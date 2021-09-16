  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Вирт: У Зари хорошие шансы занять первое-второе место в группе
В тренде

Вирт: У Зари хорошие шансы занять первое-второе место в группе

Лига конференций
(1 голосов)

Специалист верит в луганчан

Вирт: У Зари хорошие шансы занять первое-второе место в группе

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал предстоящий матч стартового тура группового этапа Лиги конференций "Буде-Глимт" – "Заря" и оценил перспективы луганского клуба в турнире в целом.

"Шансы выйти из группы есть, почему нет? "Заря" демонстрирует очень симпатичный футбол. Думаю, сегодня луганчане могут рассчитывать на положительный результат.

Норвежский клуб – добротный, на 1 очко отстает от лидирующего "Мольде". Эта команда много забивает и много пропускает, поэтому, скорее всего, будет атакующий футбол, много голевых атак и забитых мячей.

Луганский клуб тоже атакует большими силами, поэтому ожидается результативный футбол. Хотелось бы, чтобы "Заря" забила на 1 гол больше.

У "Зари" хорошие шансы занять первое-второе место в группе, все в их силах", – сказал Вирт.

Напомним, что матч "Буде-Глимт" – "Заря" начнется сегодня в 22.00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Юрий Вирт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...