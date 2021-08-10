Шахтёр Караганда – Колос 0:0. Видеообзор матча (обновляется)
Всё ещё ничья
фото - ФК "Колос" Ковалівка
Карагандинский "Шахтёр" и ковалёвский "Колос" продолжают определять достойного, кто из них должен сыграть в следующем раунде Лиги конференций. После основного времени никто так и не забивал - счёт 0:0. Сейчас команды играют овертайм.
Напомним, что первый матч в Ковалевке также закончился 0:0.
Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
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Комментарии (4)
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prostors (Вольногорск)
10.08.2021 в 19:54
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SeventyFour (Phoenix)
10.08.2021 в 19:53
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tartar (Львів)
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alex 66 (Кременчук)
10.08.2021 в 19:43
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