Лига конференций. Раунд плей-офф. Безус проиграл, Зенев забил, а Унион устроил мастер-класс (обновляется)

Сегодня, 19 августа, начинается финальный раунд квалификации Лиги конференций. Противостояния здесь двухматчевые; ответные встречи пройдут через неделю, 26 августа.

Всего сегодня будут сыграны 22 поединка. В этом материале собраны матчи, которые начнутся до 20:30 включительно.

Напомним, украинские полпреды - "Ворскла" и "Колос" - турнир покинули еще на предыдущих стадиях.

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"Шахтер" (Казахстан) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 1:2

Голы: Умаев, 73 - Рикан, 75, Шамир, 77

Обидчик украинского "Колоса" уступил дома одному из израильских грандов. Гости имели 2-3 голевых шанса еще в первом тайме, тогда как у "Шахтера" моментов не было вовсе. Развязка же наступила в концовке: Караганда неожиданно вышла вперед после удара чеченца Умаева, но "Маккаби" оперативно вернул ситуацию под контроль. Решающее касание после навеса сделал вышедший на замену хавбек Эден Шамир. У израильтян сильная позиция перед ответным поединком в Тель-Авиве.

"Флора" (Эстония) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 4:2

Голы: Зенев, 13, Миллер, 27, 87, Саппинен, 76 - Берк, 44, Скейлс, 86

"Флора" не была явным фаворитом противостояния, но игра расставила все по своим местам. Ирландцы допускали совершенно дикие ошибки в защите, что их в итоге и погубило. Отметим, что первый мяч за таллинцев забил экс-форвард "Карпат" Сергей Зенев - он воспользовался обрезкой Джои О'Брайена. Думается, в Дублине через неделю будет жарко - "Шемрок" выиграл все домашние матчи в текущем сезоне еврокубков.

"Карабах" (Азербайджан) - "Абердин" (Шотландия) - 1:0

Гол: Ремиро, 30

Главный клуб Азербайджана отпраздновал скромную победу над шотландским середняком. Игра запомнилась травмой шотландцев и частыми остановками на водопой из-за жары. Для "Абердина" это второе фиаско подряд после вылета из Кубка лиги от "Рейт Роверс".

"КуПС" (Финляндия) - "Унион" (Германия) - 0:4

Голы: Авоньи, 6, 31, Крузе, 29, Фогльзаммер, 90+2

Финны, ранее выбившие из ЛК "Ворсклу", были деклассированы наименее статусным немецким полпредом в еврокубках за какие-то полчаса. Героем встречи стал прогрессирующий нигерийский центрфорвард Тайво Авоньи. Кажется, выйди на "Унион" Полтава - счет был бы примерно тем же, немцы на голову сильнее.

"Ракув" (Польша) - "Гент" (Бельгия) - 1:0

Гол: Невулис, 64

Невероятно вязкую, жесткую и неудобную команду построил в Ченстохове Марек Папшун. Уже по играм с "Рубином" было видно, что этот "Ракув" умеет на поле практически все, и сегодня поляки еще раз это подтвердили. Да, у "Гента" был удар в штангу в середине второго тайма, но "Ракув" играл лучше, острее и победил заслуженно. Наш Роман Безус вышел на замену на 68-й минуте и результативными действиями не отметился.

"Жальгирис" (Литва) - "Буде-Глимт" (Норвегия) -

Начало в 20:00

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Маккаби" Х (Израиль) -

Начало в 20:00

"Рига" (Латвия) - "Линкольн" (Гибралтар) -

Начало в 20:00

"Виктория Пльзень" (Чехия) - ЦСКА София (Болгария) -

Начало в 20:00

ЛАСК (Австрия) - "Сент-Джонстон" (Шотландия) -

Начало в 20:00

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Анортосис" (Кипр) -

Начало в 20:00

"Фола Эш" (Люксембург) - "Кайрат" (Казахстан) -

Начало в 20:30

"Базель" (Швейцария) - "Хаммарбю" (Швеция) -

Начало в 20:30