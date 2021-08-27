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Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. Онлайн

Лига конференций
(1 голосов)

Заря узнает соперников

Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. Онлайн

фото - UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 августа, в Стамбуле проходит жеребьевка группового этапа Лиги конференций - нового турнира, который внедрил УЕФА с сезона 2021-22. Начало церемонии в 14:30.

В групповом этапе примут участие 32 команды, среди них и представитель Украины - луганская "Заря", которая не смогла пройти квалификацию Лиги Европы. Все команды согласно рейтингу были разделены на четыре корзины. Будет сформировано восемь групп - по одной команде из каждой корзины в группе.

Из каждой группы в плей-офф (1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал) выйдет по две лучшие команды. Финал состоится в столице Албании Тиране.

Текстовая трансляция

14:56. Третий клуб в группе "Зари" - представитель Болгарии

14:54. Третья корзина.

14:52. Юхууу! Скрипник сыграет против Моуриньо!

14:50. Вторая корзина - с "Зарей"

14:46. И так, переходим к жеребьевке. Начинаем с первой корзины

14:42. Конечно же, жеребьевка не могла пройти без Джорджо Маркетти. Он рассказывает о процедуре, которую мы описали выше. Добавим лишь, что клубы из одно ассоциации будуть разделены в разные части сетки, чтобы трансляции их матчей не пересекались.

14:40. Специальный гость церемонии - Нихат Кахведжи, легенда турецкого футбола.

14:35. А вот и Лорик Цана - победитель Кубка Франции в составе ПСЖ и победитель Кубка Италии в составе Лацио. Именно он будет послом финала Лиги Конференций.

14:30. Ведущий Педру Пинто пригласил на сцену президента Александра Чеферина, который рассказывает о важности нового турнира. По его словам, Лига Конференций - это возможность маленьким футбольным странам столкнуться с представителями больших футбольных ассоциаций.

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Група А

ЛАСК
"Маккаби" Т.-А.
"Алашкерт"
ХИК

Група В

"Гент"
"Партизан"
"Флора"
"Анортосис"

Група С

"Рома"
"Заря"
ЦСКА-София
"Бодо-Глимт"

Група D

АЗ
"Клуж"
"Яблонец"

Група E

"Славия"
"Фейеноорд"
"Унион Берлин"
"Маккаби" Х

Група F

"Копенгаген"
ПАОК
"Слован"

Група G

"Тоттенхэм"
"Ренн"
"Витесс"

Група H

"Базель"
"Карабах"
"Кайрат"

Корзины Лиги конференций

Четвертая корзина

"Линкольн"
"Рандерс"
"Омония"




"Мура"

Базовые даты туров:

  • 16 сентября
  • 30 сентября
  • 21 октября
  • 4 ноября
  • 25 ноября
  • 9 декабря

Матчи будут начинаться в 19:45 или в 22:00.

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В статье: Лига конференций
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Комментарии (8)
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Golfik25 (Киев)
27.08.2021 в 15:00
Рома, ну всё. Досвидание.
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Ariakiev01 (Київ)
27.08.2021 в 14:59
Мда:Рома -1 номер посева из своей корзиныЦСКА София 2 номер посева из своей корзиныну хоть с 4й корзине выпали 2е с конца
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0
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avatar
СТОП крот (Киев)
27.08.2021 в 14:58
Очень не хотелось болгаров. У них там непростая команда, будет тяжело
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0
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Ariakiev01 (Київ)
27.08.2021 в 14:55
Хуже только Рену
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
27.08.2021 в 14:54
Зоре везет как утоплиникам
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.08.2021 в 14:53
Рома? ну понятно
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0
0
download1 (huyersk)
27.08.2021 в 14:45
ну і де цей онлайн ??
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0
0
Дядько Петро (Волинь)
27.08.2021 в 14:40
я б на місці Роми чи Тоттенхейма взагалі би відмовився вд участі, . але не можна, значить буде грати молодняк.
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