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Буде-Глимт – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

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Буде-Глимт – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и норвежским "Буде-Глимтом".

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Заскочить в Лигу Европы не получилось – будем бодаться в третьем по значимости клубном европейском турнире. Подопечные Скрипника проведут первый матч новосозданного турнира в Норвегии. Справится ли украинская команда с норвежской? Удивит ли Виктор Анатольевич стартовым составом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 16 сентября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2021 в 12:40
очередной позор завтра
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