Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги конференций
Бригада Сергея Бойко назначена на матч "Кайрат" - "Омония"
Украинские арбитры будут работать на поединке стартового тура группового раунда Лиги конференций "Кайрат"( Казахстан) - "Омония" (Кипр).
Главным судьей будет Сергей Бойко. Помогать на линиях ему будут Виктор Матяш и Виктор Нижник. А обязанности четвертого рефери выполнит Виталий Романов.
Напомним, матч "Кайрат" - "Омония" состоится в четверг, 16 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30.
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Источник:УАФ
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dabo60
15.09.2021 в 11:50
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