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Шахтёр Караганда – Колос 0:0. Видеообзор матча (обновляется)

Лига конференций
Обновлено
(2 голосов)

Всё ещё ничья

Шахтёр Караганда – Колос 0:0. Видеообзор матча (обновляется)

фото - ФК "Колос" Ковалівка

Новина українською

Карагандинский "Шахтёр" и ковалёвский "Колос" продолжают определять достойного, кто из них должен сыграть в следующем раунде Лиги конференций. После основного времени никто так и не забивал - счёт 0:0. Сейчас команды играют овертайм.

Напомним, что первый матч в Ковалевке также закончился 0:0.

Напомним, что с этого года правило выездного гола в Лиге Чемпионов не действует.

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

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В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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Комментарии (4)
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prostors (Вольногорск)
10.08.2021 в 19:54
Это Позор тренерам УПЛ. Пока у нас не будут обучать Тренеров толку не будет. Они не могут подготовить своих футболистов. Просто Бей беги.
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SeventyFour (Phoenix)
10.08.2021 в 19:53
Кого теперь физрук будет винить? Сели год уже нет
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0
tartar (Львів)
10.08.2021 в 19:44
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alex 66 (Кременчук)
10.08.2021 в 19:43
Конченый Колос...даже пенки бить не умеют.
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