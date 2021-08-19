ЛК. Первая победа Моуриньо в первом матче во главе Ромы

Лига Конференций. Квалификация. Первый матч

Трабзон. "Медикал Парк"

"Трабзонспор" - "Рома" 1:2

Голы: Корнелиус 64 - Лоренцо Пеллегрини 55, Шомуродов 81

"Трабзонспор": Чакыр, Бруно Перес, Йе, Витор Уго, Кюйбаши (Торндсен 63), Оздемир (Омур 77), Бакасетас, Хамшик, Жервиньо (Корнелиус 63), Джанини (Койта 83), Нвакеме

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья, Кристанте, Верету (Диавара 90), Дзаньоло (Рейнолдс 90+3), Лоренцо Пеллегрини (Кумбулла 90), Мхитарян (Карлес Перес 82), Шомуродов (Майораль 82)

Предупреждения: Бруно Перес 14, Йе 51- Винья 15

Через 11 лет после победы с "Интером" в Лиге Чемпионов Жозе Моуриньо вернулся в итальянский футбол. Вернулся с целью реабилитироваться за неудачи в Англии. Судя по его словам и новостям, начало реабилитации удалось. Контрольные матчи "Ромы" были успешны, португалец сообщал об отличной атмосфере на сборах, серьёзной работе игроков, считал, что они заслужили хорошо начать сезон. Капитан Лоренцо Пеллегрини говорил о внедрении менталитета победителей от нового наставника.

Правда, уже первое испытание было весьма серьёзным. "Трабзонспор" явно усилился, взяв отлично знакомых "Роме" Жервиньо и Бруно Переса, а также Марека Хамшика. Выиграл первый матч турецкой лиги в гостях со счётом 5:1. Рассчитывал на 20 тысяч болельщиков на своём стадионе. Но в итоге более опытный соперник выполнил задание на непростом выезде. Хотя и отыграл не лучшим образом.

После минут 17-ти разведки с владением мячом хозяевами гости начали комбинировать, и довольно неплохо, с подключением флангов. Вот только в районе штрафной действовали крайне неточно и несмело. Карсдорп не замкнул точно прострел из района угла вратарской, Чакыр забрал рикошет от своего игрока. Ответы были посерьёзнее. Нвакеме (дважды) и Хамшик издали попадали в створ. Впрочем, и это вратарь, Руй Патрисиу, забирал. В целом казалось, что счет 0:0 римлян устраивает.

Второй тайм уже начался нервно, с фолами. И вроде бы с преимуществом хозяев. Однако именно тогда удалась контратака гостей. Мхитарян вырезал мяч с левого фланга, и Пеллегрини легко замкнул. После чего команда Моуриньо ушла в оборону. И довольно быстро пропустила, хотя ничего этого не предвещало. Кроме выхода на замену еще одного интересного новичка - Андреаса Корнелиуса - за несколько секунд до этого. Бруно Перес получил заброс по правому флангу и идеально навесил на него.

Далее последовали нервные минуты, еще пару выстрелов Нвакеме в створ. После чего "Рома" пришла в себя и отодвинула игру в центр поля. И даже забила. Навес с углового Манчини замкнул в стойку, а Шомуродов, узбекский дебютант, добил. Принеся Моуриньо первую победу в первом матче во главе "волков".