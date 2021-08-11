Костышин: Понимаю, что нас будут критиковать в стране, но мы это заслужили
Ковалевцы вылетели из Лиги конференций
Скриншот: канал Колоса на YouTube
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение от карагандинского "Шахтера" (0:0, пенальти 1:3) в матче третьего раунда Лиги конференций.
"В принципе мы переиграли соперника территориально, владели преимуществом, но создали мало голевых моментов.
Соперник играл низким блоком по схеме 5-3-2. Очень тяжело находить свободные зоны против такой схемы. А если и находишь, то нужно обладать идеальным мастерством, чтобы ими воспользоваться — игрок должен либо обыграть соперника один в один, либо создавать момент из ничего, благодаря своим каким-то качеством.
Я доволен тем, как мы игру вели, но недоволен отсутствием голевых моментов. Вчерашнего количества мало для выхода в следующую стадию.
Мы нормально отрабатывали пенальти, Нуриев был лучшим на тренировках. Такие вещи не натренируешь. Это психология. О чем думает игрок, пока идет от центра поля к 11-метровой точке.
В первой игре замены нас усилили, а во вчерашней игре вышедшие на замену мне не понравились. Пусть обижаются на меня. Не должны наши футболисты так выходить на замену в важных матчах.
Я не говорю, что они должны были по 5 футболистов обыгрывать, но азарт какой-то должен присутствовать.
Нам попалась бойцовская команда. Мне кажется, что дальше в турнире нам попадались бы более открытые команды. Это бич практически всех украинских команд — играть первым номером в атакующий футбол. Для этого нужны хорошие исполнители, которые умеют работать с мячом на маленьком пространстве.
Нам лучше даются игры, когда мы играем от обороны или в средней зоне, но сегодня мы не могли так играть, ибо соперник позволял атаковать. Понимаю, что нас будет критиковать в стране, но мы это заслужили", — сказал Костышин.
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