  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Игрок Колоса - о вылете из Лиги конференций: Нужно опять проходить этот длинный путь
В тренде

Игрок Колоса - о вылете из Лиги конференций: Нужно опять проходить этот длинный путь

Лига конференций
(1 голосов)

Подопечные Костышина прекратили участие в Лиге конференций

Игрок Колоса - о вылете из Лиги конференций: Нужно опять проходить этот длинный путь

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Защитник "Колоса" Евгений Новак в интервью Футбол NEWS прокомментировал вылет из Лиги конференций от "Шахтера" из Караганды (0:0, по пенальти 1:3).

"Хочется сыграть следующую игру, чтобы, так сказать, отмазаться и приобрести позитивные эмоции. Теперь впереди чемпионат. Нужно опять проходить этот длинный путь", — сказал Новак.

Читайте такжеКостышин: Понимаю, что нас будут критиковать в стране, но мы это заслужили

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Новак Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
11.08.2021 в 15:42
Длінний путь стал на 2 матча короче(пл-офф) і 6 можливих в групі.Досвіду набрались,тепер наберетесь сил на другий рік.
Ответить
0
-1
KDK2020 (Киев)
11.08.2021 в 15:34
А нужно лі?
Ответить
+1
0
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
11.08.2021 в 15:29
Ладно минулого року Десна вилетіла від Вольфсбурга - топ команди з топ чемпіонату. Ладно вилітати від греків, бельгійців, турків, швейцарців, португальців. Питань нема, все по ділу. Але вилетіти від казахів та фінів - це ДНО. Пройти довгий шлях, щоб наступного року від естонців та молдаван вилітіти.
Ответить
+2
0
avatar
2.dc (Николаев)
11.08.2021 в 15:29
Да, дорога длинная, зато рывок на финише был просто молниеносным. Со жребием только не повезло - были б молдаване или белорусы - в один день бы справились …
Ответить
0
0
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
11.08.2021 в 15:30
В суперники нашим інвалідам треба U19 аутсайдера чемпіонату Кіпру. І то не факт чи пройшли би(
Ответить
+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
11.08.2021 в 15:26
да ну НА Х....Й. хватит. вали картофель собирать. футбол это не ваше.
Ответить
+2
0
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
11.08.2021 в 15:26
Хоч би то ДНО більше ніколи не грало в єврокубках.
Ответить
+3
0
ЖИТОМИР (Житомир)
11.08.2021 в 15:24
лучше не надо!!! опять позорить страну с 11-м место чемп-та Казахстана
Ответить
+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
11.08.2021 в 15:19
Нужно опять проходить этот длинный путь", — сказал Новак. ------------------------------------------------ Плыть, плыть и опять на берегу ..., ну Вы поняли...
Ответить
+2
0
avatar
hoy (Київ)
11.08.2021 в 15:15
Селюк вонючий что б ты здох
Ответить
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
11.08.2021 в 15:13
Зачем вам это? Вы как самураи... у самурая нет цели , есть только путь...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...