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Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций

Лига конференций
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Судейская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко отправится в Хорватию

Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги конференций

ffu.ua

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги конференций между командами "Риека" и "ПАОК".

Главным судьей поединка станет Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого рефери выполнит Денис Шурман.

Напомним, ответный матч "Риека" - "ПАОК" состоится завтра, 26 августа в Хорватии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

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В статье: Сергей Бойко ПАОК (Салоники) Риека
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Источник:
УАФ

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