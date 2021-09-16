Вирт: У Зари хорошие шансы занять первое-второе место в группе

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал предстоящий матч стартового тура группового этапа Лиги конференций "Буде-Глимт" – "Заря" и оценил перспективы луганского клуба в турнире в целом.

"Шансы выйти из группы есть, почему нет? "Заря" демонстрирует очень симпатичный футбол. Думаю, сегодня луганчане могут рассчитывать на положительный результат.

Норвежский клуб – добротный, на 1 очко отстает от лидирующего "Мольде". Эта команда много забивает и много пропускает, поэтому, скорее всего, будет атакующий футбол, много голевых атак и забитых мячей.

Луганский клуб тоже атакует большими силами, поэтому ожидается результативный футбол. Хотелось бы, чтобы "Заря" забила на 1 гол больше.

У "Зари" хорошие шансы занять первое-второе место в группе, все в их силах", – сказал Вирт.