Буде-Глимт - Заря 3:1. Униженные в Норвегии

В этот четверг начиналась новая глава в украинской футбольной истории. Луганская "Заря" стала первой отечественной командой, которая выходила на матч недавно созданного турнира, получившего название Лига Конференций. Что это и с чем его едят, нам предстояло понять сегодня. Скепсиса хватало, но, возможно, после провалов с казахами, финнами и остальными, это соревновании именно для наших команд?

В соперники "Зари" выпал чемпион Норвегии - "Буде-Глимт". Испытание не из простых хотя бы по причине далекого перелета, который занял порядка пяти часов. Да и сама команда ломает догматы скандинавского первенства - атакует, старается играть комбинационно и с высокой линией обороны. Но и у "Зари" хватало своих козырей, а потому матч должен был получиться весьма конкурентным.

Примерно это мы и наблюдали в первом тайме. "Буде-Глимт" забрал инициативу, но "Заря" старалась держать оборону, параллельно с этим быстро выбегая в контратаки. Уже в дебюте встречи произошел один из самых опасных моментов у ворот Мацапуры - Кабаев привез, но форвард соперника мяч передержал, не пробив в нужный момент. В последующие минуты "Буде" искал зоны у владений соперника, а также шикарно вступал в контрпрессинг. У норвежцев было все, кроме последнего паса и удара. А потому, все выглядело напряженно, но без большого количества стопроцентных моментов.

Луганчане проснулись в середине тайма, выдав неплохую десятиминутку. Сначала Аллахяр хорошей передачей нашел в штрафной Кабаева, но атакующий игрок слишком долго думал, благодаря чему соперник успел накрыть мяч и выбить на угловой. Были удары у Хомченовского и Кочергина, но все летело мимо створа ворот. Проблема команды Скрипника осталась прежней - подходы к штрафной были неплохие, но ни удара, ни последнего паса мы не дождались. А вы говорите вызов в национальную сборную.

Мы нашли позитивные моменты в первом тайме. Дальше сплошной негатив. Придя с перерыва, оборона луганчан посыпалась за считанные минуты, пропустив два гола. Только вдумайтесь. Виктор Скрипник провел беседу, внес свои коррективы, но либо тренер делает что-то не так, либо футболисты его просто не хотят слушать. Обо всем в порядке очереди. Сначала был угловой. Обычная подача, Мацапура покинул владения, не успев к мячу, а Сальтнес спокойно нанес удар головой. Кто с ним играл? Ах, если бы у нас был ответ. Спустя минуту игроки "Буде-Глимпт" по центру вышли на ворота Мацапуры, Ботхейм отдал, Сольбаккен забил. 2:0. Может для наших команд создать четвертый еврокубок?

Игроки "Буде-Глимт", получив комфортный перевес, немного успокоились, начав играть в свое удовольствие. И именно тогда "Заря" создала стоящий момент. Кабаев и Кочергин сообразили на двоих, но с ударом первого справился вратарь, а выстрел второго заблокировали защитники. За несколько минут до этого, что интересно, Кочергин мог покинуть поле, неоправданно грубо сыграв против оппонента. Арбитр показал желтую. И сразу после нереализованного момента луганчан, норвежцы забили третий. Издевательски красиво. Мацапура отдал короткий пас на Цвека, того обокрал Пеллегрино и шикарным ударом перебросил кипера "Зари". Третий еврокубковый матч подряд "Заря" пропускает три гола. Стабильность.

В принципе, на этом можно бы ставить точку в обзоре данного матча, если бы уже в компенсированное время луганчане не нашли в себе силы и не забили гол престижа. Вряд ли это могло подсластить впечатления от громкого провала, но Громов таки сумел реализовать выход 1 на 1, мастерски перекинув вратаря "Буде-Глимта". Шла 90+1 минута матча. Это был первый удар украинцев в створ ворот. Он же - последний.

К сожалению, старт в группе Лиги Конференций "Заре" не удался. За первую полноценную еврокубковую неделю наши команды добыли одно очко на троих, забив столько же голов. Да, друзья, пока что у нас только такие новости. Продолжаем держать руку на пульсе и следить за европейскими мучениями.

ЛК, групповой этап. 1-й тур

16 сентября, Буде, стадион "Аспмюра"

Будё-Глимт - Заря 3:1

Голы: Ульрик Сальтнес 48, Ола Сольбаккен 49, Амаль Пеллегрино 60 - Артём Громов 90+1

Будё-Глимт: Никита Хайкин, Мариус Лоде, Фредрик-Андре Бьоркан (Мортен Кондрадсен 78), Патрик Берг, Ола Сольбаккен, Амаль Пеллегрино (Жильбер Коомсон 78), Альфонс Сампстед, Ульрик Сальтнес, Бреде Мое, Сондре Фет (Хуго Ветлесен 67), Эрик Ботхейм

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев, Сергей Булеца, Егор Назарина, Артём Громов, Игорь Снурницын, Аллахяр (Кристиан Даль 70)

Предупреждения: Фредрик-Андре Бьоркан 26 - Владислав Кочергин 52, Владислав Кабаев 54, Игорь Снурницын 59