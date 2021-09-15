Буде-Глимт – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и норвежским "Буде-Глимтом".
Заскочить в Лигу Европы не получилось – будем бодаться в третьем по значимости клубном европейском турнире. Подопечные Скрипника проведут первый матч новосозданного турнира в Норвегии. Справится ли украинская команда с норвежской? Удивит ли Виктор Анатольевич стартовым составом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 16 сентября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Тарас Вархоляк
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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