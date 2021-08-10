Шахтёр Караганда – Колос 0:0. Видеообзор матча (обновляется)

Карагандинский "Шахтёр" и ковалёвский "Колос" продолжают определять достойного, кто из них должен сыграть в следующем раунде Лиги конференций. После основного времени никто так и не забивал - счёт 0:0. Сейчас команды играют овертайм.

Напомним, что первый матч в Ковалевке также закончился 0:0.

Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма