Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций
Игра состоится в четверг, 19 августа
Фото: dynamomania.com
Украинские арбитры обслужат первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между турецким "Сивасспором" и датским "Копенгагеном"
Главным судьей поединка будет Николай Балакин. Помогать на линиях ему будут Владимир Володин и Валентин Куцев. А обязанности четвертого рефери выполнит Александр Дердо.
Напомним, матч "Сивасспор" – "Копенгаген" состоится в четверг, 19 августа. Начало - 21:00 (киевское время).
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Источник:UEFA
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