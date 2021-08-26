ЛК. Еврокубковая осень чемпионов Гибралтара и Норвегии 

Лига конференций, плей-офф

“Жилина” Словакия – “Яблонец” Чехия 0:3 (первый матч 1:5)

Голы: Плештиль 30, Ваничек 86, Чванчара 88

“Яблонец” не давал усомниться в своем превосходстве. 5:1 дома, 3:0 на выезде. Чешский клуб просто не заметил своего соперника из Словакии.

“Линкольн Ред Импс” Гибралтар – “Рига” Латвия 3:1 (первый матч 1:1)

Голы: Уокер 32 (пен.), Рой Алан Чиполина 105+1, Ронан 120+2 – Ната 19

“Линкольн Ред Импс” вылетел во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, затем из третьего раунда квалификации Лиги Европы. А в плей-офф Лиге конференций чемпиону Гибралтара удалось показать себя. 1:1 на выезде с “Ригой” и победа в овертайме на своем поле после гола легенды гибралтарского футбола, 38-летнего Рой Алана Чиполины. На последних секундах еще один мяч после контратаки добавил Ронан. 3:1, победа “Линкольн Ред Импс”. Исторический момент!

“Буде-Глимт” Норвегия – “Жальгирис” Литва 1:0 (первый матч 2:2)

Гол: Солбаккен 63

В прошлом году “Буде-Глимт” впервые в своей 104-летней истории стал чемпионом Норвегии. В сезоне 2021/2022 команда из Нур-Норге впервые сыграет в групповой стадии еврокубков. Матчи с “Жальгирис” получились непростыми. 2:2 в Литве, а на своем поле “Буде-Глимт” удалось победить всего лишь с преимуществом в один мяч. Решающий гол забил воспитанник “Русенборга” Ола Солбаккен.