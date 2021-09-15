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Без Шахаба. Заря отправилась в Норвегию на матч против Будё-Глимт

Лига конференций
(1 голосов)

Виктор Скрипник взял на игру 21 футболиста

Без Шахаба. Заря отправилась в Норвегию на матч против Будё-Глимт

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Сегодня, 15 сентября, утром самолёт с делегацией луганской "Зари" взял курс на Норвегию, а именно, город Будё. В полёте луганчане пробудут четыре с половиной часа, ведь путь долгий - более трёх тысяч километров.

По прибытии и прохождении всех таможенных формальностей луганчане отправятся в отель, а в 20.00 (время киевское) состоится предматчевая тренировка 15 минут.

На игру "Заря" отправилась целиком основным составом: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Артём Громов, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунёв, Егор Назарина, Рэймонд Овусу, Жуниньо, Аллахъяр Сайядманеш, Виталий Вернидуб, Антон Жилкин. Дмитрий Мацапура, Александр Сапутин, Игорь Снурницын, Даниил Алефиренко.

Читайте такжеСтала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Будё-Глимт - Заря

Напомним, матч "Будё-Глимт" - "Заря" в рамках первого этапа группового раунда Лиги Конференций состоится в четверг 16 сентября. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
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Источник:
ФК Заря Луганск

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Комментарии (0)
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dabo60
15.09.2021 в 12:26
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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