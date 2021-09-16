Кабаев, Булеца и Аллахяр - в старте Зари на Буде-Глимт
Стартовые составы команд
zarya-lugansk.com
Сегодня "Заря" в Норвегии проведет свой матч 1-го тура группового раунда
Уже известны стартовые составы команд.
Буде-Глимт: Хайкин, Самстед, Мое, Лоде, Бьоркан, Брустад-Фед, Сальтнес, Берг, Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино
Запасные: Смитс, Хайбротен, Ветлесен, Моберг, Конрадсен, Хаген, Нордос, Квиле, Пернамбуко, Мугигша, Коомсан
Заря: Мацапура, Цвек, Жуниньо, Вернидуб, Хомченовский, Кочергин, Булеца, Назарина, Кабаев, Громов, Аллахяр
Запасные: Сапутин, Жилкин, Лунев, Гладкий, Имереков, Фаворов, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алифиренко
Напомним, что матч "Буде-Глимт" – "Заря" начнется сегодня в 22.00, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби
- Когда хочешь донести мысль: Гвардиола наорал на хавбека Манчестер Сити во время матча ЛЧ с РБ Лейпциг
- Отсутствие лидера и вопросы к де Дзерби. Чем запомнился старт Шахтера в группе ЛЧ
- Заря стартует в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО