  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Костышин: Понимаю, что нас будут критиковать в стране, но мы это заслужили
В тренде

Костышин: Понимаю, что нас будут критиковать в стране, но мы это заслужили

Лига конференций
(1 голосов)

Ковалевцы вылетели из Лиги конференций

Костышин: Понимаю, что нас будут критиковать в стране, но мы это заслужили

Скриншот: канал Колоса на YouTube

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение от карагандинского "Шахтера" (0:0, пенальти 1:3) в матче третьего раунда Лиги конференций.

"В принципе мы переиграли соперника территориально, владели преимуществом, но создали мало голевых моментов.

Соперник играл низким блоком по схеме 5-3-2. Очень тяжело находить свободные зоны против такой схемы. А если и находишь, то нужно обладать идеальным мастерством, чтобы ими воспользоваться — игрок должен либо обыграть соперника один в один, либо создавать момент из ничего, благодаря своим каким-то качеством.

Я доволен тем, как мы игру вели, но недоволен отсутствием голевых моментов. Вчерашнего количества мало для выхода в следующую стадию.

Мы нормально отрабатывали пенальти, Нуриев был лучшим на тренировках. Такие вещи не натренируешь. Это психология. О чем думает игрок, пока идет от центра поля к 11-метровой точке.

В первой игре замены нас усилили, а во вчерашней игре вышедшие на замену мне не понравились. Пусть обижаются на меня. Не должны наши футболисты так выходить на замену в важных матчах.

Я не говорю, что они должны были по 5 футболистов обыгрывать, но азарт какой-то должен присутствовать.

Нам попалась бойцовская команда. Мне кажется, что дальше в турнире нам попадались бы более открытые команды. Это бич практически всех украинских команд — играть первым номером в атакующий футбол. Для этого нужны хорошие исполнители, которые умеют работать с мячом на маленьком пространстве.

Нам лучше даются игры, когда мы играем от обороны или в средней зоне, но сегодня мы не могли так играть, ибо соперник позволял атаковать. Понимаю, что нас будет критиковать в стране, но мы это заслужили", — сказал Костышин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prach13 (Дрогобич)
11.08.2021 в 11:32
Цей провал більше на совесті організаторів нашого чемпіонату,іх суддівство витягує в Європу такі команди як Колос!а після провалу вдають що вони тут ні причому і показують пальцем на команду.Колос реально слабенький,до штрафноі суперника доходять а дальше не знають що робити з мячем!Тренер також слабенький,випускає Лисенка який голову в газон і не бачить нікого!Як така команда може грати в Європі без допомоги рефері?
Ответить
0
0
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
11.08.2021 в 11:23
Було б кого критикувати. Доля двобою була вирішена ще до його початку. Дякуємо, що цього разу без розгрому!
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
11.08.2021 в 11:21
Ну что сказать, ты услышан - с лёгкой руки Павелки, теперь у нас в Вышке какие хочешь команды есть, любой лиги и на любой вкус вкус. Теперь у нас как в Европе … выбирай, и тренируй свой 1-й номер, свой атакующий бич …)))
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
11.08.2021 в 11:21
Молодцы! Продолжайте в том же духе... месите свое болото. Зачем в еврокубки лезть, если убогие ???
Ответить
0
0
Indiana Jones (Харьков)
11.08.2021 в 11:20
ослы играли и не знали что делать с мячом
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
11.08.2021 в 11:20
Лучшее решение для вас, это снятся с чемпионата. или валить в 2 лигу и побеждать хотя бы там, раз Караганда для вас сильный соперник.
Ответить
+1
0
prostors (Вольногорск)
11.08.2021 в 11:20
Тренер говорит, что игроки слабые, а я говорю, что тренер слаб. Он не способен поднять уровень игроков, ни чему не может их научить. Из года в год одна песня - не шмогла я не шмогла. Засранцы !!!!!!!!!!!!!!!!!.
Ответить
+1
0
kravaserega (Kyiv)
11.08.2021 в 11:19
Бла-бла-бла, пора уже понять, что в футболе выходить победителем тот, кто забивает голы, а не тот, кто больше бегает или владеет мячом
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
11.08.2021 в 11:22
они решили сыграть тактикой Барсы, правда не учли, что тренер не Гвардиола, а игроки не Месси с Иньестой
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.08.2021 в 11:13
Да было бы кого критиковать. Колхоз.
Ответить
+4
0
Comment06 (Украина)
11.08.2021 в 11:13
От того, что "они понимают", никому не легче- ни федерации, ни клубам, ни болельщикам.
Ответить
+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
11.08.2021 в 11:12
З верблюда коня не зробиш.
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
11.08.2021 в 11:24
Только не с верблюда, а с осла... еще и дохлого...
Ответить
0
0
avatar
Goleon (Одесса)
11.08.2021 в 11:05
Стыдненько, да сытенько
Ответить
+2
0
dalexx (Украина)
11.08.2021 в 11:05
Слабый он тренер. Надеюсь это поймет наконец президент клуба.
Ответить
+2
0
alexfc (Киев)
11.08.2021 в 11:02
Ніхто ВАс критикувати не буде. Не парся. З Вас будуть ржати)
Ответить
+6
0
Golfik25 (Киев)
11.08.2021 в 11:23
Это точно, Шахтёр из Казахстана сильнее 4 команды Украины...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...