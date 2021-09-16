1:0. Будё-Глимт открыл счет в матче с Зарёй – Видео
Снова проигрываем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Будё Глимт" повёл в матче первого тура Лиги конференций с "Зарёй".
После идеально выполненного углового на 48 минуте, Ульрик Салтнес замкнул навес в районе 11-метровой отметки. Мяч пересек линию ворот у правой штанги – 1:0.
Пока что Украинские команды заработали в еврокубках пока всего одно очко.
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Комментарии (2)
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kravaserega (Kyiv)
16.09.2021 в 23:41
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
16.09.2021 в 23:25
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