Лига конференций: Безус помог Генту победить, Качараба получил травму
фото - twitter.com/europacnfleague
Вашему вниманию результаты матчей первого тура группового этапа Лиги конференций, которые начались в 19:45. Кроме поединка "Зари" внимание привлекают те, в которых принимали участие украинские футболисты. Так в группе В "Гент" одолел эстонскую "Флору". Роман Безус вышел в основе и именно он ассистировал Лемаичу в начале второго тайма, после чего был заменен. Этот гол оказался единственным в игре.
В группе Е "Славия" принимала берлинский "Унион". Тарас Качараба надежно действовал в первом тайме, в котором его команда повела в счете. Но сразу после перерыва защитник сборной Украины получил травму и был вынужден покинуть поле. "Унион", несмотря на то, что с 40-й минуты играл в меньшинстве (удален Джекел), сумел сравнять счет. Но сил удержать ничью у подопечных Урса Фишера не оставалось. "Славия" под конец встречи смогла забить еще дважды.
Не чуждый для украинских болельщиков Джаба Канкава сейчас выступает за братиславский "Слован". Но усилий 35-летнего хавбека не хватило для того, чтобы его команда сдержала "Копенгаген". Бронзовый призер чемпионата Дании забил трижды, тогда как словацкая команда лишь однажды.
Лига конференций. Первый тур
Группа А
ХИК (Франция) - ЛАСК (Австрия) 0:2
Гол: Марешич 17 Моншейн 89
14 сентября
"Маккаби" - "Алашкерт" 4:1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Маккаби"
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|2
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|3
|ХИК
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|4
|"Алашкерт"
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
Группа В
"Флора" (Эстония) - "Гент" (Бельгия) 0:1
Гол: Лемаич 54
"Анортосис" - "Партизан". Начало - 22:00
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Гент
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|2
|"Анортосис"
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|"Партизан"
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|4
|"Флора"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
Группа Е
"Славия" (Прага, Чехия) - "Унион" (Берлин, Германия) 3:1
Голы: Бах 18 Кухта 84, Шранц 86 - Беренс 70
14 сентября
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 0:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Славия"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|+2
|3
|2
|"Маккаби"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|3
|"Фейеноорд"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|4
|"Унион"
|1
|0
|0
|1
|1-3
|-2
|0
Группа F
"Слован" (Братислава, Словакия) - "Копенгаген" (Дания) 1:3
Голы: Хенти 21 - Винд 18 67 пен., Стаге 67
"Линкола" (Гибралтар) - ПАОК (Греция) 0:2
Голы: Акпом 45 + 2, Митрита 56
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Копенгаген"
|1
|1
|0
|0
|3-1
|+2
|3
|2
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|3
|"Слован"
|1
|0
|0
|1
|1-3
|-2
|0
|4
|"Линкольн Ред Импс"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
Группа G
"Мура" (Словения) - "Витесс" 0:е2
Голы: Тронстад 30 Дарфалоу 69
"Ренн" - "Тоттенхэм" - 2: 2. Детали здесь >>
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Витесс"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|"Тоттенхэм"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|3
|"Ренн"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|4
|"Мура"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
Группа Н
"Кайрат" (Алматы) - "Омония" (Кипр) 0: 0
"Карабах" (Азербайджан) - "Базель" (Швейцария) 0: 0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Кайрат"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|2
|"Омония"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|3
|"Карабах"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
|4
|"Базель"
|1
|0
|1
|0
|0-0
|0
|1
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