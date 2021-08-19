Лига конференций. Раунд плей-офф. Обидчик Колоса проиграл Маккаби и другие матчи (обновляется)
Сегодня проходят первые матчи плей-офф раунда квалификации Лиги конференций
Фото: twitter.com/MaccabiTLVFC/ автор неизвестен
Сегодня, 19 августа, начинается финальный раунд квалификации Лиги конференций. Противостояния здесь двухматчевые; ответные встречи пройдут через неделю, 26 августа.
Всего сегодня будут сыграны 22 поединка. В этом материале собраны матчи, которые начнутся до 20:30 включительно.
Напомним, украинские полпреды - "Ворскла" и "Колос" - турнир покинули еще на предыдущих стадиях.
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"Шахтер" (Казахстан) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 1:2
Голы: Умаев, 73 - Рикан, 75, Шамир, 77
Обидчик украинского "Колоса" уступил дома одному из израильских грандов. Гости имели 2-3 голевых шанса еще в первом тайме, тогда как у "Шахтера" моментов не было вовсе. Развязка же наступила в концовке: Караганда неожиданно вышла вперед после удара чеченца Умаева, но "Маккаби" оперативно вернул ситуацию под контроль. Решающее касание после навеса сделал вышедший на замену хавбек Эден Шамир. У израильтян сильная позиция перед ответным поединком в Тель-Авиве.
"Флора" (Эстония) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) -
Начало в 19:00
"Карабах" (Азербайджан) - "Абердин" (Шотландия) -
Начало в 19:00
"КуПС" (Финляндия) - "Унион" (Германия) -
Начало в 19:00
"Ракув" (Польша) - "Гент" (Бельгия) -
Начало в 19:00
"Жальгирис" (Литва) - "Буде-Глимт" (Норвегия) -
Начало в 20:00
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Маккаби" Х (Израиль) -
Начало в 20:00
"Рига" (Латвия) - "Линкольн" (Гибралтар) -
Начало в 20:00
"Виктория Пльзень" (Чехия) - ЦСКА София (Болгария) -
Начало в 20:00
ЛАСК (Австрия) - "Сент-Джонстон" (Шотландия) -
Начало в 20:00
"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Анортосис" (Кипр) -
Начало в 20:00
"Фола Эш" (Люксембург) - "Кайрат" (Казахстан) -
Начало в 20:30
"Базель" (Швейцария) - "Хаммарбю" (Швеция) -
Начало в 20:30
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