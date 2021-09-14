Лига конференций. Фейеноорд снова не побеждает на выезде, армяне стали легкой добычей для израильтян

Базовый день матчей первого тура группового этапа Лиги конференций – 16-е сентября 2021-го года. Но два матча с участием израильских команд были вынесены на вторник.

Группа А

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Алашкерт" (Армения) 4:1

Голы: Перица 13, Каниховски 32, Битон (пен.) 45+3, Хозез 72 - Эмбало 17

Армяне – это экзотика для группового этапа, но в этом одна из функций новосозданного турнира УЕФА: максимально расширить географию. Теоретически здесь не должно быть больших разрывов в классе между соперниками, но на практике в отчетном матче получилось несколько иначе. "Маккаби" (Тель-Авив), который в прошлогодней Лиге Европы играл в плей-офф, уничтожил "Алашкерт" 4:1.

Хотя статистика не такая вопиющая: армяне нанесли более десяти ударов, четыре раза попали в створ, а по количеству созданных атак даже превзошли соперника. Однако всего этого оказалось мало. "Алашкерт" получает статус аутсайдера группы А. Еще в этом квартете выступят финский ХИК и австрийский ЛАСК.

Группа Е

"Маккаби" (Хайфа) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 0:0

"Фейеноорд" из тридцати своих предыдущих выездных еврокубковых матчей выиграл только три. В прошлогодней Лиге Европы не забил ни одного мяча в трех гостевых поединках группы. Тренер Арне Слот обещал, что в этом сезоне команда исправится, но пока просвета не видно.

Нет голов, нет победы. И неважно, что во втором тайме гости владели преимуществом и вели игру. "Маккаби" мог забить до перерыва, когда Чери попал в перекладину. Также супер-момент не реализовал Менахем, не замкнув фланговый прострел.

Это очень сложная группа (еще в ней выступают "Унион" и "Славия"). И обеим командам будет трудно в будущем. Надо добавить, что потеря очков "Фейеноордом" полезна для Украины в свете борьбы в Таблице коэффициентов.

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