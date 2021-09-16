  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Ренн – Тоттенхэм. 2:2. Видео-обзор матча
В тренде

Ренн – Тоттенхэм. 2:2. Видео-обзор матча

Лига конференций
(1 голосов)

Лондонцы увозят домой всего одно очко

Ренн – Тоттенхэм. 2:2. Видео-обзор матча

Новина українською

"Тоттенхэм" отыгрался за 14 минут до конца встречи и везет домой всего 1 зачетный балл. "Ренн" перебил "шпоры" по ударам, но так и не смог удержать победу.

Голы забивали: Лоик Баде СВ (11') – 0:1; Флавьен Тэ (23') – 1:1; Гаэтан Лаборд (71') – 2:1; Пьер-Эмиль Хьэёбьерг (76') – 2:2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ренн Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...