Ренн – Тоттенхэм. 2:2. Видео-обзор матча
Лондонцы увозят домой всего одно очко
"Тоттенхэм" отыгрался за 14 минут до конца встречи и везет домой всего 1 зачетный балл. "Ренн" перебил "шпоры" по ударам, но так и не смог удержать победу.
Голы забивали: Лоик Баде СВ (11') – 0:1; Флавьен Тэ (23') – 1:1; Гаэтан Лаборд (71') – 2:1; Пьер-Эмиль Хьэёбьерг (76') – 2:2.
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