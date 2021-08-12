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Лига конференций. КуПС вышел в плей-офф, переиграв на выезде Астану

Лига конференций
(1 голосов)

Еще одна сенсация от финской команды

Лига конференций. КуПС вышел в плей-офф, переиграв на выезде Астану

Фото: twitter.com/KuPS1923/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, третий квалификационный раунд. Ответные матчи

“Астана” Казахстан – “КуПС” Финляндия 3:4 (первый матч 1:1)

Голы: Барсегян 4, Аимбетов 41, Барсегян 57 – Ранжел 53, Ранжел 60, Ранжел 74, Икауниекс 76

Что творит “КуПС”! Впервые в своей истории финская команда преодолела три квалификационных раунда еврокубков. Позади остались армянский “Ноа”, украинская “Ворскла” и казахская “Астана”. Впереди самое сложное испытание – берлинский “Унион”, занявший в прошлом сезоне Бундеслиги седьмое место.

То, что “КуПС” команда с характером, мы еще узнали по матчам с “Ворсклой”. Сегодня финская команда дважды оказывалась в затруднительном положении, проигрывая 0:2 и 1:3 “Астане”. Однако “КуПС” каждый раз отыгрывался и в конце даже забил победный гол.

Камбэка не было бы без бразильского форварда Ранжела. Он забил первый гол своей команды, положив в мяч в сетку прямым ударом после штрафного, а затем два раза пробивал головой после подач с флангов. Экс-украинец Дмитрий Непогодов, в свое время игравший в донецком “Металлурге”, не очень уверенно действовал в воротах и его нервозность передавалась защитникам “Астаны”, которые просто безобразно действовали в своей штрафной.

В первом матче против “Астаны” “КуПС” упустил победу на 90+4 минуте, и в ответной игре все складывалось против финнов, но они дважды возвращались в игру. Нужно отдать должное этой команде.

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В статье: Астана КуПС (Куопио)
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Комментарии (3)
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Kela (Одесса)
12.08.2021 в 18:04
конченная Ворскла могла бы сейчас быть на месте КУПСа
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
12.08.2021 в 18:08
Не могла,бо вона "кончена". Та й так пригнули вище голови
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Крестоносец. (Полтава)
12.08.2021 в 17:57
Пупсы не пальцем деланные оказались
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