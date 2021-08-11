Игрок Колоса - о вылете из Лиги конференций: Нужно опять проходить этот длинный путь
Подопечные Костышина прекратили участие в Лиге конференций
Фото: Footballua.tv
Защитник "Колоса" Евгений Новак в интервью Футбол NEWS прокомментировал вылет из Лиги конференций от "Шахтера" из Караганды (0:0, по пенальти 1:3).
"Хочется сыграть следующую игру, чтобы, так сказать, отмазаться и приобрести позитивные эмоции. Теперь впереди чемпионат. Нужно опять проходить этот длинный путь", — сказал Новак.
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Источник:Футбол NEWS
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Комментарии (11)
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