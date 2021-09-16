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1:0. Будё-Глимт открыл счет в матче с Зарёй – Видео

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Снова проигрываем

1:0. Будё-Глимт открыл счет в матче с Зарёй – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Будё Глимт" повёл в матче первого тура Лиги конференций с "Зарёй".

После идеально выполненного углового на 48 минуте, Ульрик Салтнес замкнул навес в районе 11-метровой отметки. Мяч пересек линию ворот у правой штанги – 1:0.

Пока что Украинские команды заработали в еврокубках пока всего одно очко.

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
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Комментарии (2)
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kravaserega (Kyiv)
16.09.2021 в 23:41
Какие же они деревянные... Какое там второе место, им бы болгарам не проиграть, чтобы хоть третье место в группе занять. Думаю, что очки они уже наберут когда другим командам уже ничего не надо будет, туре эдак в 5 и 6
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
16.09.2021 в 23:25
Новость выложена в 23:22. На это время счет 3:0 уже минут 10 как...
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