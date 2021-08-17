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Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций

Лига конференций
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Игра состоится в четверг, 19 августа

Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Украинские арбитры обслужат первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между турецким "Сивасспором" и датским "Копенгагеном"

Главным судьей поединка будет Николай Балакин. Помогать на линиях ему будут Владимир Володин и Валентин Куцев. А обязанности четвертого рефери выполнит Александр Дердо.

Напомним, матч "Сивасспор" – "Копенгаген" состоится в четверг, 19 августа. Начало - 21:00 (киевское время).

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В статье: Копенгаген Николай Балакин Сивасспор (Сивас)
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Источник:
UEFA

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