Вацко: Смеялись, что Селезнев только с пенальти в Колосе забивал, а получается, что кроме него никто не умеет

Комментатор и эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Вацко прокомментировал вылет "Колоса" из Лиги конференций от "Шахтера" из Караганды (0:0, пенальти - 1:3).

"Колос" вторую серию пенальти играет: с киевским "Динамо" в Кубке Украины в прошлом сезоне и вот сейчас с "Шахтером" Караганда. Я вижу, что действительно с Женей Селезневым поспешили. Нужно возвращать. Все смеялись, что Селя только с пенальти забивал, а получается, что кроме Сели никто пенальти бить не умеет. Еще Ориховский бил пенальти, но он сейчас в "Рухе".

На самом деле Костышин говорил перед матчем, что он бы не хотел серию пенальти. И вот, я так понимаю, мы увидели почему", — сказал Вацко.