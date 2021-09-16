Лига конференций: Безус помог Генту победить, Качараба получил травму

Вашему вниманию результаты матчей первого тура группового этапа Лиги конференций, которые начались в 19:45. Кроме поединка "Зари" внимание привлекают те, в которых принимали участие украинские футболисты. Так в группе В "Гент" одолел эстонскую "Флору". Роман Безус вышел в основе и именно он ассистировал Лемаичу в начале второго тайма, после чего был заменен. Этот гол оказался единственным в игре.

В группе Е "Славия" принимала берлинский "Унион". Тарас Качараба надежно действовал в первом тайме, в котором его команда повела в счете. Но сразу после перерыва защитник сборной Украины получил травму и был вынужден покинуть поле. "Унион", несмотря на то, что с 40-й минуты играл в меньшинстве (удален Джекел), сумел сравнять счет. Но сил удержать ничью у подопечных Урса Фишера не оставалось. "Славия" под конец встречи смогла забить еще дважды.

Не чуждый для украинских болельщиков Джаба Канкава сейчас выступает за братиславский "Слован". Но усилий 35-летнего хавбека не хватило для того, чтобы его команда сдержала "Копенгаген". Бронзовый призер чемпионата Дании забил трижды, тогда как словацкая команда лишь однажды.

Лига конференций. Первый тур

Группа А

ХИК (Франция) - ЛАСК (Австрия) 0:2

Гол: Марешич 17 Моншейн 89

14 сентября

"Маккаби" - "Алашкерт" 4:1

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Маккаби" 1 1 0 0 4-1 +3 3 2 ЛАСК 1 1 0 0 2-0 +2 3 3 ХИК 1 0 0 1 0-2 -2 0 4 "Алашкерт" 1 0 0 1 1-4 -3 0

Группа В

"Флора" (Эстония) - "Гент" (Бельгия) 0:1

Гол: Лемаич 54

"Анортосис" - "Партизан". Начало - 22:00

# Команда И В Н П М РМ О 1 Гент 1 1 0 0 1-0 +1 3 2 "Анортосис" 0 0 0 0 0-0 0 0 3 "Партизан" 0 0 0 0 0-0 0 0 4 "Флора" 1 0 0 1 0-1 -1 0

Группа Е

"Славия" (Прага, Чехия) - "Унион" (Берлин, Германия) 3:1

Голы: Бах 18 Кухта 84, Шранц 86 - Беренс 70

14 сентября

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Фейеноорд" (Нидерланды) 0:0

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Славия" 1 1 0 0 3-1 +2 3 2 "Маккаби" 1 0 1 0 0-0 0 1 3 "Фейеноорд" 1 0 1 0 0-0 0 1 4 "Унион" 1 0 0 1 1-3 -2 0

Группа F

"Слован" (Братислава, Словакия) - "Копенгаген" (Дания) 1:3

Голы: Хенти 21 - Винд 18 67 пен., Стаге 67

"Линкола" (Гибралтар) - ПАОК (Греция) 0:2

Голы: Акпом 45 + 2, Митрита 56

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Копенгаген" 1 1 0 0 3-1 +2 3 2 ПАОК 1 1 0 0 2-0 +2 3 3 "Слован" 1 0 0 1 1-3 -2 0 4 "Линкольн Ред Импс" 1 0 0 1 0-2 -2 0

Группа G

"Мура" (Словения) - "Витесс" 0:е2

Голы: Тронстад 30 Дарфалоу 69

"Ренн" - "Тоттенхэм" - 2: 2. Детали здесь >>

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Витесс" 1 1 0 0 2-0 +2 3 2 "Тоттенхэм" 1 0 1 0 2-2 0 1 3 "Ренн" 1 0 1 0 2-2 0 1 4 "Мура" 1 0 0 1 0-2 -2 0

Группа Н

"Кайрат" (Алматы) - "Омония" (Кипр) 0: 0

"Карабах" (Азербайджан) - "Базель" (Швейцария) 0: 0