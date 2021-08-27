Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. Онлайн

Сегодня, 27 августа, в Стамбуле проходит жеребьевка группового этапа Лиги конференций - нового турнира, который внедрил УЕФА с сезона 2021-22. Начало церемонии в 14:30.

В групповом этапе примут участие 32 команды, среди них и представитель Украины - луганская "Заря", которая не смогла пройти квалификацию Лиги Европы. Все команды согласно рейтингу были разделены на четыре корзины. Будет сформировано восемь групп - по одной команде из каждой корзины в группе.

Из каждой группы в плей-офф (1/8, четвертьфинал, полуфинал и финал) выйдет по две лучшие команды. Финал состоится в столице Албании Тиране.

Текстовая трансляция

14:56. Третий клуб в группе "Зари" - представитель Болгарии

14:54. Третья корзина.

14:52. Юхууу! Скрипник сыграет против Моуриньо!

14:50. Вторая корзина - с "Зарей"

14:46. И так, переходим к жеребьевке. Начинаем с первой корзины

14:42. Конечно же, жеребьевка не могла пройти без Джорджо Маркетти. Он рассказывает о процедуре, которую мы описали выше. Добавим лишь, что клубы из одно ассоциации будуть разделены в разные части сетки, чтобы трансляции их матчей не пересекались.

14:40. Специальный гость церемонии - Нихат Кахведжи, легенда турецкого футбола.

14:35. А вот и Лорик Цана - победитель Кубка Франции в составе ПСЖ и победитель Кубка Италии в составе Лацио. Именно он будет послом финала Лиги Конференций.

14:30. Ведущий Педру Пинто пригласил на сцену президента Александра Чеферина, который рассказывает о важности нового турнира. По его словам, Лига Конференций - это возможность маленьким футбольным странам столкнуться с представителями больших футбольных ассоциаций.

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Група А ЛАСК

"Маккаби" Т.-А.

"Алашкерт"

ХИК Група В "Гент"

"Партизан"

"Флора"

"Анортосис" Група С "Рома"

"Заря"

ЦСКА-София

"Бодо-Глимт" Група D АЗ

"Клуж"

"Яблонец" Група E "Славия"

"Фейеноорд"

"Унион Берлин"

"Маккаби" Х Група F "Копенгаген"

ПАОК

"Слован" Група G "Тоттенхэм"

"Ренн"

"Витесс" Група H "Базель"

"Карабах"

"Кайрат"

Корзины Лиги конференций

Четвертая корзина "Линкольн"

"Рандерс"

"Омония"









"Мура"

Базовые даты туров:

16 сентября

30 сентября

21 октября

4 ноября

25 ноября

9 декабря

Матчи будут начинаться в 19:45 или в 22:00.