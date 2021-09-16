Вирт: У Зари хорошие шансы занять первое-второе место в группе
Специалист верит в луганчан
zarya-lugansk.com
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал предстоящий матч стартового тура группового этапа
"Шансы выйти из группы есть, почему нет? "Заря" демонстрирует очень симпатичный футбол. Думаю, сегодня луганчане могут рассчитывать на положительный результат.
Норвежский клуб – добротный, на 1 очко отстает от лидирующего "Мольде". Эта команда много забивает и много пропускает, поэтому, скорее всего, будет атакующий футбол, много голевых атак и забитых мячей.
Луганский клуб тоже атакует большими силами, поэтому ожидается результативный футбол. Хотелось бы, чтобы "Заря" забила на 1 гол больше.
У "Зари" хорошие шансы занять первое-второе место в группе, все в их силах", – сказал Вирт.
Напомним, что матч "Буде-Глимт" – "Заря" начнется сегодня в 22.00, а UA-Футбол проведет
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