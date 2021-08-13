Лига конференций. 3-й раунд. ЛАСК разгромил, Витесс намучился, вылет последних россиян

Сегодня проходят ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Всего за вечер будет сыграно 30 поединок. Про результаты противостояний, начавшихся до 21:00, читайте здесь и здесь.

12.08.2021

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"Фейенорд" (Нидерланды) - "Люцерн" (Швейцария) - 3:0 (первый матч - 3:0)

Голы: Джаханбакш, 9, 34, Синистерра, 48

Здесь без неожиданностей. "Фейенорд" повторно разгромил соперника, который в подметки ему не годится. Что интересно: иранец Джаханбакш не забил ни разу в 21 матчей минувшей АПЛ, а тут ему хватило тайма для дубля. Вот что значит, человек вернулся в свою стихию.

"Олимпия" (Словения) - "Санта-Клара" (Португалия) - 0:1 (0:2)

Гол: Руи Кошта, 73

К тому, что португальцы блестяще ставят автобус, Европа привыкла еще со времен молодого Моуриньо. Вот и здесь "Санта-Клара" легко удержала свое. Возможно, в подмогу форвардам надо было выходить тренеру "Олимпии" - знаменитому Саво Милошевичу.

"Теута" (Албания) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 0:2 (0:1)

Голы: Гаффни, 20, 62

Слабая команда победила очень слабую. Этого и следовало ожидать - "Шемрок" на ходу и лидирует в чемпионате Ирландии, которое проводят по системе весна - осень, а первенство Албании еще даже не началось.

"Хибернианс" (Мальта) - "Рига" (Латвия) - 1:4 (1:0)

Голы: Дегабриэле, 60 - Лео, 49, Пауревич, 90+6, Муритала, 105+2, 115

Позор "Риги" был почти неизбежен, но мальтийцы все же дали слабину в решающие секунды. На 90-й минуте их хавбек заработал красную - и спустя 6 минут латвийцы таки забили, переведя игру в экстра-таймы. Остальное было делом техники рослого африканца Муриталы - он, кстати, заменил украинца Юрия Вакулко, который вышел в старте и ничем не запомнился.

"Сивасспор" (Турция) - "Динамо Батуми" (Грузия) - 1:1 (2:1)

Голы: Хорхе Феликс, 109 - Панцурая, 78

Лидер чемпионата Грузии едва не сотворил сенсацию в Турции. "Сивасспор" играл плохо и мог за это поллатиться, но на экстра-таймы грузин не хватило. Не помог и украинский защитник Александр Азацкий, отбегавший за "Динамо" полный матч.

"Копенгаген" (Дания) - "Локомотив Пловдив" (Болгария) - 4:2 (1:1)

Голы: Дикс, 11, 20, Бьель, 40, Дарами, 48 - Илиев, 30, Салинас, 85

Болгары держались на своем поле, но на "Паркене" их вообще не было видно. Более опытные и мастеровитые датчане просто втоптали их в газон. Что важно: за "Копенгаген" полный матч отбегал экс-"Горняк" Давид Хочолава.

"Риека" (Хорватия) - "Хайберниан" (Шотландия) - 4:1 (1:1)

Голы: Павичич, 36, Абасс, 68, 72, Бушня, 90+3 - Магеннис, 56

Равный был матч аккурат до 67-й минуты, когда удалился защитник шотландцев Макгрегор. После этого хозяевам не составило труда забить три гола и пройти дальше.

"Андерлехт" (Бельгия) - "Лачи" (Албания) - 2:1 (3:0)

Голы: Амусу, 32, Версхарен, 71 - Лушкия, 84

Детский сад Венсана Компани не без труда одолел совсем уж скромного оппонента. Авторам голов "Андерлехта" в сумме выполнило чуть более 40 лет. Наш Богдан Михайличенко вышел на поле в перерыве и отбегал вторые 45 минут.

"Вележ" (Босния и Герцеговина) - "Эльфсборг" (Швеция) - 1:4 (1:1)

Голы: Георгиевич, 81 - Фрик, 3, 52, Оккельс, 16, 48

Как-то перегорели босняки после боевой выездной ничьей 1:1. Дома их защита позволяла середняку шведского чемпионата вообще все. Молодой датчанин Оккельс, один из самых ценных активов "Эльфсборга", пользовался этим по полной программе.

"Ларн" (Северная Ирландия) - "Пасуш Феррейра" (Португалия) - 1:0 (0:4)

Гол: Рэндалл, 83

Поздравим североирландцев: они выиграли никому не нужный матч. "Пасуш" решил все вопросы еще неделю назад, а сегодня лишь отбывал номер.

"Абердин" (Шотландия) - "Брейдаблик" (Исландия) - 2:1 (3:2)

Голы: Хеджес, 47, 70 - Эйольфссон, 59

Шотландский футбол за последнее время сильно деградировал, но все же не настолько, чтоб вылетать от третьей команды Исландии. Хотя, конечно, и от времен сэра Алекса Фергюсона, с которым "Абердин" брал Кубок кубков, остались одни легенды.

"ХБ Торсхавн" (Фарерские о-ва) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) - 1:0 (2:7)

Гол: Пшибильский, 20

После победы 7:2 в домашнем матче "Маккаби" даже не повез на острова основу, что логично. А вот что нелогично и крайне неожиданно - откуда на Фарерах взялся легионер из Польши?

ЛАСК (Австрия) - "Войводина" (Сербия) - 6:1 (1:0)

Голы: Карамоко, 34 (с пенальти), 53, Гойгингер, 56, Поцманн, 67, Балич, 80, Шмидт, 87 - Кабич, 13

Австрийцы совсем недавно играли в плей-офф Лиги Европы, а в турнире рангом ниже они буквально разрывают. Бедная "Войводина" мечтала, чтоб матч длился не 90, а 60 минут - это было чистой воды унижение, причем в равных составах.

"Партизан" (Сербия) - "Сочи" (Россия) - 2:2, по пен. 4:2 (1:1)

Голы: Йойич, 54, Щекич, 90 - Терехов, 33, 76

Пожалуй, самое интересное противостояние этой стадии. "Партизан" еще не проигрывал дома в этом сезоне, вот и с "Сочи" "Гробари" тоже провели весь матч на чужой половине, но при этом дважды заигрывались и получали оплеухи в виде результативных контратак россиян. Второй раз отыграться у сербов вышло лишь на 90-й минуте - и это было необычайно волнительно. Ну и еще более нервный отрезок - серия пенальти, в которой фактический фарм-клуб "Зенита" подвели Цаллагов и Родригао. Россия осталась без представителей в ЛК.

"Дандалк" (Ирландия) - "Витесс" (Нидерланды) - 1:2 (2:2)

Голы: Хобан, 71 (с пенальти) - Беро, 27, Гбохо, 38

С огромными проблемами прошел дальше "Витесс". Вроде, и игроки есть, и соперник - всего лишь седьмая команда Ирландии, но интрига продержалась до самого свистка. Нужен арнемцам десант из "Челси", как встарь, иначе далеко пройти им будет сложно. Игры нет.

"Осиек" (Хорватия) - ЦСКА София (Болгария) - 1:1 (2:4)

Голы: Шкорич, 45 - Кери, 33

И напоследок еще одна неудача украинца. Евгений Чеберко и его "Осиек" не смогли отыграться с гостевых 2:4. Даже на финальный штурм не сподобились - вместо него защитник Лончар получил красную, и команды доигрывали уже почти без всякой интриги. Да, кстати: в старте ЦСКА вышли два бразильца, два голландца, ирландец, конголезец, эквадорец и представитель экзотичной ЦАР. Вот это интернационал!