Игрок Колоса - после вылета от Караганды: Соперник сидел в обороне, но это не оправдание
Команда из Коваливки покинула еврокубки
Фото: Footballua.tv
Полузащитник "Колоса" Олег Ильин в интервью Футбол NEWS прокомментировал вылет из Лиги конференций от "Шахтера" из Караганды (0:0, по пенальти 1:3).
"Тяжело было, конечно. Соперник сидел в обороне. Но, думаю, это не оправдание. Хотели, но не получилось", — сказал Ильин.
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Источник:Футбол NEWS
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