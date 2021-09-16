Ренн – Тоттенхэм. 2:2. Видео-обзор матча

"Тоттенхэм" отыгрался за 14 минут до конца встречи и везет домой всего 1 зачетный балл. "Ренн" перебил "шпоры" по ударам, но так и не смог удержать победу.

Голы забивали: Лоик Баде СВ (11') – 0:1; Флавьен Тэ (23') – 1:1; Гаэтан Лаборд (71') – 2:1; Пьер-Эмиль Хьэёбьерг (76') – 2:2.