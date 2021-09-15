Хомченовский: Зарю меньше всего интересуют погодные условия в Норвегии
Завтра луганчане стартуют в Лиге конференций
zarya-lugansk.com
Полузащитник "
- Серьёзно готовимся к матчу, большие ожидания от этого турнира, настроены и мотивированы в боевом ключе, и готовы исправить ситуацию последних матчей.
- Погодные условия Украины и Норвегии отличаются. В Запорожье +26 на термометре, а в Будё лишь +8. Насколько сложно будет так быстро акклиматизироваться?
- Нас меньше всего интересуют погодные условия, мы думаем только об игре и настраиваемся на хороший и серьёзный поединок.
- Рассматриваешь аспект искусственного поля как плюс или минус для команды?
- На данном этапе сложно сказать, конечно же, отличие есть, но думаю, что такой фактор не должен нам помешать завтра показать игру на уровне.
- Лига Конференций - это что-то новое для всех. Насколько велики ожидания и как расцениваешь приоритет этого турнира в системе УЕФА?
- Если он существует, то это сразу говорит о его серьёзности, ведь посмотреть на состав команд, которые представлены в нём, уже можно сказать, что довольно таки интересными будут состязания. Мы рады, что являемся частью этого турнира и будем достойно представлять нашу страну.
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