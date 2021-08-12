ВИДЕО, как арбитр нарисовал Рубину пенальти на 120-й минуте, но тот не забил и вылетел из ЛК

Одна из крупнейших сенсаций третьего раунда квалификации Лиги конференций случилась в Казани. Там местный "Рубин", который обладает значительно большими финансовыми возможностями, чем его соперник - польский "Ракув" из города Ченстохова, проиграл. Всякое бывает - проиграл и проиграл. Но то, как это сделали казанцы - это феерично.

Первый матч завершился ничьей 0: 0 (к слову, в той игре "Рубин" тоже отличился - номера на его форме смыл дождь!). "Ракуву" удалось выстоять в основное время во втором матче. На 112-й польская команда вышла вперед благодаря голу латыша Гутковскиса. А на 120-й арбитр Тамаш Богнар из Венгрии увидел пенальти в ворота "Ракув", где его на самом деле довольно сложно разглядеть. Пока Хаксабанович готовился исполнить пенальти, Слуцкий успел провести замену голкипера с расчетом на серию пенальти. Но тренер "Рубина" явно поспешил, ведь Хаксабанович не смог с отметки переиграть боснийца Ковачевича - тот вытащил мяч из самого угла! Таким образом финальный свисток зафиксировал победу "Ракува" со счетом 0: 1. Вашему вниманию видео ключевых моментов игры в овертайме.