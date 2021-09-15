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Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Бригада Сергея Бойко назначена на матч "Кайрат" - "Омония"

Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги конференций

Новина українською

Украинские арбитры будут работать на поединке стартового тура группового раунда Лиги конференций "Кайрат"( Казахстан) - "Омония" (Кипр).

Главным судьей будет Сергей Бойко. Помогать на линиях ему будут Виктор Матяш и Виктор Нижник. А обязанности четвертого рефери выполнит Виталий Романов.

Напомним, матч "Кайрат" - "Омония" состоится в четверг, 16 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30.

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В статье: Сергей Бойко Кайрат (Алма-Аты) Омония (Никосия)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (0)
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dabo60
15.09.2021 в 11:50
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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