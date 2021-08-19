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Гол Вакулко не помог Риге обыграть чемпиона Гибралтара

Лига конференций
(1 голосов)

Рига сыграла вничью с Линкольн Ред Импс

Гол Вакулко не помог Риге обыграть чемпиона Гибралтара

rigafc.lv

Новина українською

Украинский хавбек Риги Юрий Вакулко отметился результативным действием в матче квалификации Лиги конференций против гибралтарского Линкольн Ред Импс.

Украинец вышел на замену на 59-й минуте матча и открыл счет в поединке уже через две минуты после появления на поле.

Впрочем, Ред Импс смог отыграться и в итоге матч завершился вничью 1:1. Чемпион Гибралтара не так уж и прост.

Ответный матч состоится через неделю в Гибралтаре.

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В статье: Линкольн Ред Импс (Гибралтар) Юрий Вакулко ФК Рига
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