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Скрипник: Сделаем все, чтобы эта Лига конференций стала для нас удачной

Лига конференций
(1 голосов)

Луганчане стартуют в новом евротурнире

Скрипник: Сделаем все, чтобы эта Лига конференций стала для нас удачной

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал предстоящую игру с норвежским "Будё-Глимт" в Лиге конференций.

- Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать всё для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным. Тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, но мы хотим, чтобы он нам чуть-чуть помог, чтобы в этом отрезке турнира, а именно, в шести матчах осенней части мы выглядели достойно и прошли дальше.

- Вы безусловно учитывали то, что игра будет проходить на искусственном поле. Вносили ли вы коррективы в подготовку?

- Корректив никаких не вносили. Мы играем чемпионат на натуральных полях. Переходить на искусственное специально к этому матчу не в наших планах. Мы здесь потренировались, завтра проведём игру, постараемся завершить её хорошо, а в воскресенье провести уже следующую игру на натуральном поле.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Будё-Глимт
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (3)
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Fishing 555 (Rivne)
16.09.2021 в 00:24
Дурниці
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avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.09.2021 в 00:14
фантазии
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DK с 6 лет (Киев)
16.09.2021 в 00:13
Удачи!
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