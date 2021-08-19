Гол Вакулко не помог Риге обыграть чемпиона Гибралтара
Рига сыграла вничью с Линкольн Ред Импс
rigafc.lv
Украинский хавбек Риги Юрий Вакулко отметился результативным действием в матче квалификации
Украинец вышел на замену на 59-й минуте матча и открыл счет в поединке уже через две минуты после появления на поле.
Впрочем, Ред Импс смог отыграться и в итоге матч завершился вничью 1:1. Чемпион Гибралтара не так уж и прост.
Ответный матч состоится через неделю в Гибралтаре.
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