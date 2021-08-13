КуПС против топ-чемпионата и другие. Сформированы все пары плей-офф квалификации Лиги конференций
Вскоре определяться все участники групповой стадии
УЕФА
Квалификации нового турнира УЕФА вышла на финишную прямую. Состоялись уже три раунда, поэтому перед групповым этапом остался только плей-офф. Там сыграют 44 команды, разделенные на 22 игровые противостояния.
Украинских представителей нет, но есть несколько других интересных пар. В частности, бросается в глаза, что сенсационному КуПС, который уже собрал скальпы "Ноа", "Ворсклы" и "Астаны", от раунда к раунду не легче. Есть весьма конкурентные битвы конкурентов по Таблице коэффициентов Австрии и Шотландии, Бельгии и Нидерландов. Стоит отметить, что на этом этапе сыграют и две топ-команды – "Тоттенхэм" и "Рома".
- "Жальгирис" (Литва) - "Будет / Глимт" (Норвегия);
- "Нефтчи" (Азербайджан) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль);
- "Флора" (Эстония) - "Шемрок Роверс" (Ирландия);
- "Рига" (Латвия) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
- "Фола" (Люксембург) - "Кайрат" (Казахстан);
- "Карабах" (Азербайджан) - "Абердин" (Шотландия);
- "Базель" (Швейцария) - "Хаммарбю" (Швеция);
- "Виктория" (Чехия) - ЦСКА (София, Болгария);
- "Пасуш де Феррейра" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия);
- "Ренн" (Франция) - "Русенборг" (Норвегия);
- "Андерлехт" (Бельгия) - "Витесс" (Нидерланды);
- ЛАСК (Австрия) - "Сент-Джонстон" (Шотландия);
- "Шахтер" (Караганда, Казахстан) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- ПАОК (Греция) - "Риека" (Хорватия);
- КуПС (Финляндия) - "Унион" (Германия);
- "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Эльфсборг" (Швеция);
- "Ракув" (Польша) - "Гент" (Бельгия);
- "Сивасспор" (Турция) - "Копенгаген" (Дания);
- "Санта Клара" (Португалия) - "Партизан" (Сербия);
- "Трабзонспор" (Турция) - "Рома" (Италия);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) - "Анортосис" (Кипр);
- "Яблонец" (Чехия) - "Жилина" (Словакия).
Матчи состоятся 19-го и 26-го августа 2021-го года.
Отметим, что Украина может быть представлена в Лиге конференций, если свое противостояние в плей-офф квалификации Лиги Европы "Рапиду" (Вена) проиграет "Заря". Тогда третья команда Украины будет играть в группе Лиги конференций.
Напомним, что ранее определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы. Список можно поcмотреть ЗДЕСЬ >>>
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