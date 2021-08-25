Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций
Судейская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко отправится в Хорватию
ffu.ua
Украинская бригада арбитров будет работать на ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций между командами "Риека" и "ПАОК".
Главным судьей поединка станет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого рефери выполнит Денис Шурман.
Напомним, ответный матч "Риека" - "ПАОК" состоится завтра, 26 августа в Хорватии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00. Первая игра завершилась со счетом 1:1.
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Источник:УАФ
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