду. Не хрен больше лезть в первую пятёрку, надо бороться за то, чтобы остаться в УПЛ - максимум
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+6
0
аалекс ( Крым)
10.08.2021 в 19:53
Очень жаль, но и этот второсортный турнир, оказался слишком сильным для наших команд второго эшелона.
Ответить
+6
-1
Nazar Repa (Киев)
10.08.2021 в 19:53
Ржём с русских как они влетают, а сами мы тоже в дерьме. Давайте сначала научимся обыгрывать команды в Лиге Конференций тогда можем и поржать. А так что есть, то и есть
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+4
-1
Саша AS80 (Харків)
10.08.2021 в 19:55
з кацапів не посміятися - себе не поважати)))
Ответить
+1
0
ДнепрРечка1
10.08.2021 в 19:53
Отлично! А выдумали? С таким слабым составом попасть в группу?
Ответить
+2
0
Саша AS80 (Харків)
10.08.2021 в 19:52
Ні майстерності, ні характеру, ні самопоповаги)) взагалі нічого... навіщо така команда??? позорити Україну? Думав, Ворскла пробила дно, ні .. є ще Колос...
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+6
0
Мироненко (Полтава)
10.08.2021 в 19:52
Скажу критиканам, що і Колос, і тим більше нинішня Ворскла грали добре, просто стався нещасний випадок! Футболісти не заслуговують на таке зневажливе ставлення!
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+2
-7
Lil Jon (Полтава)
10.08.2021 в 19:52
Підтримую!
Ответить
0
-7
ВиктАн
10.08.2021 в 19:52
Ты долбо-б?. Нет слов
Ответить
+7
0
Саша AS80 (Харків)
10.08.2021 в 19:56
а ти хто, дятел? що не так - поясни!
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
10.08.2021 в 19:53
Нещасний випадок стався тоді коли вони в єврокубки вийшли
Ответить
+9
0
Golfik25 (Киев)
10.08.2021 в 19:55
Несчастный случай проиграть командам которые в рейтинге на дне? Скорее диагноз, калеки.
Ответить
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
10.08.2021 в 19:51
Позор. Быстрей бы уже Металлист в УПЛ
Ответить
+1
-2
ВиктАн
10.08.2021 в 19:55
Та да, неохота такое больше лицезреть. Ладно если бы они сидели на минимальной зарплате по меркам Украины, а так стыдоба одна.
Ответить
0
0
SeventyFour (Phoenix)
10.08.2021 в 19:56
А че, металлист уже в УПЛ? Откуда такая уверенность, что будет играть в европе? Или ярик занесет куда надо ? Вы забыли ваше прозвище из трех букв ?
Ответить
0
0
tartar (Львів)
10.08.2021 в 19:51
чуток не пощастило КК. так буває, коли граєш з лідерами єврофутболу.
Ответить
+2
-2
ВиктАн
10.08.2021 в 19:51
Надеюсь больше никогда не увижу это в ек
Ответить
+7
0
pofiq 50 (Олександрія)
10.08.2021 в 19:51
Бики колгоспні дубові їжте сіно..Ганьба..в першу лігу нах..
Ответить
+8
0
Зритель (Харьков)
10.08.2021 в 19:50
Однако, вратарь у казахов вполне ничего.
Ответить
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 19:56
Кипер хороший, но то стадо с полей, что вырвалось бить полный отстой!!! Особенно "Нура"... напомнил мне СаШо-ЦеШо...
Ответить
+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 19:50
Одни финам, другие казахам!!! Зато свои пацаны в основе, гордимся, руку к сурдцу рот пошире!!! Доказали, патриоты! А за державу не обидно? Уроды!!!!
Ответить
+3
-2
fc_grepa (Херсон)
10.08.2021 в 19:52
яке ж дурне створіння
Ответить
+1
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2021 в 19:56
Ты о чем?
0
0
Lil Jon (Полтава)
10.08.2021 в 19:50
Достойно держались против великого Шахтёра, не повезло малость, с кем не бывает?
Ответить
+4
-3
avatar
alex69 (Париж)
10.08.2021 в 19:53
они попутали Шахтер
Ответить
+1
0
ВиктАн
10.08.2021 в 19:50
Расформируйте этот позорище- клюб
Ответить
+5
0
NikosFutboloidos (Chop)
10.08.2021 в 19:50
Надіюсь цих сільськіх футбольорів ми більше не побачим на євроарені. Соромно чесно за такий футбол, гроші краще віддайте на доброчинність. 30 років країні а футбол граєм так собі.
Ответить
+4
0
fc_grepa (Херсон)
10.08.2021 в 19:53
сільських? а міські ніколи не вилітають?
Ответить
0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
10.08.2021 в 19:50
Игра неинтересная. Уровень низов 2-й лиги. Хорошо, что сразу отмучались, и больше не будет стыдно нам всем.
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+2
0
kravaserega (Kyiv)
10.08.2021 в 19:49
Д О Л Б О Е Б Ы, что и следовало доказать
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+6
0
Arni-86 (Одесса)
10.08.2021 в 19:49
Минус еще один шлак
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+4
0
avatar
alex69 (Париж)
10.08.2021 в 19:49
Колгоспнi бики, додому, додомууу!!! )))
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+5
0
fc_grepa (Херсон)
10.08.2021 в 19:54
подивися на Ковалівку, більшості міст їй навіть не рівня
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+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
10.08.2021 в 19:49
Какое же днище.. С первых минут играть на ничью и серию пенальти и в ней же максимально плотно обгадиться не забив 3 из 4х. Печаль печальная, никаких выводов из первой игры, всё та же схема или загнать себя во фланг, собрать на себе 3-4 соперника и заработать аут или заброс в никуда в борьбу на одного против тех же 3-4. Факин дно.
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+4
0
DesnaUA (Чернигов)
10.08.2021 в 19:49
Таких днарей как Караганда не пройти это пздц
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+3
0
ВиктАн
10.08.2021 в 19:49
Кто их учил бить пенальти без разбега, а вратаря вообще нет слов- бегал как идиот
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+3
0
tartar (Львів)
10.08.2021 в 19:48
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+1
0
DesnaUA (Чернигов)
10.08.2021 в 19:48
Так бить пенальти надо уметь....Из 4 ех 1 ...Колгосп.
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+2
0
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simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 19:49
Так ведь и били кто попало... ну и как попало...
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+2
0
fc_grepa (Херсон)
10.08.2021 в 19:56
Десна мабуть спеціаліст по єврокубкам. на відміну від колгоспу принесла багато очок до ТК
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0
0
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simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 19:48
Аутсайдер чемпионата Казахстана выбил из турнира игрушку зернобарона... смешно. И они еще матчи переносят в УПЛ, а толку??
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+4
0
Не дармоед (Запорожье)
10.08.2021 в 19:48
Наши тэлэпни могут только контракты подписывать и кукол заводить на эти же контрактные деньги.
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+2
0
Дыр0к0л (Енакиево)
10.08.2021 в 19:48
Очередной колхоз вылетел. УгПЛ - сила!
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+6
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
10.08.2021 в 19:47
Ето какой то... Позор
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0
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jnp49 (ОДЕССА)
10.08.2021 в 19:47
КОЛХОЗ он и есть КОЛХОЗ с его главным "председателем" Засухой.., КК - явно не команда для выступлений в Европе, сплошной ПОЗОР. Даже пенальти бить не научились - РАЗГИЛЬДЯИ!
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+5
0
fc_grepa (Херсон)
10.08.2021 в 19:57
Одесити краще би мовчали. такого колхозу як у вас, ще треба пошукати
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0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 19:47
Кто там следующий на вылет,черниговский лидер?)))))
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0
-2
Лекарь (село Дарница)
10.08.2021 в 19:48
Десна не играет в ЕК. Остались Заря, Шахта и ДК
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+2
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 19:49
Блин ,а я думал они играют)) село черниговское даже 5 место не заняло?
+1
0
pilips111 (Чернигов)
10.08.2021 в 19:50
Ты опять делитантский дурачок))) ты такой профессионал в футболе, что не знаешь, что Десна в этом году в евроеубках не позориться. Очередь за твоей динамой
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0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 19:51
Нах мне твоя десна упала
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2021 в 19:47
Гівно смердюче, а не гра.
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ВиктАн
10.08.2021 в 19:47
Колос не команда, а футбольное недоразумение, аля метадон.
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+4
0
Зритель (Харьков)
10.08.2021 в 19:47
К сожалению, у нас весь футбол - сплошное недоразумение.
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+4
-1
Зритель (Харьков)
10.08.2021 в 19:46
После 1-го матча Колоса я рискнул сделать негативный прогноз результатов трёх наших клубов в квалификации еврокубков. Прогноз был массово заминусован прогрессивной общественностью. Тем не менее по Колосу прогноз сбылся. Ждём дальше.
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+4
-1
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Stuntriding (Киев)
10.08.2021 в 19:46
Колохоз он и в Африке колхозБухайте дальше в поездах, позорники
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+3
-1
fc_grepa (Херсон)
10.08.2021 в 19:59
нагадати як Динамо вилітало від Мальме і т.д.? краще колхозу?
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0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 19:46
Ещё Десна сольётся,они же тоже мертвые ,как охапка дров!
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
10.08.2021 в 19:47
Откуда сольётся?
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0
0
pilips111 (Чернигов)
10.08.2021 в 19:47
Ты просто дурачок
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 19:48
лучше уж Десна бы играла в ЛК. атакующая связка намного интереснее чем у этого Колоса.
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0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 19:52
Так же бы слилась
0
0
DesnaUA (Чернигов)
10.08.2021 в 19:54
Чего ты к Десне до.е..лся,олень?
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0
0
Рівнянин (Рівне)
10.08.2021 в 19:46
Колгосп,і в Африці колгосп!!! Мертва команда!! На хіба вони всі потрібні в УПЛ??? Нурієв,Лисенко і К-це ж коні,а не футболісти!!!
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+3
0
football_soccer (Украина)
10.08.2021 в 19:46
Костышин заседелся на одном месте, в последнее время очень часто дерзит и быкует на прессухах. Колосу надо освежиться, так как это сделала Александрия
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+4
0
Nestor Mahno (Луцьк)
10.08.2021 в 19:45
Щоб в двох матчах з казахською командою навіть гол не забити і взагальному вилетіти...це пі***ц.
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+6
0
Lil Jon (Полтава)
10.08.2021 в 19:45
Respect from Poltava)
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+1
0
Golfik25 (Киев)
10.08.2021 в 19:45
Просто убогая команда, тупо днище. Даже в серии пенальти, не могут мяч забить. Нет слов, позор полный. Нет смысла больше 3 команд в еврокубках держать. Такие как колос, ворскла, только на дно тащат страну.
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+5
0
tarvist (Чернигов)
10.08.2021 в 19:45
Аутсайдер чемпионата Казахстана сильнее украинского клуба...
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+6
0
Kostya_29 (Київ)
10.08.2021 в 19:45
Село долбаное, в упл с арбитрами работать научились, а в еврокубках как-то не складывается.
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+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 19:45
Это боль. Они даже пенальти пробивать не умеют.
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+4
0
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Кююмалайнен (Київ)
10.08.2021 в 19:45
Реально ущербные, таким командам с такими "тренерами" нужно просто запрещать выступать на профессиональном уровне. Позорят и страну и саму игру под названием "футбол".
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+6
-1
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Drovko (Lviv)
10.08.2021 в 19:45
Фіни, казахи...наступного року від Мальт і Ліхтенштейнів вилітати будемо. Не можете забити з гри, то хоч пенальті тренуйтеся бити...бездарі...нічого не вміють і не можуть
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+6
0
Georgio 1 (Харьков)
10.08.2021 в 19:45
Отмучались ...
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+7
0
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alex 66 (Кременчук)
10.08.2021 в 19:44
Сцука конченые...даже пенки толком не умеют бить.
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+2
0
Spivak63
10.08.2021 в 19:44
Сэло есть сэло)Это дно!
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
10.08.2021 в 19:44
Пенальти в селе бить не умеют
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+3
0
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Viktor Ivanjvich
10.08.2021 в 19:44
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0
0
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 19:44
Ну и нах тот рейтинг,если такие команды его похерят!!!!
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+4
-1
аалекс ( Крым)
10.08.2021 в 19:57
Рейтинг нужен и Динамо и Шахтёру, иначе будут наши гранды в ЛК играть.
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0
0
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simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 19:44
Зачем бороться за еврокубки??? Получить немного денег от УЕФА и позорно слиться ??? Этих де@фективных кто-нибудь готовил бить пенальти ???
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+5
0
kravaserega (Kyiv)
10.08.2021 в 19:57
Нет, конечно, Костышин же в интервью сказал, что нет смысла тренировать пенальти, так как в игре это будет не так, как на тренировке, ответственность, эмоции и все такое... ну вот и результат, сказочные долбое..
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0
0
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witcher_r (Киев)
10.08.2021 в 19:44
Бараны,с..ка тупые,нах..й вы лезите в эти кубки,если колхоз пройти не можете?!!
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+4
-1
wist15 (Киев)
10.08.2021 в 19:47
колхоз не смог обыграть другой колхоз.
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+3
-1
ukatan (Харьковская обл.)
10.08.2021 в 19:44
Вратарь конечно у "Шахтера" молодчага, а так, что сказать? Игра была равна - играли.. ну и далее по тексту.
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+4
0
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Shtaket (Poltava)
10.08.2021 в 19:44
Что вы хотели, сегодня все научились играть в футбол !! Кроме наших команд !!!
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+4
0
Ковельчанин (Луцьк)
10.08.2021 в 19:44
Телята
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+5
0
Rosanero (palermo)
10.08.2021 в 19:44
Ну таке виконання пенальті до самої дупи.
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+3
0
kravaserega (Kyiv)
10.08.2021 в 19:53
Так Костышин сказал же, нахрена их тренировать, если тренировка и игра - это разные вещи, ну вот и результат
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
10.08.2021 в 19:44
Мертвый Колос. Сыграли даже еще хуже Ворсклы. Те хоть атаковали, а эти даже гол родить за два матча не смогли. Зачем вообще лезть в еврокубки?
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+5
0
pilips111 (Чернигов)
10.08.2021 в 19:44
Село есть село, случайно попали в еврокубки и необыграли практически последнюю команду Казахстана)))
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+7
0
SeventyFour (Phoenix)
10.08.2021 в 19:43
Нах выходить туда и позориться? Днище
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
10.08.2021 в 19:43
Мда... Это какой-то... позор
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+5
-1


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