Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. Онлайн
Заря узнает соперников
фото - UEFA
Сегодня, 27 августа, в Стамбуле проходит жеребьевка группового этапа Лиги конференций - нового турнира, который внедрил УЕФА с сезона 2021-22. Начало церемонии в 14:30.
В групповом этапе примут участие 32 команды, среди них и представитель Украины - луганская "Заря", которая не смогла пройти квалификацию Лиги Европы. Все команды согласно рейтингу были разделены на четыре корзины. Будет сформировано восемь групп - по одной команде из каждой корзины в группе.
Из каждой группы в плей-офф (1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал) выйдет по две лучшие команды. Финал состоится в столице Албании Тиране.
14:56. Третий клуб в группе "Зари" - представитель Болгарии
14:54. Третья корзина.
14:52. Юхууу! Скрипник сыграет против Моуриньо!
14:50. Вторая корзина - с "Зарей"
14:46. И так, переходим к жеребьевке. Начинаем с первой корзины
14:42. Конечно же, жеребьевка не могла пройти без Джорджо Маркетти. Он рассказывает о процедуре, которую мы описали выше. Добавим лишь, что клубы из одно ассоциации будуть разделены в разные части сетки, чтобы трансляции их матчей не пересекались.
14:40. Специальный гость церемонии - Нихат Кахведжи, легенда турецкого футбола.
14:35. А вот и Лорик Цана - победитель Кубка Франции в составе ПСЖ и победитель Кубка Италии в составе Лацио. Именно он будет послом финала Лиги Конференций.
14:30. Ведущий Педру Пинто пригласил на сцену президента Александра Чеферина, который рассказывает о важности нового турнира. По его словам, Лига Конференций - это возможность маленьким футбольным странам столкнуться с представителями больших футбольных ассоциаций.
Результаты жеребьевки Лиги конференций
|
Група А
ЛАСК
|
Група В
"Гент"
|
Група С
"Рома"
|
Група D
АЗ
|
Група E
"Славия"
|
Група F
"Копенгаген"
|
Група G
"Тоттенхэм"
|
Група H
"Базель"
Корзины Лиги конференций
|
Четвертая корзина
"Линкольн"
Базовые даты туров:
- 16 сентября
- 30 сентября
- 21 октября
- 4 ноября
- 25 ноября
- 9 декабря
Матчи будут начинаться в 19:45 или в 22:00.
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