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ВИДЕО, как арбитр нарисовал Рубину пенальти на 120-й минуте, но тот не забил и вылетел из ЛК

Лига конференций
(3 голосов)

Справедливость восторжествовала

ВИДЕО, как арбитр нарисовал Рубину пенальти на 120-й минуте, но тот не забил и вылетел из ЛК

Фото - rakow.com/

Новина українською

Одна из крупнейших сенсаций третьего раунда квалификации Лиги конференций случилась в Казани. Там местный "Рубин", который обладает значительно большими финансовыми возможностями, чем его соперник - польский "Ракув" из города Ченстохова, проиграл. Всякое бывает - проиграл и проиграл. Но то, как это сделали казанцы - это феерично.

Первый матч завершился ничьей 0: 0 (к слову, в той игре "Рубин" тоже отличился - номера на его форме смыл дождь!). "Ракуву" удалось выстоять в основное время во втором матче. На 112-й польская команда вышла вперед благодаря голу латыша Гутковскиса. А на 120-й арбитр Тамаш Богнар из Венгрии увидел пенальти в ворота "Ракув", где его на самом деле довольно сложно разглядеть. Пока Хаксабанович готовился исполнить пенальти, Слуцкий успел провести замену голкипера с расчетом на серию пенальти. Но тренер "Рубина" явно поспешил, ведь Хаксабанович не смог с отметки переиграть боснийца Ковачевича - тот вытащил мяч из самого угла! Таким образом финальный свисток зафиксировал победу "Ракува" со счетом 0: 1. Вашему вниманию видео ключевых моментов игры в овертайме.

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В статье: Рубин (Казань) Ракув (Ченстохова) Лига конференций
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Комментарии (3)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
12.08.2021 в 22:26
В первому таймі рубінець зіграл рукою в штрафній,свісток промовчав...
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+1
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avatar
palmotron (Бровари)
12.08.2021 в 22:23
Арбітр з Угорщини, симпатії Роісі...(хто в курсі, той зрозуміє) Тут нічого дивного.
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+2
0
Саша AS80 (Харків)
12.08.2021 в 22:22
Все по ділу... Ворскла з Колосом видохнули з полегшенням... є і ще більші невдахи)))
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+2
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