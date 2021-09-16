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Буде-Глимт - Заря 3:1. Униженные в Норвегии

Лига конференций
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(3 голосов)

Нашим клубам нужен еще один еврокубок

Буде-Глимт - Заря 3:1. Униженные в Норвегии

Фото: FK Bodø/Glimt

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В этот четверг начиналась новая глава в украинской футбольной истории. Луганская "Заря" стала первой отечественной командой, которая выходила на матч недавно созданного турнира, получившего название Лига Конференций. Что это и с чем его едят, нам предстояло понять сегодня. Скепсиса хватало, но, возможно, после провалов с казахами, финнами и остальными, это соревновании именно для наших команд?

В соперники "Зари" выпал чемпион Норвегии - "Буде-Глимт". Испытание не из простых хотя бы по причине далекого перелета, который занял порядка пяти часов. Да и сама команда ломает догматы скандинавского первенства - атакует, старается играть комбинационно и с высокой линией обороны. Но и у "Зари" хватало своих козырей, а потому матч должен был получиться весьма конкурентным.

Примерно это мы и наблюдали в первом тайме. "Буде-Глимт" забрал инициативу, но "Заря" старалась держать оборону, параллельно с этим быстро выбегая в контратаки. Уже в дебюте встречи произошел один из самых опасных моментов у ворот Мацапуры - Кабаев привез, но форвард соперника мяч передержал, не пробив в нужный момент. В последующие минуты "Буде" искал зоны у владений соперника, а также шикарно вступал в контрпрессинг. У норвежцев было все, кроме последнего паса и удара. А потому, все выглядело напряженно, но без большого количества стопроцентных моментов.

Луганчане проснулись в середине тайма, выдав неплохую десятиминутку. Сначала Аллахяр хорошей передачей нашел в штрафной Кабаева, но атакующий игрок слишком долго думал, благодаря чему соперник успел накрыть мяч и выбить на угловой. Были удары у Хомченовского и Кочергина, но все летело мимо створа ворот. Проблема команды Скрипника осталась прежней - подходы к штрафной были неплохие, но ни удара, ни последнего паса мы не дождались. А вы говорите вызов в национальную сборную.

Мы нашли позитивные моменты в первом тайме. Дальше сплошной негатив. Придя с перерыва, оборона луганчан посыпалась за считанные минуты, пропустив два гола. Только вдумайтесь. Виктор Скрипник провел беседу, внес свои коррективы, но либо тренер делает что-то не так, либо футболисты его просто не хотят слушать. Обо всем в порядке очереди. Сначала был угловой. Обычная подача, Мацапура покинул владения, не успев к мячу, а Сальтнес спокойно нанес удар головой. Кто с ним играл? Ах, если бы у нас был ответ. Спустя минуту игроки "Буде-Глимпт" по центру вышли на ворота Мацапуры, Ботхейм отдал, Сольбаккен забил. 2:0. Может для наших команд создать четвертый еврокубок?

Игроки "Буде-Глимт", получив комфортный перевес, немного успокоились, начав играть в свое удовольствие. И именно тогда "Заря" создала стоящий момент. Кабаев и Кочергин сообразили на двоих, но с ударом первого справился вратарь, а выстрел второго заблокировали защитники. За несколько минут до этого, что интересно, Кочергин мог покинуть поле, неоправданно грубо сыграв против оппонента. Арбитр показал желтую. И сразу после нереализованного момента луганчан, норвежцы забили третий. Издевательски красиво. Мацапура отдал короткий пас на Цвека, того обокрал Пеллегрино и шикарным ударом перебросил кипера "Зари". Третий еврокубковый матч подряд "Заря" пропускает три гола. Стабильность.

В принципе, на этом можно бы ставить точку в обзоре данного матча, если бы уже в компенсированное время луганчане не нашли в себе силы и не забили гол престижа. Вряд ли это могло подсластить впечатления от громкого провала, но Громов таки сумел реализовать выход 1 на 1, мастерски перекинув вратаря "Буде-Глимта". Шла 90+1 минута матча. Это был первый удар украинцев в створ ворот. Он же - последний.

К сожалению, старт в группе Лиги Конференций "Заре" не удался. За первую полноценную еврокубковую неделю наши команды добыли одно очко на троих, забив столько же голов. Да, друзья, пока что у нас только такие новости. Продолжаем держать руку на пульсе и следить за европейскими мучениями.

ЛК, групповой этап. 1-й тур
16 сентября, Буде, стадион "Аспмюра"
Будё-Глимт - Заря 3:1
Голы: Ульрик Сальтнес 48, Ола Сольбаккен 49, Амаль Пеллегрино 60 - Артём Громов 90+1
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Мариус Лоде, Фредрик-Андре Бьоркан (Мортен Кондрадсен 78), Патрик Берг, Ола Сольбаккен, Амаль Пеллегрино (Жильбер Коомсон 78), Альфонс Сампстед, Ульрик Сальтнес, Бреде Мое, Сондре Фет (Хуго Ветлесен 67), Эрик Ботхейм
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев, Сергей Булеца, Егор Назарина, Артём Громов, Игорь Снурницын, Аллахяр (Кристиан Даль 70)
Предупреждения: Фредрик-Андре Бьоркан 26 - Владислав Кочергин 52, Владислав Кабаев 54, Игорь Снурницын 59

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов Будё-Глимт
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Комментарии (81)
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okolegko (Київ)
17.09.2021 в 00:26
Апущенниє і аскарбльонниє... І це не лише про Зорю. Всі наші европейські представники показали свій клас цього тижня. Це вердикт для всього українського футболу. Не пам’ятаю навіть, коли наші команди одночасно грали гірше...
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+2
-1
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
17.09.2021 в 00:25
Эх.. а помните, как МЮ выпускал Златана на замену, чтоб хотя бы он смог Заре забить? А тут это...
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+2
0
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
17.09.2021 в 00:22
Что футбол, что руководство страны, болото. Прогнившая , коррумпированная страна во всех жизненных сферах. Футбол отражение этой страны. Скрипник и сотоварищи не видят и не понимают тенденций современного футбола. Украинскому футболу нужно много и много учится ,чтобы выступать достойно в Европе.
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+3
0
мы за динамо (киев)
17.09.2021 в 00:19
а якшо в антарктиду махнуть. з пінгвінами зарубу закатать. може ще там поки шо є шанс. нехай би павелко розвідав. не все ж тільки мутить із баблом збу.
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+4
0
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Romerik (YNWA)
17.09.2021 в 00:21
Ты ещё подкинь ему идею. Он и туда поедет, не сомневайся. Поедет с пингвинами говорить о совместном развитии футбола...
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+1
0
Daddygo (Харьков)
17.09.2021 в 00:14
Зоря перетворюється на Захід
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+1
0
мы за динамо (киев)
17.09.2021 в 00:10
стабільность, однако
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+3
-1
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djeff2015 (Запорожье)
17.09.2021 в 00:09
"....ну...я как обычно доволен игрой и самоотдачей ребят. все, что я планировал удалось в игре, но нам очень не повезло, а вот им..норвежцам ..повезло. будем разбираться и заверяю-Рому будем рвать. пришло время побеждать...в отставку??? а за что?????"- скрипник. блиц после рубки.
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-1
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djeff2015 (Запорожье)
17.09.2021 в 00:14
и тут уже в минусах)....бл...не успели места , там где раньше яйца были обмыть в душе, а уже минусуют. деФченки гулящие)).
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+1
0
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hoy (Київ)
17.09.2021 в 00:22
Мужик засцал в отставку идти
0
0
Дон Купер (Хмельницький)
17.09.2021 в 00:08
Вчора одні зганьбилися, сьогодні інші. Ось вам і "Донбас порожняк нє гоніт"
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+3
0
George_D (Харьков)
17.09.2021 в 00:11
Який Донбас? Учора грав Шахтар (Київ), Сьогодні - Зоря (Запоріжжя)
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djeff2015 (Запорожье)
17.09.2021 в 00:12
не-не-не...ты нам это г...но не приписывай.у нас своего хватает.
+3
0
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Emperor71 (Чернігів)
17.09.2021 в 00:08
Зоря, це типу ще й у значенні "зірка", порнозірка...Бо це не футбол, те що вони показують, це чергове згвалтування
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+3
0
KpaMapb (Краматорск)
17.09.2021 в 00:08
Еще одни сыграли как инвалиды.
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+1
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
17.09.2021 в 00:08
Ну ничего...будет и у Зори свой шейх лет через дцать .А пока всё понятно...по пол команды за сезон попродаём по лямчику в лучшем случае-это и есть задачи, цель команды.Ждём Металлист на евро арене ближайшие годы как 3-я сила
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+1
0
Джим Слэйд (Харьков)
17.09.2021 в 00:16
А у норвежцев прям шейх
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+1
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
17.09.2021 в 00:23
Та шо там норвежцы,выграли разок на дебютных эмоциях) Зорке нужен президент с баблом и амбициями,как говорят великие футбольные классики-"Шоб глаза горели"
0
0
Golfik25 (Киев)
17.09.2021 в 00:07
Заре пока не поздно, лучше сняться с кубка ЛК. Хватит позорить страну. по факту за эти 3 дня еврокубков, мы играли с соперниками где реально взять 2-3 победы. Дальше уже не будет шерифа и будеглимта. Да и потом, в чём сенсация? У нас сборная финов и казахов не могут обыграть, как и колос с Александрии. По этому слив норвежцам только очередной гвоздь в крышку гроба украинского футбола забили.
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+3
0
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hoy (Київ)
17.09.2021 в 00:11
Лучше заболеть коровьем вирусом,или сделать запрет въезда итальянцев в Украину
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+3
0
Golfik25 (Киев)
17.09.2021 в 00:21
или сказать, чтоб Рома в Луганск летела))
0
0
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hoy (Київ)
17.09.2021 в 00:06
Во всём виновато поле и далёкий перелёт и шипы не подобрали.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
17.09.2021 в 00:04
Как вам Скрипник, хороший кандидат на пост главного тренера сборной?
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+4
0
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hoy (Київ)
17.09.2021 в 00:05
Я думаю пора в отставку мужику
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+3
-1
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Romerik (YNWA)
17.09.2021 в 00:08
Ты бы с г*вна и палок сделал команду, которая победит чемпиона Норвегии, который забил 100+ мячей в сезоне? Сомневаюсь... Не стой иллюзий, что этот наш состав лучше ихнего...
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0
-3
Locanus (Kiev)
17.09.2021 в 00:13
Це не оправдання за 3 м’ячі протягом 20 хв.
+1
0
Golfik25 (Киев)
17.09.2021 в 00:14
ну 100 мячей забить в чемпионата Норвегии это как во дворе. Посмотри матчи Норвегии, там каждый матч с хоккейным счётом. Тем более, игроки, которые забивали 100 мячей в матче не участвовали, если верить комментатору.
+1
0
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hoy (Київ)
17.09.2021 в 00:15
Romerik (YNWA) Я бы сделал по крайней мере защиту с этих палок,это не защита в каждой игре а г.вно как ты говоришь,эти твари пропускают такие голы как на чемпе района.
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Romerik (YNWA)
17.09.2021 в 00:24
Ну так это их уровень. Кто такая зоря в Европе? Да никто, так как и норвежцы. Так почему должен удивлять такой счёт...
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Fishing 555 (Rivne)
17.09.2021 в 00:15
Лучшего не найти!
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0
0
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Loader (Днепр)
17.09.2021 в 00:03
Мы в состоянии только бороться с Московией: кто наберет меньше очков и глубже свалится в рейтинге УЕФА. Пока счет 1-1.
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+3
-1
Locanus (Kiev)
17.09.2021 в 00:02
Минув тур в якому можна було в треба було брати очки. Ех. Бережися Рома, Баварія та Інтер )))
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djeff2015 (Запорожье)
17.09.2021 в 00:01
Норвежские кудесники мяча в тренировочном режиме обыграли "незаслуженно игнорируемых" потенциальных членов СБУ. могли и 6-0. так...пожалели). жалкие существа в белой форме.
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+5
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Кююмалайнен (Київ)
17.09.2021 в 00:02
Жалкие и ничтожные
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djeff2015 (Запорожье)
17.09.2021 в 00:03
бл...уже минуснули "обиженные".....снова сопли...слезы....и разорванное о...ко.
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+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
17.09.2021 в 00:01
Ось цих усе зовуть у збірну України, в яку їх збірну може зімбабме? І той підходить і того чому не взяли з Зарі, беруть тільки з Динамо і шахтьора, все волають уболівальники. Кого брати і куди? Невже не ясно.
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+4
0
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Динамо-машина (Киев)
17.09.2021 в 00:01
"Мужиками" Заря была при Вернидубе, сейчас у него Шериф "мужики". А Заря непонятно кто...
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+6
-1
andyua (Kyiv)
17.09.2021 в 00:00
Зайшов на сайт Зорі - мало того, що емблема вся по-к.а.ца.пськи, там і сайт весь с.є.па.рно-ка.ца.п.ський. І немає де переключити мову. Тому - подєлом вздрючили с.є.п.арн.ю
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+2
-4
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Viktor Ivanjvich
17.09.2021 в 00:01
кому що а курці просо
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+1
-3
andyua (Kyiv)
17.09.2021 в 00:03
Ага, а свино-собакам - помий у корито. Це показник відношення клубу до України/українського
+1
-1
George_D (Харьков)
17.09.2021 в 00:14
Аж ніяк не показник.
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Viktor Ivanjvich
17.09.2021 в 00:07
назови пять поэтес украинских или 10 поэтом-процитируй стихотворения наизусть Т.Г. Шевченка, або Марка Вовчка()знаешь таких) без интернета на честность твою-СЛАБО ВИЖУ
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+1
-1
andyua (Kyiv)
17.09.2021 в 00:09
пішов ти H.A.X.У.Й
+1
-1
George_D (Харьков)
17.09.2021 в 00:18
О, це вже Борис Олійник, точно він! Впізнаю довершеність стилю.
+1
0
Fishing 555 (Rivne)
17.09.2021 в 00:17
Ти дурний твій батько злодій
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0
Русланбай (Рівне)
16.09.2021 в 23:59
дуже багато дивлюся різного футболу. Як європейського так і нашого. Складається таке враження , що всі в Європі почали грати в супер-швидкісний футбол. Причому швидкість не тільки в переміщенню по полю, але й швидкість в прийнятті рішень. І тільки у наших - бородьба, бородьба, бородьба. Це проблема не тільки підготовки кадрів в юнацькому футболі, але й бездарності нашого тренерського цеху. Ребров, Вернидуб, Григорчук за межею УПЛ.
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0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.09.2021 в 00:07
-тьба, а так все правильно
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0
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George_D (Харьков)
17.09.2021 в 00:20
Так было бы пол-беды, если бы была боротьба. А что вчера, что сегодня - одна ... Голобородьба.... :(
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Viktor Ivanjvich
16.09.2021 в 23:59
Скрыпника всё ещё в сборную зовут?
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Romerik (YNWA)
17.09.2021 в 00:02
Дело не в нём. Он исчерпал себя после первого сезона. Строить новую команду каждый сезон, это то ещё занятие. Просто дорабатывает контракт...
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-1
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Viktor Ivanjvich
17.09.2021 в 00:04
вообщето это его третий сезон- прав в том что больше сезона ОН ни где не ХОТЕЛ работать- БОИТСЯ ЧТО ЛИ?
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-1
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Кююмалайнен (Київ)
16.09.2021 в 23:59
Скорей не униженные, а опущенные... Можно играть плохо, но не до такой же степени
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+4
-1
Benzil (Львів)
16.09.2021 в 23:58
Повний АУТ! Тільки перший тур групового раунду, а вже повна безнадія по всіх фронтах(якщо їх так можна назвати)... З такими результатами, ми і в топ20 ТабКоеф не заслуговуєм бути. Одна команда в ЛЧ, друга в ЛЄ, третя ЛК і все.
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+5
0
oda1979 (Запорожье)
16.09.2021 в 23:58
Да нормально сыграли. Один голешник же забили. Так что нормуль
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
17.09.2021 в 00:19
Ти пират 21 віку
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0
0
mr-sergeev (Хартум)
16.09.2021 в 23:58
С Ромой даже страшно подумать что будет, технарь 3-0 будет за счастье
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+1
-1
magnum power (БОМЖ)
16.09.2021 в 23:58
после того, как наши клубы побиты казахами и приднестровцами, как-то не особенно обидно. наш футбол безнадёжно отстал в скорости мысли и действий, нет выносливости и здоровой спортивной злости.
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+5
-1
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Romerik (YNWA)
16.09.2021 в 23:58
Як думаєте, 9 очок на трьох наберем в групах? В мене є сумніви, і взагалі воно того треба? Щоб знову дивитися топ матчі супер команди Олександрії, яка буде на рівних бітса бороца з фарерами...
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+3
0
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Spokoyno (Київ)
16.09.2021 в 23:57
Блін... Ну не виходило у Лізі Європи... Так і тут ОБЛОМ! Ледь погрому запобігли...
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0
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Viktor Ivanjvich
16.09.2021 в 23:57
кто что хотел от нынешней ЗАРИ? Защита- её нет вообще-ГДЕ ОНА ,ГДЕ? защитники имреков фаворов сидят на скамейки и вынуждены ставит полузащитников в зашиту либо те совсем.. скрипник никак не определится с нападениеем -уж больно их много. и чередует их а они никакие. За что вызывают Булецу с кочергиным в СБУ. ?
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+2
-1
andyua (Kyiv)
17.09.2021 в 00:06
що ти доколупався до збірної? Зоря грала, при чому тут бл.я.д.ь збірна?
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0
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
16.09.2021 в 23:57
Дно. Просто дно. Где-то на 15-20й минуте я понял что так и будет. Кочергин в простой ситуации на бровке потерял мяч и просто остался стоять за линией поля поднимая руки. По этому моменту стал понятен настрой на матч и уровень самоотдачи. Ну и тренера что-то вообще не понять. Тот же неадекватный кочергин просто лупит сзади по ногам соперника, чудом не удаляется а его не меняют. Ну и тройная замена на 89:30 это что и зачем?
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+6
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
16.09.2021 в 23:57
больно и обидно это признавать, но факт есть факт - очередной славный клуб катится на дно "благодаря" схемам президента-жи да
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+5
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.09.2021 в 23:56
Идём стабильно!
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.09.2021 в 23:56
Скрипник подавай в отставку. все можно понять. но играть так безвольно с таким слабым соперником непростительно
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+8
-1
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Виктор 2209 (Мехико)
16.09.2021 в 23:55
Это уровень нашего футбола
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+1
-3
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hoy (Київ)
17.09.2021 в 00:03
Это уровень твоего футбола
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
17.09.2021 в 00:19
А у тебе якій?
0
0
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hoy (Київ)
17.09.2021 в 00:25
Я в Мехико не живу
0
0
lui87ivanov (Запорожье)
16.09.2021 в 23:55
ДНОООО!!!
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+4
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
16.09.2021 в 23:55
Нагадайте, як називаються безяйцеві мужики?
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+8
0
Djarik87 (Киевская область)
16.09.2021 в 23:56
Мужесу⁴ки
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+2
0
Fishing 555 (Rivne)
17.09.2021 в 00:20
Коровами
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0
0
Djarik87 (Киевская область)
16.09.2021 в 23:54
Уже хуже уровня норвегии наш чемп. Скорей бы металл и днепр поднялись
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+5
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
16.09.2021 в 23:55
Метал - це таке ж олігархічне гівно як ДК і ШД.
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+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
16.09.2021 в 23:57
а есть какие-то альтернативы?
+2
0
ACB (Чернигов)
16.09.2021 в 23:54
Опппа, оппа, ну где же, где же ты Европппа?? ((((( Мы опять в ...опе господа ((
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+4
0
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Romerik (YNWA)
16.09.2021 в 23:53
Унижение??? Обычный матч...
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
16.09.2021 в 23:51
Как-то нет ни злости ни расстройства. Уже обычное дело – нашу команду рвут как хотят и кто хочет. Колос и Ворскла безхребетные аматоры, Шахтер и Зорю шматовали в плей-оффе, ну одни как-то вскочили. Групповой турнир полная безнадежность. Что происходит? Даже не видно намека, что мы умеем играть в футбол, ладно не умеем, нет ни малейших бойцовских качеств, ни воли ни характера. Это самое страшное. Хоть свои хоть легионеры, все играют во что-то позорное, унылое, безвольное. И как тут верить и болеть до конца, когда болельщики того же Глимта, или Рапида, или Шерифа получают удовольствие от игры, главное от самоотдачи своих игроков, а мы как мазохисты смотрим на очередное убожество. Может это заговор мировой, ну не может быть все так плохо по всем футбольным фронтам. Ну ладно вы все бездари, вам не дано играть в эту игру футбол, так хоть сражайтесь на поле, та выложитесь, та покажите, что вы хоть ради себя, ради своего мужского самолюбия не будете ноги волочить по полю с опущенными головами и выгребать от всех подряд.
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hoy (Київ)
17.09.2021 в 00:02
Во всём виновато поле и далёкий перелёт и шипы не подобрали.
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Romerik (YNWA)
17.09.2021 в 00:04
Воздух не тот...
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