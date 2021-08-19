Лига конференций. Раунд плей-офф. Гол Вакулко, поражение Безуса, Базель и Кайрат берут свое

Сегодня, 19 августа, начинается финальный раунд квалификации Лиги конференций. Противостояния здесь двухматчевые; ответные встречи пройдут через неделю, 26 августа.

Всего сегодня будут сыграны 22 поединка. В этом материале собраны матчи, которые начнутся до 20:30 включительно.

Напомним, украинские полпреды - "Ворскла" и "Колос" - турнир покинули еще на предыдущих стадиях.

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"Шахтер" (Казахстан) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 1:2

Голы: Умаев, 73 - Рикан, 75, Шамир, 77

Обидчик украинского "Колоса" уступил дома одному из израильских грандов. Гости имели 2-3 голевых шанса еще в первом тайме, тогда как у "Шахтера" моментов не было вовсе. Развязка же наступила в концовке: Караганда неожиданно вышла вперед после удара чеченца Умаева, но "Маккаби" оперативно вернул ситуацию под контроль. Решающее касание после навеса сделал вышедший на замену хавбек Эден Шамир. У израильтян сильная позиция перед ответным поединком в Тель-Авиве.

"Флора" (Эстония) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 4:2

Голы: Зенев, 13, Миллер, 27, 87, Саппинен, 76 - Берк, 44, Скейлс, 86

"Флора" не была явным фаворитом противостояния, но игра расставила все по своим местам. Ирландцы допускали совершенно дикие ошибки в защите, что их в итоге и погубило. Отметим, что первый мяч за таллинцев забил экс-форвард "Карпат" Сергей Зенев - он воспользовался обрезкой Джои О'Брайена. Думается, в Дублине через неделю будет жарко - "Шемрок" выиграл все домашние матчи в текущем сезоне еврокубков.

"Карабах" (Азербайджан) - "Абердин" (Шотландия) - 1:0

Гол: Ремиро, 30

Главный клуб Азербайджана отпраздновал скромную победу над шотландским середняком. Игра запомнилась травмой шотландцев и частыми остановками на водопой из-за жары. Для "Абердина" это второе фиаско подряд после вылета из Кубка лиги от "Рейт Роверс".

"КуПС" (Финляндия) - "Унион" (Германия) - 0:4

Голы: Авоньи, 6, 31, Крузе, 29, Фогльзаммер, 90+2

Финны, ранее выбившие из ЛК "Ворсклу", были деклассированы наименее статусным немецким полпредом в еврокубках за какие-то полчаса. Героем встречи стал прогрессирующий нигерийский центрфорвард Тайво Авоньи. Кажется, выйди на "Унион" Полтава - счет был бы примерно тем же, немцы на голову сильнее.

"Ракув" (Польша) - "Гент" (Бельгия) - 1:0

Гол: Невулис, 64

Невероятно вязкую, жесткую и неудобную команду построил в Ченстохове Марек Папшун. Уже по играм с "Рубином" было видно, что этот "Ракув" умеет на поле практически все, и сегодня поляки еще раз это подтвердили. Да, у "Гента" был удар в штангу в середине второго тайма, но "Ракув" играл лучше, острее и победил заслуженно. Наш Роман Безус вышел на замену на 68-й минуте и результативными действиями не отметился.

"Жальгирис" (Литва) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:2

Голы: Киш, 7, Диао, 90+2 - Сальтнес, 49, 54

Чемпион Литвы дома не справился со второй команды Норвегии. У "Жальгириса" евросезон в целом складывается ужасно: команда уже вылетела из Лиги чемпионов от "Ференцвароша", а затем и из Лиги Европы от словенской "Муры".

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Маккаби" Х (Израиль) - 3:2

Голы: Лаваль, 50, 66, Махмудов, 72 - Станкович, 9 (с пенальти), Шери, 78

В этой паре, кажется, все еще впереди. Азербайджанцы могли сделать и больший задел, но на 78-й минуте их защитник Зульфугарли получил красную, что помогло "Маккаби" один гол отыграть.

"Рига" (Латвия) - "Линкольн" (Гибралтар) - 1:1

Гол: Вакулко, 61 - Карральеро, 73

Ну наконец-то дождались хорошей игры от украинца в Лиге конференций! Юрий Вакулко вышел на замену на 58-й минуте матча против "Линкольна", а уже на 61-й открыл счет в матче. Правда, латвийцы по итогу все равно преимущество разбазарили. Летом "Рига" очень активно работала на трансферном рынке, но, как видим, второго "Шерифа" из нее не получилось.

"Виктория Пльзень" (Чехия) - ЦСКА София (Болгария) - 2:0

Гол: Гавел, 10, Москера, 72

Софийский интернационал по делу проиграл "Виктории", у которой уже не осталось основных исполнителей чешской сборной, но команда прямо сейчас все равно лидирует в местном чемпионате, на 4 очка опережая "Спарту" и на 5 - "Славию". ЦСКА еще легко отделался - если б Москера пробивал не в перекладину, а в створ, игра бы закончилась разгромом.

ЛАСК (Австрия) - "Сент-Джонстон" (Шотландия) - 1:1

Голы: Карамоко, 60 (с пенальти) - Кейн, 17

Плохой результат для австрийцев, игравших полгода назад в группе Лиги Европы. "Сент-Джонстон" даже в слабом чемпионате Шотландии не знает побед уже пять матчей; обыгрывать такого соперника ЛАСК был обязан, но пропустил навес Миддлтона на Кейна - и все пошло кувырком.

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Анортосис" (Кипр) - 0:0

И в Израиле, и на Кипре чемпионаты еще не начались из-за жары, и ждать от команд многого не стоило изначально. Так и вышло - скучная, безголевая ничья. Израильтяне не удивили вообще ничем, а киприоты - разве только единственным киприотом в составе. Хотя кого после "Шерифа" этим удивишь?

"Фола Эш" (Люксембург) - "Кайрат" (Казахстан) - 1:4

Голы: Мустафич, 19 - Шушеначев, 28, Вагнер Лав, 37, 70 (с пенальти), Рикарду Алвеш, 43

Итак, Казахстан все же будет представлен в группе Лиги конференций. Чемпион страны "Кайрат" постарался - "Фола Эш" на его фоне выглядела бедным родственником. Что сказать, если люксембуржцы даже показ матча по нормам УЕФА не обеспечили и, как следствие, игру транслировали лишь клубные сайты? Эх, не увидел мир, как Вагнер Лав в свои 37 лет куражился.

"Базель" (Швейцария) - "Хаммарбю" (Швеция) - 3:1

Голы: Артур Кабрал, 30, 86, 90 (с пенальти) - Халили, 71

Мы привыкли к убедительным результатам "Базеля" даже в ЛЧ, но что поделаешь - команда в кризисе. С "Хаммарбю" результат швейцарцам обеспечила их последняя звезда - Артур Кабрал. У этого бразильца 18 голов в минувшем чемпионате и 5 мячей в трех матчах текущего. А теперь еще и хет-трик в еврокубках. Что он вообще до сих пор делает в Базеле?