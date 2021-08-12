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Игрок Колоса - после вылета от Караганды: Соперник сидел в обороне, но это не оправдание

Лига конференций
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Команда из Коваливки покинула еврокубки

Игрок Колоса - после вылета от Караганды: Соперник сидел в обороне, но это не оправдание

Фото: Footballua.tv

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Полузащитник "Колоса" Олег Ильин в интервью Футбол NEWS прокомментировал вылет из Лиги конференций от "Шахтера" из Караганды (0:0, по пенальти 1:3).

"Тяжело было, конечно. Соперник сидел в обороне. Но, думаю, это не оправдание. Хотели, но не получилось", — сказал Ильин.

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В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда) Олег Ильин
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Источник:
Футбол NEWS

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