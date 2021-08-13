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КуПС против топ-чемпионата и другие. Сформированы все пары плей-офф квалификации Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Вскоре определяться все участники групповой стадии

КуПС против топ-чемпионата и другие. Сформированы все пары плей-офф квалификации Лиги конференций

УЕФА

UA-Футбол
Новина українською

Квалификации нового турнира УЕФА вышла на финишную прямую. Состоялись уже три раунда, поэтому перед групповым этапом остался только плей-офф. Там сыграют 44 команды, разделенные на 22 игровые противостояния.

Украинских представителей нет, но есть несколько других интересных пар. В частности, бросается в глаза, что сенсационному КуПС, который уже собрал скальпы "Ноа", "Ворсклы" и "Астаны", от раунда к раунду не легче. Есть весьма конкурентные битвы конкурентов по Таблице коэффициентов Австрии и Шотландии, Бельгии и Нидерландов. Стоит отметить, что на этом этапе сыграют и две топ-команды – "Тоттенхэм" и "Рома".

Все пары плей-офф квалификации Лиги конференций:

  • "Жальгирис" (Литва) - "Будет / Глимт" (Норвегия);
  • "Нефтчи" (Азербайджан) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль);
  • "Флора" (Эстония) - "Шемрок Роверс" (Ирландия);
  • "Рига" (Латвия) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
  • "Фола" (Люксембург) - "Кайрат" (Казахстан);
  • "Карабах" (Азербайджан) - "Абердин" (Шотландия);
  • "Базель" (Швейцария) - "Хаммарбю" (Швеция);
  • "Виктория" (Чехия) - ЦСКА (София, Болгария);
  • "Пасуш де Феррейра" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия);
  • "Ренн" (Франция) - "Русенборг" (Норвегия);
  • "Андерлехт" (Бельгия) - "Витесс" (Нидерланды);
  • ЛАСК (Австрия) - "Сент-Джонстон" (Шотландия);
  • "Шахтер" (Караганда, Казахстан) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • ПАОК (Греция) - "Риека" (Хорватия);
  • КуПС (Финляндия) - "Унион" (Германия);
  • "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Эльфсборг" (Швеция);
  • "Ракув" (Польша) - "Гент" (Бельгия);
  • "Сивасспор" (Турция) - "Копенгаген" (Дания);
  • "Санта Клара" (Португалия) - "Партизан" (Сербия);
  • "Трабзонспор" (Турция) - "Рома" (Италия);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) - "Анортосис" (Кипр);
  • "Яблонец" (Чехия) - "Жилина" (Словакия).

Матчи состоятся 19-го и 26-го августа 2021-го года.

Отметим, что Украина может быть представлена ​​в Лиге конференций, если свое противостояние в плей-офф квалификации Лиги Европы "Рапиду" (Вена) проиграет "Заря". Тогда третья команда Украины будет играть в группе Лиги конференций.

Напомним, что ранее определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы. Список можно поcмотреть ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Раунд плей-офф Лига конференций
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Комментарии (2)
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Alexko (Черкассы)
13.08.2021 в 12:13
Если УЕФА создав Лигу Конференций хотели дать шанс маленьким клубам выиграть кубок. то нужно было не включать в этот турнир представителей из лиг ТОП 5. И им было бы хорошо не тратить время на этот турнир и нам хорошо. А так этот турнир не имеет никакого смысла, его выиграет как всегда представитель топ лиг - условные Рома или Тоттенхем.
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
13.08.2021 в 11:25
Наших колгоспів вже немає(
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