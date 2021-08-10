ЛК. 3-й квалификационный раунд. Представитель Норвегии спокойно идет дальше, Украина теряет еще одну команду

Третий квалификационный раунд Лиги конференций – это 72-е команды, разделенные на 36 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола.

Победители выйдут в плей-офф квалификации, побежденные попрощаются с еврокубками минимум на год. Базовая дата ответных матчей – 12.08.2021. Но два поединка состоялись раньше.

"Шахтер" (Казахстан) - "Колос" (Украина) 0:0; пен.: 3:1 (первый матч - 0:0)

Отчет о матче >>> / ВИДЕО >>>

"Домжале" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия) 1:2 (первый матч - 1:6)

Голы: Подлогар 34 - Гольм 48, Веккия 86

Первый матч закончился с таким результатом, что даже мечтать словенцы о проходе дальше не могли. И все же "Домжале" поборолся, первым забил гол, но затем пропустил дважды и сложил оружие. Как говорится, отмучились.