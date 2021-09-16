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Кабаев, Булеца и Аллахяр - в старте Зари на Буде-Глимт

Лига конференций
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Стартовые составы команд

Кабаев, Булеца и Аллахяр - в старте Зари на Буде-Глимт

zarya-lugansk.com

Новина українською

Сегодня "Заря" в Норвегии проведет свой матч 1-го тура группового раунда Лиги конференций против местного "Буде-Глимт".

Уже известны стартовые составы команд.

Буде-Глимт: Хайкин, Самстед, Мое, Лоде, Бьоркан, Брустад-Фед, Сальтнес, Берг, Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино

Запасные: Смитс, Хайбротен, Ветлесен, Моберг, Конрадсен, Хаген, Нордос, Квиле, Пернамбуко, Мугигша, Коомсан

Заря: Мацапура, Цвек, Жуниньо, Вернидуб, Хомченовский, Кочергин, Булеца, Назарина, Кабаев, Громов, Аллахяр

Запасные: Сапутин, Жилкин, Лунев, Гладкий, Имереков, Фаворов, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алифиренко

Напомним, что матч "Буде-Глимт" – "Заря" начнется сегодня в 22.00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
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