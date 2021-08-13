КуПС против топ-чемпионата и другие. Сформированы все пары плей-офф квалификации Лиги конференций

Квалификации нового турнира УЕФА вышла на финишную прямую. Состоялись уже три раунда, поэтому перед групповым этапом остался только плей-офф. Там сыграют 44 команды, разделенные на 22 игровые противостояния.

Украинских представителей нет, но есть несколько других интересных пар. В частности, бросается в глаза, что сенсационному КуПС, который уже собрал скальпы "Ноа", "Ворсклы" и "Астаны", от раунда к раунду не легче. Есть весьма конкурентные битвы конкурентов по Таблице коэффициентов Австрии и Шотландии, Бельгии и Нидерландов. Стоит отметить, что на этом этапе сыграют и две топ-команды – "Тоттенхэм" и "Рома".

Все пары плей-офф квалификации Лиги конференций:

"Жальгирис" (Литва) - "Будет / Глимт" (Норвегия);

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль);

"Флора" (Эстония) - "Шемрок Роверс" (Ирландия);

"Рига" (Латвия) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);

"Фола" (Люксембург) - "Кайрат" (Казахстан);

"Карабах" (Азербайджан) - "Абердин" (Шотландия);

"Базель" (Швейцария) - "Хаммарбю" (Швеция);

"Виктория" (Чехия) - ЦСКА (София, Болгария);

"Пасуш де Феррейра" (Португалия) - "Тоттенхэм" (Англия);

"Ренн" (Франция) - "Русенборг" (Норвегия);

"Андерлехт" (Бельгия) - "Витесс" (Нидерланды);

ЛАСК (Австрия) - "Сент-Джонстон" (Шотландия);

"Шахтер" (Караганда, Казахстан) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

ПАОК (Греция) - "Риека" (Хорватия);

КуПС (Финляндия) - "Унион" (Германия);

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Эльфсборг" (Швеция);

"Ракув" (Польша) - "Гент" (Бельгия);

"Сивасспор" (Турция) - "Копенгаген" (Дания);

"Санта Клара" (Португалия) - "Партизан" (Сербия);

"Трабзонспор" (Турция) - "Рома" (Италия);

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) - "Анортосис" (Кипр);

"Яблонец" (Чехия) - "Жилина" (Словакия).

Матчи состоятся 19-го и 26-го августа 2021-го года.

Отметим, что Украина может быть представлена ​​в Лиге конференций, если свое противостояние в плей-офф квалификации Лиги Европы "Рапиду" (Вена) проиграет "Заря". Тогда третья команда Украины будет играть в группе Лиги конференций.

Напомним, что ранее определились все пары плей-офф квалификации Лиги Европы. Список можно поcмотреть ЗДЕСЬ >>>