Буде-Глимт – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги конференций между луганской "Зарей" и норвежским "Буде-Глимтом".

Заскочить в Лигу Европы не получилось – будем бодаться в третьем по значимости клубном европейском турнире. Подопечные Скрипника проведут первый матч новосозданного турнира в Норвегии. Справится ли украинская команда с норвежской? Удивит ли Виктор Анатольевич стартовым составом? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 16 сентября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Александр Рыженко