  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Хомченовский: Зарю меньше всего интересуют погодные условия в Норвегии
В тренде

Хомченовский: Зарю меньше всего интересуют погодные условия в Норвегии

Лига конференций
(1 голосов)

Завтра луганчане стартуют в Лиге конференций

Хомченовский: Зарю меньше всего интересуют погодные условия в Норвегии

zarya-lugansk.com

Новина українською

Полузащитник "Зари" Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча с норвежским "Будё-Глимт" в Лиге конференций.

- Серьёзно готовимся к матчу, большие ожидания от этого турнира, настроены и мотивированы в боевом ключе, и готовы исправить ситуацию последних матчей.

- Погодные условия Украины и Норвегии отличаются. В Запорожье +26 на термометре, а в Будё лишь +8. Насколько сложно будет так быстро акклиматизироваться?

- Нас меньше всего интересуют погодные условия, мы думаем только об игре и настраиваемся на хороший и серьёзный поединок.

- Рассматриваешь аспект искусственного поля как плюс или минус для команды?

- На данном этапе сложно сказать, конечно же, отличие есть, но думаю, что такой фактор не должен нам помешать завтра показать игру на уровне.

- Лига Конференций - это что-то новое для всех. Насколько велики ожидания и как расцениваешь приоритет этого турнира в системе УЕФА?

- Если он существует, то это сразу говорит о его серьёзности, ведь посмотреть на состав команд, которые представлены в нём, уже можно сказать, что довольно таки интересными будут состязания. Мы рады, что являемся частью этого турнира и будем достойно представлять нашу страну.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Хомченовский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Київ)
15.09.2021 в 22:28
Удачи луганской Зорьке в новом турнире пробиться в четвертьфинал для начала. Не возможное возможно.
Ответить
+1
0
Андрей(Киев) (Киев)
15.09.2021 в 21:59
Может ты попробуешь болеть за свою сельскую команду.
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 21:56
Мы не собираемся побеждать, поэтому нас не интересует ничего, а том числе и погодные условия.
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...