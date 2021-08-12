Лига конференций. Польский Ракув выбил Рубин, Разван Луческу остается

Лига конференций, третий квалификационный раунд

“Буде-Глимт” Норвегия – “Приштина” Косово 2:0 (первый матч 1:2)

Голы: Ботем 18, Ботем 78

На 24-й минуте Берг (“Буде-Глимт”) не реализовал пенальти

Чемпион Норвегии играл с огнем, проиграв первый матч “Приштине”, но в ответном матче смог отыграть отставание в один гол. В каждом из таймов по голу забил форвард “Буде-Глимта” Эрик Ботем.

“Карабах Агдам” Азербайджан – “АЕЛ Лимассол” Кипр 1:0 (первый матч 1:1)

Гол: Кади 87

“Рубин” Россия – “Ракув” Польша 0:1 (первый матч 0:0)

Гол: Гутковскис 111

На 120+2 Хаксабанович (“Рубин”) не реализовал пенальти

Удаление: Самошников 107 (“Рубин”)

Двукратный чемпион России под руководством известного тренера Леонида Слуцкого неожиданно вылетел от абсолютного дебютанта еврокубков, польского “Ракува”. Первый матч закончился со счетом 0:0, не было голов в основное время и сегодняшнего матча. Все главные события двухматчевого противостояния вместились в 30 минут овертайма. Сначала “Рубин” остался вдесятером после второй желтой карточки Самошникова, и “Ракуву” понадобилось всего четыре минуты, чтобы реализовать большинство. Однако польская команда едва не упустила победу. В дополнительное к овертайму время “Рубин” получил право на пенальти, но черногорец Хаксабанович не смог переиграть с точки боснийца Ковачевича. Сенсация!

“Хаммарбю” Швеция – “Чукарички” Сербия 5:1 (первый матч 1:3)

Голы: Джеже 12, Селмани 26, Паульсен 44, Сведберг 67, Селмани 72 – Ндиайе 64

Удивительно, как “Хаммарбю” проиграл сербским “Чукаричкам” в первом матче. Сегодня шведский коллектив не заметил гостей, отправив в их ворота пять мячей.

“Жилина” Словакия – “Тобол” Казахстан 5:0 (первый матч 1:0)

Голы: Дуриш 14, Руснак 41, Бичахчян 64, Слебодник 81, Бихахчян 90+2

Казахстан теряет вторую команду. “Жилина” была сильнее и в первой игре, а во второй отправила в ворота вице-чемпиона Казахстана пять безответных голов.

“Молде” Норвегия – “Трабзонспор” Турция 1:1, пен 3:4 (первый матч 3:3)

Голы: Сигуртарсон 90+7 – Ле 57

“Молде” драматически перевел игру в овертайм, сравняв счет в игре с “Трабзонспором” на последних секундах. Но пенальти лучше пробивала турецкая команда, допустив только один промах против двух у норвежцев.

“Хапоэль Беэр-Шева” – “Шленск Вроцлав” Польша 4:0 (первый матч 1:2)

Голы: Анса 2, Сафури 7, Анса 54, Итамар 82

“Хапоэль Беэр-Шева” вышла вперед в серии уже на седьмой минуте, воспользовавшись двумя потерями “Шленска” во владении. Польская команда не была готова к такому мощному и яростному натиску хозяев, и в игру так и не вошла, пропустив еще два гола после перерыва.

“РФШ” Латвия – “Гент” Бельгия 0:1 (первый матч 2:2)

Гол: Окуму 73

В первой игре “Гент” удивил, сыграв вничью дома с “Рижской футбольной школой”, но в ответной игре экс-команде Романа Яремчука хватило одного гола Окуму, чтобы пробиться в плей-офф, где она встретится с польским “Ракувом”.

“ПАОК” Греция – “Богемиан” Ирландия 2:0 (первый матч 1:2)

Голы: Шваб 4, Бисесвар 28

Легким испугом отделался и “ПАОК”. Два гола в первом тайме – и в CV Развана Луческу не будет строчки “в 2021 году вылетел с греческим грандом от ирландской команды”.