Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций

Украинская бригада арбитров будет работать на ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций между командами "Риека" и "ПАОК".

Главным судьей поединка станет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого рефери выполнит Денис Шурман.

Напомним, ответный матч "Риека" - "ПАОК" состоится завтра, 26 августа в Хорватии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00. Первая игра завершилась со счетом 1:1.