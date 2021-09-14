Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Будё-Глимт - Заря
Встреча Лиги конференций состоится 16 сентября
Фото: ФК Заря Луганск
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче группового раунда Лиги Конференций между "Будё-Глимт" и "Зарей".
Главным судьей будет 35-летний голландец Деннис Хиглер. На линиях ему будут помогать соотечественники Чарльз Шаап и Марио Дикс. Четвертый арбитр - Сандер Ван Дер Эйк.
Напомним, что первый матч "Будё-Глимт" - "Заря" состоится 16 сентября в Норвегии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
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Источник:УЕФА
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